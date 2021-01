Bank Anglii i Szwajcarski Bank Narodowy w centrum uwagi

Europejskie giełdy notowały wczoraj dość przyzwoitą sesję. DAX przebił swoje wrześniowe szczyty i odnotował najlepsze poziomy od lutego. Również FTSE100 odnotował przyzwoite odbicie, a FTSE250 po raz pierwszy od 4 grudnia zamknął się powyżej poziomu 20000, kiedy to osiągnął 9-miesięczne maksimum. Głównymi czynnikami napędzającymi był optymizm co do perspektywy uzgodnienia 900 mld USD umowy stymulacyjnej z USA, umowy handlowej między Wielką Brytanią a UE i na marginesie nieco lepsze niż oczekiwano wstępne dane PMI. Rezerwa Federalna nie zaserwowała wczoraj rynkom żadnych niespodzianek. Bank centralny zobowiązał się do dalszego skupowania obligacji w wysokości co najmniej 120 mld USD miesięcznie, dopóki nie nastąpi znaczący postęp w zakresie ożywienia gospodarczego. Biorąc pod uwagę, że ożywienie wydaje się hamować, szczególnie w odniesieniu do rynku pracy i wydatków konsumenckich, ponieważ sprzedaż detaliczna spadła po raz pierwszy od kwietnia, była to dobra wiadomość dla inwestorów, a S&P 500 i Nasdaq zamknęły dzień nieznacznie na plusie. To przełożyło się na pozytywną sesję w Azji i prawdopodobnie pozytywne otwarcie w Europie dzisiaj rano.

Pomimo wczorajszych, raczej ponurych, danych ekonomicznych z USA, Fed był nieco bardziej optymistycznie nastawiony do długoterminowych perspektyw, podnosząc nieco swoje prognozy gospodarcze i poprawiając prognozę PKB na 2020 r. do spadku o 2,4%, jednocześnie podnosząc prognozę na 2021 r. do 4,2% z 4%. FOMC był również bardziej optymistycznie nastawiony do stopy bezrobocia, prognozując, że spadnie ona do 5% do końca przyszłego roku. Nie współgrało to z perspektywą krótkoterminową, w której Jay Powell po raz kolejny wskazał na potrzebę dalszego wsparcia fiskalnego ze strony Kongresu, w czym Fed po prostu nie może pomóc.

Dzisiaj czekamy na informacje od Narodowego Banku Szwajcarii, a także Banku Anglii. SNB będzie szczególnie interesujący, biorąc pod uwagę, że 24 godziny temu Ministerstwo Skarbu USA oskarżyło Szwajcarię o manipulację walutą, czemu kraj ten zaprzeczył, twierdząc, że nie angażuje się w takie działania, ale zastrzega sobie prawo do silniejszej interwencji na rynku walutowym. Moment tego zdarzenia jest szczególnie ciekawy, biorąc pod uwagę fakt, że Stany Zjednoczone prowadzą luźną politykę w stosunku do dolara, a Rezerwa Federalna jest w trybie pełnej gotowości na froncie stymulacyjnym. SNB nie planuje żadnych zmian w polityce, ze szczególną uwagą w kierunku jakichkolwiek dalszych reakcji na zarzuty manipulacji walutami. Prawdę mówiąc, zarzuty te są nonsensowne. Banki centralne są ekspertami w kwestii deklaracji, że nie uwzględniają kursu walutowego przy ustalaniu polityki, podczas gdy właśnie do tego służy polityka pieniężna. W erze globalizacji każda decyzja podejmowana przez bank centralny jest zaprojektowana z myślą o kursie waluty i udawanie, że jest inaczej, to oddawanie się semantyce.

Nie oczekuje się również, że Bank Anglii podejmie dziś jakiekolwiek działania w sprawie polityki pieniężnej, biorąc pod uwagę, że w zeszłym miesiącu dołożył 150 miliardów funtów luzowania ilościowego, a negocjacje handlowe między UE a Wielką Brytanią wydają się osiągać jakąś formę porozumienia. W ciągu ostatnich kilku tygodni toczyły się rozmowy na temat perspektyw ujemnych stóp procentowych, jednak biorąc pod uwagę, że najnowsze wskaźniki PMI wyglądają na nieco bardziej odporne niż oczekiwano jest mało prawdopodobne, aby Bank wspomniał o nich przy tej okazji, biorąc pod uwagę, że w najbliższych dniach możliwe jest osiągnięcie porozumienia handlowego na linii UE/Wielka Brytania. Co więcej, gdy bank centralny spotka się po raz pierwszy w 2021 r., RPP będzie miała lepsze wyobrażenie o tym, gdzie znajduje się gospodarka Wielkiej Brytanii w odniesieniu do dalszych ograniczeń, z bardziej klarownym planem szczepień.

Dzisiaj oczekujemy na najnowszy zestaw danych na temat tygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych z USA. Po dużym skoku w zeszłym tygodniu do 853 tys., z 716 tys. tydzień wcześniej pojawia się nadzieja, że ten skok był jednorazowy, a nie trwały. Prognozy wskazują na wzrost o 820 tys., jest to niewielki spadek w stosunku do zeszłego tygodnia.

EURUSD – para zanotowała nowy 2,5-letni szczyt w dniu wczorajszym, przy poziomie 1,2212. Mimo cofnięcia wciąż widać chęć do wybicia wyżej w kierunku 1,2550, jednak może to zająć trochę czasu. Musimy pozostać powyżej wsparcia przy 1,2060/70, by utrzymać tendencję wzrostową w kierunku 1,2550. Spadek poniżej 1,2020 może zanegować wzrostowy scenariusz.

GBPUSD – przy 1,3555 znajduje się nowy dwuletni szczyt, kluczowe wsparcie wyznaczyć można w okolicy 50-dniowej MA i poziomu 1,3130. Tendencja pozostaje wzrostowa w okolice 1,4000 dopóki znajdujemy się powyżej 1,2100.

EURGBP – para znalazła wsparcie powyżej 0,8980 i poziom ten jest na chwilę obecną kluczowy. Spadek poniżej może skierować kurs w okolice 0,8880. Opór znajduje się przy 0,9150 i dalej, w okolicy 0,9200.

USDJPY – wsparcie znajduje się przy 103,15 i listopadowych dołkach. Spadek poniżej 103,00 może skierować kurs na 100,00. Opór znajduje się przy 104,70.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 13 punktów do 6,584

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 52 punkty do 13,618

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 21 punktów do 5,568



