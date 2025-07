Bardzo dobry sentyment do polskiego rynku. Złoty, akcje i obligacje

Od połowy czerwca rozpoczęło się systematyczne poprawianie sentymentu do polskiego rynku kapitałowego. Jest to widoczne, chociażby przez systematyczne umocnienie złotego do dolara oraz do euro przy jednoczesnym wzroście cen polskich obligacji, co z kolei jest widoczne po spadku rentowności z okolic 5,6% do 5,38%, co finalnie zdaje się przekładać także na wzrost cen akcji na warszawskim parkiecie.

Kontrakt na indeks WIG20 w drugiej połowie czerwca był na krawędzi wsparcia w postaci 2660 pkt, które bykom udało się wybronić. W rezultacie, jeśli taki sentyment nadal się utrzyma, indeks WIG20 może ruszyć w stronę 2900 bądź nawet 3000 punktów.

Dla rynków wschodzących istotne wydaje się to, co dzieje się z dolarem amerykańskim, ponieważ czym jest on tańszy, tym zazwyczaj rynki emerging markets na tym korzystają, co jest obecnie również widoczne. Dalej spadają rentowności obligacji, w tym w USA, a ich realna rentowność spadła poniżej 2%, co także historycznie zdawało się wspierać rynki.

Warto jednak pamiętać, że lipiec może przynieść kilka kluczowych wydarzeń, mogących wpływać na notowania. Przede wszystkim wznowiony zostanie temat ceł, gdy minie okres 90 dni. Dalej pojawi się decyzja Fed w sprawie stóp procentowych przy silnych naciskach Trumpa na ich obniżkę. Do tego może dojść do podpisania przez prezydenta USA ustawy budżetowej i podniesienia limitu zadłużenia, a jeszcze w tym tygodniu, a w zasadzie już jutro, Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych.

Aktualnie argumentów za cięciem stóp w Polsce jest wiele, a przesądzić o działaniu mogą projekcje inflacji. Konsensus rynkowy zakłada, że to jednak nie lipiec, a wrzesień będzie miesiącem z cięciem kosztu pieniądza w Polsce. Niemniej nie byłoby to wielkim zaskoczeniem, gdyby taki ruch pojawił się już jutro. W dłuższym horyzoncie rynek finansowy zakłada, że stopy procentowe w Polsce spadną w stronę 4%, co będzie miało miejsce wraz ze spadającą inflacją, zmniejszając dodatnie realne stopy procentowe w naszym kraju.

