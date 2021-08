Amerykańskie akcje osiągają nowe rekordy, czy dane NFP pomogą utrzymać aktualne tempo wzrostów?

Giełdy w Europie odnotowały w tym tygodniu całkiem przyzwoite wzrosty i chociaż nie widzieliśmy nowych rekordów dla takich indeksów jak CAC40 i DAX, może to być tylko kwestią czasu, szczególnie że Stoxx600 osiągał je każdego kolejnego dnia tygodnia. FTSE100 pozostawał w tyle.



Rynki amerykańskie również notowały przyzwoity dzień. Nasdaq i S&P500 ustanowiły nowe rekordy przed popołudniowym raportem o zatrudnieniu w lipcu.



Dziś rano w Azji rynki wydają się kończyć tydzień w umiarkowanie pozytywny sposób, przy czym Nikkei 225 zamyka się wyżej, a ASX200 pozostał tuż poniżej wczorajszego rekordu. Rynki w Europie mogą się otworzyć bez obranego kierunku z powodu nadchodzących ważnych publikacji.



Pojawiło się wiele spekulacji na temat dzisiejszego raportu o zatrudnieniu, który może mieć szczególny wpływ na czas ewentualnego ograniczenia programu skupu aktywów, a także podwyżki stóp procentowych. Działania w tym temacie przewiduje się na koniec 2022 r. albo początek 2023 r.



W rzeczywistości, niezależnie od dzisiejszego wyniku, obraz prawdopodobnie się rozjaśni dopiero w trakcie sierpniowego sympozjum w Jackson Hole.



To dlatego, że nikt w FOMC tak naprawdę nie ma pojęcia, jak będzie wyglądać gospodarka USA za miesiąc, nie mówiąc już o roku.

Jeśli spojrzymy na raport o zatrudnieniu w czerwcu, mamy tutaj lepszy wynik niż zakładano. Dodano 850 tys. miejsc pracy, co z pewnością było przyzwoitą poprawą w porównaniu z majową liczbą na poziomie 583 tys. Wciąż nie mówiło nam to jednak zbyt wiele o ogólnym stanie rynku pracy w USA, jeśli chodzi o powrót amerykańskich pracowników do pracy.



Pomimo przebicia oczekiwań, stopa bezrobocia wzrosła z 5,8% do 5,9%, a wskaźnik uczestnictwa pozostał na niezmienionym poziomie 61,6%.



Wydaje się, że jest to bardziej niepokojące dla członków FOMC niż duży wzrost cen, który obecnie obserwujemy w najnowszych danych gospodarczych.



Prezes Fed z Nowego Jorku, John Williams, jest jednym z członków zaniepokojonych słabym wskaźnikiem uczestnictwa w rynku pracy, zwłaszcza, że przed pandemią był on na poziomie 63,4%. Fed prawdopodobnie nie wprowadzi znaczących zmian do IV kwartału, niezależnie od wysokości odczytów inflacji.



Dzisiejszy raport napłynie po dużo słabszych wynikach ADP i wraz z utrzymującymi się wysokimi cenami.

Oba raporty ISM wykazały przyzwoite wzrosty w składnikach zatrudnienia, co nasuwa pytanie, w co powinniśmy wierzyć?

Niektóre stany USA już wycofują część świadczeń pandemicznych, próbując zmusić ludzi do powrotu do pracy, co może podnieść wskaźnik uczestnictwa, ale nie spowoduje zajęcia 9 milionów wakatów, gdyż spora część zasiłków nie zostanie wstrzymana aż do września.



Fed może mówić o perspektywach zmniejszenia lub podwyżek stóp, tak jak zrobił to wiceprzewodniczący Fed, Richard Clarida, w tym tygodniu, ale nie może wpłynąć na mobilność na rynku pracy.

Konsensus dla NFP przewiduje dodanie 870 tys. nowych miejsc pracy w lipcu, po rewizji z 925 tys. nieco ponad tydzień temu. Przewidywania analityków dla NFP rozciągały się od 350 tys. do nawet 1,6 mln.

Wzrost współczynnika uczestnictwa do 61,8%, może być małym krokiem we właściwym kierunku, informującym urzędników banku centralnego, że powoli gospodarka wraca do normalności. Jedyną przeszkodą jest wzrost wskaźników infekcji w niektórych stanach USA.



EURUSD – spadł poniżej 1,1850, otwierając perspektywy do ruchu w kierunku 1,1750. Opór pozostaje na 1,1900.

GBPUSD – wygląda jakby miał kontynuować ruch wzrostowy do 1,4000, ale jest podatny na spadki w kierunku 1,3820. Zejście poniżej 1,3800 przemawia za powrotem w okolice 1,3720, a ruch powyżej 1,4020 ponownie otworzy drogę do majowych maksimów przy 1,4240.

EURGBP – spadł poniżej 0,8500, z kolejnym wsparciem przy 0,8480, którego rozbicie otworzy drogę do 0,8280.

USDJPY – w środę znalazł wsparcie w okolicy 108,70, obecne odbicie wymaga przejścia przez 109,80, aby ponownie otworzyć obszar 110,20. Pozostanie poniżej 109,80 stwarza ryzyko ruchu w okolice 108,20.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się bez zmian, na poziomie 7120.

DAX – oczekuje się otwarcia 3 punkty wyżej, na poziomie 15747.

CAC40 – możliwe otwarcie 7 punktów niżej, na poziomie 6774.



