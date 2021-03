Biden podpisał ustawę pomocową. Czy znaczna część pieniędzy z czeków Bidena trafi na giełdę?

Prezydent Joe Biden podpisał ustawę o pakiecie pomocy w wysokości 1,9 biliona dolarów, który pomoże pokonać wirusa, przywrócić gospodarkę do zdrowia i zapewnić bezpośrednią pomoc Amerykanom walczącym o związanie końca z końcem. Przemawiając w Białym Domu, Biden rozpoczął od uhonorowania zbiorowego cierpienia Amerykanów w ciągu ostatniego roku, a następnie zaproponował im wizję powrotu do odrobiny normalności już tego lata.

Wczorajsze posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego rozwiało nadzieję tych uczestników rynku, którzy liczyli na wskazanie na poprawę w gospodarce Strefy Euro. EBC utrzymał parametry polityki monetarnej bez zmian. W uzasadnieniu decyzji czytamy, że program PEPP będzie trwał przynajmniej do marca 2022 r., a w kolejnych kilku kwartałach tempo skupu aktywów znacząco przyspieszy. Program PEPP może być dostosowywany w celu utrzymania akomodacyjnych warunków finansowania. Stopy procentowe będą utrzymane na obecnym lub niższym poziomie jeszcze długi czas po osiągnięciu celu inflacyjnego. Podczas konferencji prasowej, Christine Lagarde powiedziała, że wzrost inflacji wynika z czynników przejściowych, a perspektywy inflacji są niezmienione względem prognoz z grudnia. Napływające dane wskazują na dalszą słabość gospodarki w I kwartale i realny PKB ponownie spadnie w I kwartale. EBC w dalszym ciągu będzie monitorował kursy walut.

Zgodne z oczekiwaniami dane o inflacji w USA, nie wpłynęły na wycenę rentowności amerykańskich obligacji, które w ostatnich dniach ustabilizowały się na najwyższych od roku poziomach. Rentowność najpopularniejszych wśród inwestorów dziesięcioletnich bundów utrzymuje się powyżej 1,5%, a oprocentowanie trzydziestoletnich papierów dłużnych utrzymują się w okolicach 2,25% – 2,30%. Wśród inwestorów utrzymuje się obawa o przyspieszenie procesów inflacyjnych. Oczekuje się, że również oprocentowanie niemieckich i francuskich obligacji szybko powrócą powyżej zera. Dochody odsetkowe przynoszą już obligacje Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch.



Z technicznego punktu widzenia, złoto po dynamicznym odbiciu we wtorek od wsparcia w strefie 1675 - 1680 USD i dotarciu do najbliższego oporu w okolicach 1740 USD, od wczoraj tanieje. W ciągu doby złoto straciło na wartości 20 USD. Czy to zapowiedź końca odbicia i powrót do spadków?



Czwartek przyniósł kontynuację wzrostów na europejskich parkietach, gdzie wszystkie główne indeksy odnotowały wzrosty. Londyński FTSE 100 zyskał 0,17%, a DAX 30 wzrósł o 0,20%. Liderami wzrostów były CAC 40 z zyskiem 0,72% oraz FTSE MIB i IBEX 35, które dopisały do rachunku 0,80% i 0,80%. Indeks Stoxx 600 wzrósł o 0,49%.

Zdecydowanie dobre nastroje panowały na Wall Street. Inwestorzy są niemal pewni, że znaczna część strumienia pieniędzy z pakiety pomocowego skierowanego bezpośrednio na konta Amerykanów, wcześniej, czy później trafi na giełdę. Wzrosty również wspierał odczyt wskazujący na spadek rejestracji o zasiłek dla bezrobotnych. Stąd też nowe szczyty wszechczasów osiągnęły Dow Jones i S&P 500, a Nasdaq z łatwością odrabia straty z ostatniej korekty. Dow Jones finiszował z zyskiem 188 punktów, czyli 0,58%. S&P 500 utrzymał się powyżej okrągłego poziomu 3900 punktów, a wynik 1,04% świadczy o przewadze popytu. Przyspieszenie widać na technologicznym Nasdaqu. Benchmark wystrzelił o 2,52%. Nie słabnie popyt na małe spółki. Russell 2000 wzrósł o 2,31%.

Rynki akcyjne w Azji w zdecydowanej większości rosną, jednak może pojawić się presja na realizację zysków. Indeks giełdy w Tokio zyskał 1,73%, australijski S&P/ASX 200 wzrósł o 0,79%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 1,35%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,85%), Szanghaj (0,12%), Singapur (-0,09%), Tajwan (0,47%), Indonezja (1,27%). Indyjski Sensex rośnie o 0,79%. Indeks Asia Dow jest nad kreską 0,55%.

Od początku tygodnia widoczne były zdecydowanie lepsze nastroje na GPW, szczególnie po silnych wzrostach na Starym Kontynencie. Jednak wczorajsza sesja w Warszawie pokazała słabość byków. Marcowe szczyty okazały się zaporą dla kupujących, co skutkowało powrotem do trendu bocznego. Pomimo widocznej poprawy nastrojów, w obrazie technicznym blue chipów nic się nie zmieniło. Po obronie wsparcia nieco poniżej 1900 pkt. pozostajemy w trendzie bocznym. Od początku trzeciej dekady stycznia indeks blue chipów utknął w nim i na razie nic nie wskazuje, żeby chciał go opuścić. Zapędy byków, o czym niejednokrotnie wspominaliśmy, powstrzymywane są w strefie 2000 – 2060 punktów. Dolne ograniczenie na poziomie dołka z 28 stycznia potwierdziło na koniec lutego swoją ważność. Na chwilę obecną okolice 1890 punktów są dobrym miejscem do zakupu akcji. Jeszcze jest nadzieja na wzrosty marcowych kontraktów na WIG 20. Jeśli miałby się pojawić słabnący sentyment na globalnych parkietach, a dynamika wzrostów ostatnio wyraźnie osłabła, to scenariusz głębszej korekty wydaje się prawdopodobny. Gdyby to on miał się zmaterializować, to celem dla niedźwiedzi będzie poziom 1820 pkt.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,44 miliarda złotych. Z tego na blue chipy przypadło 1,02 miliarda złotych. Indeks WIG stracił 0,44 proc. Podobnej wielkości stratę zaliczył WIG 20. Poprawa sentymentu na głównych parkietach Azji, Europy i w USA oraz przyspieszenie prac na ustawą stymulacyjna w kongresie USA, dawały szansę na wybicie się z marazmu. Niestety to kolejna zmarnowana szansa przez warszawskie byki.

Początek notowań przebiegał zgodnie z planem. Otwarcie powyżej poprzedniego zamknięcia na 2020,76 pkt., czyli marcowych szczytach konsolidacji, to było wszystko na co stać było obóz kupujących. Czujność niedźwiedzi od samego początku dała znać o sobie i już po godzinie WIG 20 znalazł się poniżej kreski, osiągając w połowie sesji minimum na poziomie 1983,64 pkt. Już do końca dnia nic ciekawego się nie działo, by nie powiedzieć, że wiało nudą, a indeks pozostał w niewielkiej zmienności. Zamknięcie nastąpiło poniżej środka dziennego zakresu wahań, na poziomie 1994,38 pkt. Oznacza to spadek wartości indeksu o 0,46%. WIG20 fut stracił 0,45%, a WIG20usd oddał z dorobku 0,08%. W czerwieni zakończyła dzień druga liga. mWIG 40 stracił 0,92%. Honoru byków broniły małe spółki. sWIG 80 zyskał 0,66%. W gronie blue chipów 6 spółek zakończyło dzień zyskami. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły CD Projekt (5,14%) który bronił ważnego wsparcia z marca ubiegłego roku oraz Dino (3,60%) i JSW (1,48%). Pozostałe 14 spółek przyniosły ich akcjonariuszom straty. Czerwonymi latarniami okazały Alior, PKO BP i Tauron. Walory te potaniały odpowiednio o 31%, 2,97% i 2,24%.

WIG 20 fut otworzył się na poziomie wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks traci 0,25%. Od rana złoty słabnie.

GBPPLN – Para wyszła ponad opór 5,14 pokonując szczyty z kwietnia 2020 r. Aktualnie handlowana jest po 5,36.

EURPLN –para jest powyżej poziomu powraca do 4,60.

USDPLN – para powyżej wsparć na 3,64 i 3,59. Dolar powyżej 3,84.

CHFPLN – para jest utrzymuje się w strefie 4,08 - 4,18.

PLNJPY – opór usytuowany nieco powyżej 28 skutecznie powstrzymuje marsz na północ. Umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.



