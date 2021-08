Banki centralne Australii i Anglii oraz NFP najważniejszymi wydarzeniami tygodnia

B ieżący tydzień będzie obfitował w wiele ważnych wydarzeń i odczytów makroekonomicznych.

W sobotę chińskie PMI dla przemysłu i usług za lipiec według CFLP wypadły zarówno poniżej oczekiwań, jak i poprzedniego odczytu. Nocny odczyt PMI dla dużych przedsiębiorstw spadł do najniższego poziomu od 16 miesięcy. Również australijski PMI spadł poniżej poprzedniego. Dzisiejszy dzień zdominowany będzie przez odczyty PMI dla przemysłu. We wtorek poznamy decyzją Banku Australii w sprawie stóp procentowych. Dzień później poznamy PMI dla sektora usług z najważniejszych gospodarek świata, a dodatkowo z USA raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnych przedsiębiorstw oraz indeks aktywności biznesowej. W czwartek uwaga graczy skupi się na Banku Anglii i decyzji o wysokości kosztu pieniądza. Zarówno RBA jak i BoE pozostawią stopy na niezmienionym poziomie, ale uwagę przykuje retoryka banków. Tradycyjnie pierwszy piątek miesiąca to oczekiwanie inwestorów na raport Departamentu Pracy o kondycji rynku pracy w USA. O tej samej godzinie poznamy dane o zmianie zatrudnienia w Kanadzie.



Zakupy amerykańskich obligacji szkodzą ich rentowności, jej spadek na dłuższym końcu krzywej rentowności zaskoczył niektórych analityków, ponieważ rentowności są nadal na absurdalnie niskim poziomie w porównaniu z obecną inflacją i oczekiwaniami inflacyjnymi oraz tym, że realne rentowności oparte na oczekiwaniach inflacyjnych nadal są znacznie poniżej -1%, na najniższych poziomach od pięciu miesięcy. Stopa oprocentowania 10-letnich obligacji skarbowych utrzymuje się poniżej 1,3% i dziś rano była na poziomie 1,225%, rentowność 30-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,900%.



Po czwartkowych wzrostach na głównych parkietach Europy, piątek upłynął w zdecydowanie gorszych nastrojach. ostatnia sesja miesiąca przebiegała pod dyktando niedźwiedzi, a spadki odnotowano na wszystkich indeksach: FTSE 100 (-0,61%), DAX30 (-0,65%). CAC40 (-0,32%), FTSE MIB (-0,60%) i IBEX 35 (-1,26%). Stoxx 600 potaniał o 0,45%.



Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się przeceną wszystkich najważniejszych indeksów. Była to o tyle ciekawa sesja, że chociaż handel przebiegał dość płasko, to benchmarki zmagają się z okrągłymi poziomami. W ostatecznym rozrachunku technologiczny Nasdaq zakończył dzień wynikiem -0,71%. Dow Jones stracił 149 pkt., czyli 0,42%, powracając nieznacznie poniżej bariery 35000 pkt., S&P500 spadł o 0,54%, spadając poziomu 4400 pkt. Russell 2000 stracił 0,62%.



Po serii wyprzedaży na azjatyckich rynkach akcyjnych, dzisiaj widoczna jest poprawa nastrojów. Po części to zasługa Senatu USA, który „dogadał” się w sprawie pakietu infrastrukturalnego. Jednak spadek aktywności w przemyśle Chin i wzrost zachorowań w regionie musi budzić obawy inwestorów o dalszy dynamiczny wzrost gospodarczy. Indeks tokijskiej giełdy rośnie o 1,86%. australijski S&P/ASX 200 zyskuje 1,37%, a południowokoreański KOSPI drożeje o 0,55%. Na pozostałych giełdach: Hongkong (1,12%), Szanghaj (1,40%), Singapur (-0,40%), Tajwan (1,36%), Indonezja (0,12%). Indyjski Sensex rośnie o 0,62%. Indeks Asia Dow jest nad kreską 1,26%.

Pogorszenie nastrojów na globalnych parkietach podczas ostatniej sesji miesiąca nie sprzyjały aktywności byków. Zatem sytuacja techniczna na warszawskim parkiecie pozostaje bez zmian i nadal utrzymujemy się w trendzie bocznym. Kilkukrotnie testowany opór jest sporą przeszkodą. Ostatnie tygodnie na GPW pokazywały, że siła rynku jest słaba i zarówno byki, jak i niedźwiedzie, nie radzą sobie najlepiej. Swoisty status quo utrzymuje WIG i WIG20 w trendzie bocznym, w dodatku w niewielkiej zmienności. Wszystko to dzieje się przy mniejszym od przeciętnego obrocie. Tradycyjnie lipiec to miesiąc, w którym inwestorzy udają się na wypoczynek i nie w głowie im handlowanie. Czy sierpień zmieni obraz rynku?



Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 901 mln złotych, z tego na blue chipy przypadało 716 mln złotych. Indeks WIG stracił 0,29%. Znacznie większy spadek odnotował WIG20. Po otwarciu poniżej poprzedniego zamknięcia, indeks do końca dnia utrzymał się na minusie. Dzienna zmienność benchmarku, to zaledwie 15 punktów. Zamknięcie wypadło na poziomie 2253,45 pkt., w okolicach środka dziennego zakresu wahań. Oznacza to spadek wartości indeksu o 0,54%. WIG20 fut osiągnął wynik -036%, a WIG20usd oddał s dorobku 0,54%. W zieleni zakończyła dzień druga. mWIG40 wzrósł o 0,37%. Najmniejsze spółki, chociaż zaświeciły czerwienią, wypadły całkiem dobrze. sWIG80 stracił symboliczne 0,02%.



W gronie blue chipów 8 spółek dało akcjonariuszom powód do zadowolenia. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły Cyfrowy Polsat (3,52%), Mercator (3,27%) i Lotos (1,14%). Pozostałe 12 spółek zakończyło dzień stratami. Czerwonymi latarniami okazały się PGE, KGHM i Allegro. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 3,32%, 2,94% i 2,44%.



WIG20fut otworzył się w luką wzrostową. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,53%.

Presja na osłabienie złotego utrzymuje się.



GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,35.

EURPLN – próbuje trwale pokonać poziom 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,57.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,84.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,25.

PLNJPY – Para zbliża się do wsparcia na poziomie 27,50, które na chwilę obecną jest kluczowe dla dalszych losów pary.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.