Bank Kanady i NBP skupi uwagę inwestorów

D ziś przy stosunkowo pustym kalendarzu makroekonomicznym, uwaga uczestników rynku skupi się na decyzji Banku Kanady o wysokości stóp procentowych. Ekonomiści oczekują, że stopy pozostaną na niezmienionym poziomie, jednak to wydźwięk komunikatu będzie miał kluczowe znaczenie dla decyzji inwestycyjnych. Z krajowego podwórka - RPP ogłosi swoją decyzję w sprawie ceny pieniądza. Po wcześniejszych zapowiedziach można wnioskować, że RPP pozostanie niewzruszona pomimo ciągle rosnącej inflacji.



Na rynku surowcowym złoto odbiło się do oporu na poziomie 1834 USD za uncję. Od piątkowego wieczoru kruszec potaniał o ponad 30 USD. Ropa WTI pomimo zamieszania wprowadzonego przez huragan Ida, utrzymuje się poniżej 70 USD, po doniesieniach, że wydobycie w rejonie nim dotkniętym zostaje powoli wznawiane. Pozostałe surowce jak miedź, platyna czy pallad pozostają w ruchu bocznym.



Na rynku długu ostatnie dni przyniosły nieznaczny spadek cen amerykańskich obligacji. Po NFP rentowność amerykańskich obligacji wzrosła i ta tendencja może się utrzymać. Rentowność trzydziestoletnich obligacji wyniosła dziś rano 1,978%, a najpopularniejszych 10-latek utrzymała się powyżej 1,3%, osiągając 1,366%



Wtorek poza IBEX 35 (0,14%) nie okazał się łaskawym dla inwestorów na głównych parkietów Europy, a najważniejsze indeksy zakończyły dzień przeceną znoszącą znaczną część zysku z początku tygodnia: FTSE 100 (-0,53%), DAX30 (0,56%), CAC40 (-0,26%), FTSE MIB (-0,72%). Stoxx 600 spadł o 0,49%. Niemniej od połowy sierpnia benchmarki pozostają w trendzie bocznym. W śród inwestorów budzą się obawy, czy nie jestesmy w fazie dystybucji długich pozycji, co wiązałoby się z możliwością głębszej korekty.



Po dniu wolnym powrócili gracze z USA, niestety nie był to udany powrót. Wzrost zachorowań do średnio 150 tys. przypadków dziennie zagraża dynamice wzrostu gospodarczego w drugiej połowie roku. Jedynie technologiczny Nasdaq bronił honoru byków zyskując na finiszu skromne 0,07%. Pozostałe benchmarki kończyły dzień w czerwieni. Dow Jones spadł o 269 pkt. czyli 0,76%. S&P500 obsunął się o 0,34%. Również małe spółki nie cieszyły się uznaniem kupujących Russell 2000 spadł o 0,72%.



Po nieudanej sesji na Wall Street, azjatyckie giełdy w większości tracą, ponieważ niektórzy inwestorzy obawiają się gospodarczych skutków wariantu delta. Indeks tokijskiej giełdy rośnie o 0,69%, australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,43%, południowo koreański KOSPI traci 0,79% Na pozostałych giełdach: Hongkong (-0,10%), Szanghaj (-0,33%), Singapur (-0,84%), Tajwan (-0,91%), Indonezja (-0,92%). Indeks Asia Dow jest nad kreską 0,17%.



Wczorajsza sesja na GPW przyniosła cofnięcie na szerokim rynku oraz na blue chipach, jednak nie ma żadnych przesłanek do negowania hossy, która w Warszawie trwa w najlepsze. Po części takiemu stanowi rzeczy sprzyjały spadki w Europie. Niemniej apetyt byków na dalsze wspinanie się pod górkę wydaje się być niezagrożony i póki co inwestorzy poczekają na decyzję RPP w sprawie podniesienia stóp procentowych. Ta decyzja może być kluczowa, jednak zapowiedzi płynące z NBP wskazują, że nie będzie zmian w polityce banku, co powinno dać paliwa do dalszych wzrostów.



Handlowi na GPW towarzyszył bardzo wysoki obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,93 mld złotych, z tego na blue chipy przypadało 1,45 mld złotych. Indeks WIG stracił 0,51%. Znacznie większej wielkości stratę odnotował WIG20. Indeks otworzył się poniżej poziomu odniesienia i przez całą sesję to strona podażowa dyktowała warunki gry. tylko przez pierwszą godzinę notowania przebiegały dość płasko, ale pogorszenie nastrojów na Starym Kontynencie nie sprzyjało kupującym. Od tego czasu indeks schodzi na coraz niższe wartości. Zamknięcie wypadło na poziomie 2394,76 pkt. w okolicach minimum dziennego zakresu wahań. Oznacza to spadek wartości indeksu o 0,89%. WIG20 fut osiągnął wynik -0,79%, a WIG20usd oddał z dorobku 0,89%. W zieleni zakończyły dzień druga i trzecia liga. mWIG40 wzrósł o 0,19%, a sWIG80 zyskał 0,74%.



W gronie blue chipów tylko PKN Orlen (0,89%), Tauron (0,49%) i Lotos (0,21%) osiągnęły niewielkie dodatnie stopy zwrotu. Pozostałe 17 spółek zakończyły dzień stratami. Czerwonymi latarniami okazały się Allegro, KGHM i CD Projekt. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 3,21%, 2,27 i 1,60%.



WIG20fut otworzył się poniżej wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks traci 0,65%.



Dla dalszych losów PLN najważniejszym wydarzeniem będzie decyzja RPP o koszcie pieniądza. Czy przy stale rosnącej inflacji Rada zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych, co już robiły banki centralne Czech i Węgier? Ostatnie umocnienie złotego być może jest próbą grania pod taki krok RPP, choć mocno wątpliwy.



GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,25.



EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,51.



USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,81.



CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,14.



PLNJPY – Para zbliża się do wsparcia na poziomie 27,50, które na chwilę obecną jest kluczowe.



