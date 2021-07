Aktualizacja blockchaina ETH

W nadchodzących tygodniach ma nastąpić aktualizacja blockchaina Ethereum o nazwie London hard fork Ethereum (EIP 1559).

Aktualizacja London pozwoli na przejście z modelu proof-of-work na proof of stake, co może sprawić, że blockchain będzie bardziej konkurencyjny cenowo, a także przyjaźniejszy dla użytkownika. Aktualizacja wiąże się również z wprowadzeniem znaczących zmian w systemie opłat transakcyjnych, gdyż obecny system od dawna jest silnie przeciążony, z powodu rosnącej popularności zdecentralizowanych finansów (DeFi) i niewymiennych tokenów (NFT).



Niska przepustowość i zdolność do skalowania DeFi prowadzi do wysokich opłat transakcyjnych, które wpływają na ceny surowców naturalnych. Cena niektórych z nich może się wahać w zależności od popytu na sieć i rosnąć do poziomów, które nie pozwalają mniejszym inwestorom na dokonywanie transakcji. London hard fork jest dużym krokiem w rozwiązaniu tego problemu i może sprawić, że opłaty transakcyjne będą bardziej przewidywalne.



EIP 1559 może również zrobić z Ethereum rzadkie aktywo. Obecnie jest to jeden z głównych argumentów przemawiających za używaniem Bitcoina, jako zabezpieczenia przed inflacją, którego podaż jest ograniczona do 21 milionów. Obecnie Ethereum nie ma ustalonej maksymalnej podaży – co czyni go mniej atrakcyjnym magazynem wartości. Na dzień dzisiejszy podaż Ethereum wynosi ponad 116 mln ETH.



Opłaty bazowe realizowane w Ethereum po wprowadzeniu aktualizacji będą spalane, co oznacza zmniejszenie całkowitej podaży i zmianę ETH w token deflacyjny.



Podczas, gdy kraje północy w miarę dobrze radzą sobie z programami szczepień na koronawirusa tak południe wypada o wiele gorzej z powodu trudniejszego dostępu do szczepionek. Na ten problem może pomóc oparte na blockchainie rozwiązanie firmy StaTwig. Spółka podjęła współpracę z IT Tech Mahindra, które świadczy usługi w zakresie technologii informatycznych, aby wdrożyć swój system Vaccine Leager na całym świecie. Ma on śledzić te miejsca, gdzie wkrótce skończą się zapasy szczepionek i pozwolić na ich ponowne dostarczenie w krótszym czasie.



W zeszłym tygodniu było ok. 5% więcej unikalnych adresów ETH niż BTC, które przeprowadziły przynajmniej jedną transakcję. Chociaż pokazuje to ogólną aktywność na rynku kryptowalut i malejące zainteresowanie BTC, trudno powiedzieć, ilu dokładnie użytkowników było zaangażowanych, ponieważ nie ma ograniczeń co do liczby adresów, które może mieć pojedynczy użytkownik lub podmiot, więc liczby prawdopodobnie trochę odbiegają od prawdy.



Bitcoin ma bardzo niską dynamikę zmian, ciągle utrzymuje się w przedziale 33-35 tys. USD.

Ethereum sprawdza od drugiej strony rozbity opór na wysokości 2290 USD, skąd ponownie zaczyna wzrastać. Kolejne miejsce, w którym może wystąpić reakcja spadkowa, znajduje się na wysokości 2445 USD.



Bitcoin Cash, podobnie jak sam Bitcoin, utrzymuje się w konsolidacji. Najbliższe znaczące poziomy to 485 USD i 540 USD.

Ripple reaguje na wsparcie na wysokości 0,65 USD, najbliższy opór znajduje się przy 0,72 USD.

Litecoin kolejny raz zbliża się do oporu na wysokości 150 USD, wyjście powyżej niego otworzy drogę do 156 USD.

Dash wycofał się w okolice 130 USD, skąd ponownie zaczął wzrastać. Najbliższy opór jest na wysokości 143 USD.



