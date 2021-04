Bezrobocie w UK pozostaje na niezmiennym poziomie

Europejskie akcje rozpoczęły tydzień w stonowany sposób z FTSE100 kończącym sesję powyżej poziomu 7000, podczas gdy DAX spadał ze szczytów z poprzedniego tygodnia. Rynki amerykańskie zakończyły dzień na spadkach, w dużej mierze obciążone słabością akcji spółek technologicznych, co mogło być powiązane z przeceną Bitcoina podczas weekendu. Pomimo wczorajszej słabości, nastawienie na rynku pozostaje pozytywne, a większość dyskusji w mediach społecznościowych dotyczy raczej europejskiej superligi, a nie kryptowalut. Być może nie jest zaskakujące, że po wzrostach z zeszłego tygodnia, możemy się spodziewać realizacji zysków, przygotowując się do dalszych wzrostów w tym tygodniu, a także czwartkowego posiedzenia EBC w sprawie stóp procentowych.

Na rynkach w Azji panował spokój, jedynie Nikkei 225 gwałtownie spadał, chociaż nie wygląda na to, aby ta słabość miała się przełożyć na dzisiejsze otwarcie europejskiej sesji. Dolar amerykański miał rozczarowujący dzień, co biorąc pod uwagę osłabienie akcji było nieco zaskakujące. USD tracił najwięcej w odniesieniu do funta, przekonując część inwestorów, że pomimo zbliżających się wyborów w Szkocji w przyszłym miesiącu, brytyjska waluta pozostaje silna. Po raz pierwszy od ponad miesiąca GBPUSD wzrósł powyżej poziomu 1,4000.

Jeśli chodzi o dane, powinniśmy zwrócić uwagę na zmiany bezrobocia w Wielkiej Brytanii. Ponieważ Zjednoczone Królestwo ma powoli znosić środki ochrony zdrowia, a optymizm biznesowy wykazuje znaczące wzrosty, rosną również przekonania, że jakiekolwiek zwiększenie bezrobocia będzie miało charakter ograniczony, a następnie zacznie spadać. Wbrew tym oczekiwaniom, dzisiejsze najnowsze dane dotyczące bezrobocia ILO są prawdopodobnie nieco rozpraszające, ze względu na to, jak opóźniony jest ten wskaźnik. Biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost liczby bezrobotnych miesiąc temu, prawdopodobnie zobaczymy podobne zmiany na dzisiejszej publikacji wskaźnika bezrobocia ILO. Niemniej jednak różni prognostycy, w tym Bank Anglii, wydają się być bardziej optymistyczni co do perspektyw bezrobocia w tym roku, korygując swoje prognozy w dół, nawet po zapowiedzi wycofania przez rząd obowiązującego przez ostatnie 12 miesięcy wsparcia. Miesięczna zmiana liczby bezrobotnych wykazała w lutym wzrost z 7,2% do 7,5% i była najwyższa od sierpnia ubiegłego roku.

Ponieważ gospodarka Wielkiej Brytanii ponownie zaczyna się otwierać, istnieje szansa, że tym razem liczby pokażą podobny spadek, gdy firmy ponownie się uruchomią i zaczną zatrudniać nowych pracowników. Wzrost z poprzedniego miesiąca był niewątpliwie spowodowany ponownym nałożeniem lockdownu w styczniu. W brytyjskiej gospodarce było o 700 tys. mniej miejsc pracy od marca zeszłego roku, a większość zwolnień wystąpiła w sektorze hotelarskim i wśród osób poniżej 25 roku życia. W handlu detalicznym obraz jest równie ponury, ponieważ według BRC 67000 miejsc pracy zostało utraconych między grudniem 2019 r., a grudniem 2020 r. Wydaje się, że perspektywa zaczyna wyglądać trochę jaśniej, jeżeli najnowsze prognozy gospodarcze OBR się sprawdzą. Według nich stopa bezrobocia ma spaść z 7,5% do 6,5%, dzięki wsparciu kanclerza polegającego na obniżkach kluczowych stawek podatkowych. Stwarza to perspektywę, że firmy, które borykają się z trudnościami, opóźnią cięcia personelu, podczas gdy firmy rozwijające się będą szybciej rekrutować kolejnych pracowników, aby skorzystać z nowych możliwości inwestycyjnych.

EURUSD – nadal rośnie z perspektywą na ruch w okolice 1 2150. Powrót poniżej 1,2000 da szansę na ponowny test obszaru 1,1930.

GBPUSD – po wyjściu powyżej 1,3830 i 50-dniowego MA droga do 1,4000 potoczyła się dość szybko. Kolejny opór pojawia się w okolicy 1,4020, wzrost powyżej tej wartości da nam szansę na atak poprzednich szczytów, znajdujących się powyżej 1,4200. Najbliższe wsparcie mamy w okolicy 1.3860.

EURGBP – brak wzrostu powyżej 0,8730 w zeszłym tygodniu spowodował cofnięcie się poniżej 0,8580 i może zapowiadać kontynuację ruchu do obszaru 0,8530.

USDJPY – 50-dniowy obszar MA i 108,00 są kluczowym wsparciem. Wyglądamy na gotowych do testu oporu przy 108,70.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się bez zmian, na poziomie 7000.

DAX – oczekuje się otwarcia 12 punktów wyżej, na poziomie 15380.

CAC40 – możliwe otwarcie bez zmian, na poziomie 6296.



