Bezrobocie z Wielkiej Brytanii i sprzedaż detaliczna z USA w centrum uwagi

R ynki europejskie rozpoczęły bardzo trudny tydzień, w którym inwestorzy pozostaną ostrożni ze względu na obawy związane z gwałtownym spowolnieniem chińskiej gospodarki.

Chiny zamierzają całkowicie wyeliminować Covid-19 ze swojego kraju poprzez ponowne wprowadzenie lockdownów, co może spowodować spadki w następnych danych gospodarczych.

Giełdy amerykańskie początkowo utrzymywały negatywną atmosferę, otwierając się niżej, jednak później S&P500 i Dow odbiły się od dołków, wzrastając w okolice szczytów przed dzisiejszymi danymi o sprzedaży detalicznej za lipiec.

Ostatnie dane wydają się wskazywać, że niektóre części amerykańskiej gospodarki cierpią z powodu kryzysu zaufania, a reakcja na jego piątkowy spadek była wyjątkowo silna, ze względu na powrót do wartości obserwowanych przed pandemią w odczytach miesiąc wcześniej.

Pomimo odbicia na rynkach amerykańskich i kolejnego rekordowego zamknięcia S&P500, sesja europejska nie zapowiada się zbyt dobrze.

Stopa bezrobocia ILO dla Wielkiej Brytanii w maju nieznacznie wzrosła do 4,8%, co było prawdopodobnie konsekwencją zwolnienia niektórych osób z programu wsparcia bezrobotnych, przy czym program nadal ukrywa niektóre skutki pandemii. Stopa ma pozostać na niezmienionym poziomie 4,8% przez trzy miesiące do czerwca, podczas gdy płace mają wzrosnąć z 6,6% do 7,3%.

Wiele stanowisk pozostaje nieobsadzonych i dostępnych dla tych, którzy ich potrzebują, a Bank Anglii wydaje się bardziej optymistycznie patrzeć na rynek pracy niż na początku roku, dostosowując swoje prognozy zmian bezrobocia do 4,7% w drugim kwartale 2022 roku.

Sprzedaż detaliczna z USA za lipiec może pójść w obie strony. Liczby te były dość trudne do przewidzenia, gdyż obserwowaliśmy naprzemiennie wzrosty i spadki. Przykładowo w czerwcu spodziewaliśmy się spadku o 0,5%, a zakończyliśmy ze wzrostem o 0,6%.

Sugeruje to, że ożywienie konsumpcji jest niejednolite i chociaż w miesiącach letnich ponownie otwierano parki rozrywki, widzieliśmy, że ceny używanych samochodów gwałtownie wzrosły, co mogło mieć wpływ na sprzedaż w innych obszarach. W związku z tym, ten nieprzewidywalny trend prawdopodobnie utrzyma się do września.

Plusem wydaje się to, że rynek pracy mocno się ożywia, a 2 mln osób powróciło na niego w ostatnich dwóch miesiącach. Nie wiadomo, czy przełoży się to na kolejny pozytywny miesiąc dla sprzedaży detalicznej USA.

EURUSD – większość wczorajszego dnia spadał, osiągając wartość 1,175. Musimy przebić się przez obszar 1,1830, aby ponownie otworzyć drogę do okolic 1,1900. Zejście poniżej 1,1700 będzie zapowiedzią kontynuacji obecnego trendu do 1,1600.

GBPUSD – odrobił straty z zeszłego tygodnia, ale musi wznieść się powyżej 50-dniowego MA i obszaru 1,3870/80, aby móc powrócić do 1,3950. Wsparcie pozostaje przy 1,3780/90.

EURGBP – kontynuuje walkę w okolicach 0,8520 po odbiciu od poziomu 0,8450 w zeszłym tygodniu. Utrzymanie poniżej 0,8510/20 dalej będzie oznaczać potencjalny ruch do minimów z 2020 r. przy 0,8280. Wyjście powyżej 0,8520, pozwoli na ruch w kierunku 0,8580.

USDJPY – nieudana próba przebicia przez 110,80 spowodowała gwałtowny spadek tej pary walutowej. Obecnie wsparcie znajduje się na najniższym poziomie z zeszłego tygodnia - 108 75, spadek poniżej 1,1700 będzie zapowiedzią ruchu do 1,1600.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 15 punktów niżej, na poziomie 7139.

DAX – oczekuje się otwarcia bez zmian, na poziomie 15925.

CAC40 – możliwe otwarcie 8 punktów niżej, na poziomie 6830.



