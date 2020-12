Akcje Xiaomi. Powtórka z rozrywki

To wydaje się nieprawdopodobne, ale akcje Xiaomi rosną najmocniej na giełdzie w Hongkongu. Ich cena wzrosła o 8,24% w ciągu jednego dnia. Dzięki agresywnej ekspansji, Xiaomi zastąpiło Apple jako trzeciego największego producenta smartfonów. Biznes kwitnie, a nowy telefon Redmi K30 trafił do sprzedaży, rozchodząc się jak ciepłe bułeczki w Chinach.

Apple, wzór do naśladowania, Xiaomi we krwi

Zaledwie 6 tygodni temu firma Apple zaprezentowała swój nowy iPhone 12. Urządzenie ma być wyzwaniem dla konkurencji, a przede wszystkim zainteresować konsumentów w Chinach. Nie jest to łatwe, biorąc pod uwagę pandemię i ostry pościg, prowadzony przez pozostałych producentów. Xiaomi jest w czołówce tego pościgu. Podczas gdy sprzedaż w Chinach utrzymuje się na stabilnych poziomach, Xiaomi kontynuuje swój imponujący wzrost, zwłaszcza za granicą. Firma ma największy udział w rynku w Indiach, a w Europie Zachodniej zwiększyła sprzedaż o 79,3%. W ostatnim kwartale rynek międzynarodowy po raz pierwszy wygenerował połowę sprzedaży Xiaomi, co doskonale pokazuje, że popyt na przystępne cenowo telefony to nie tylko zjawisko obserwowane w Chinach.

W międzyczasie technologia 5G otwiera kolejne szanse na rozwój biznesu. Xiaomi ma już w swojej ofercie pierwszy niedrogi telefon 5G w Chinach.

Xiaomi korzysta na wojnie handlowej

Wojna handlowa między USA a Chinami, prowadzona w ciągu ostatnich 2 lat, nie tylko zakłóciła funkcjonowanie rynku z powodu wzajemnych sankcji, ale otwarła również pole dla nowych firm. Xiaomi jest jedną z nich. Producent smartfonów skorzystał przede wszystkim na twardej postawie prezydenta USA, Donalda Trumpa, wobec Huawei Ewentualna szansa na reelekcję dotychczasowego prezydenta Stanów Zjednoczonych na początku listopada była powodem wzrostu wartości ceny akcji. Gdyby Trump pozostał na stanowisku, firma Xiaomi mogłaby dalej poszerzać swój udział w rynku, ponieważ restrykcje wobec Huawei prawdopodobnie zostałyby utrzymane.

W jaki sposób akcje Xiaomi mogłyby dalej rosnąć?

Po zamknięciu na poziomie 27,60 HKD dnia 23 listopada br., akcje Xiaomi osiągnęły roczne maksimum kolejnego dnia dobijając do 28,35 HDK. Tendencja wzrostowa, którą obserwujemy od początku roku, jest więc kontynuowana i niesie nowy sygnał do wybicia. Cena akcji wzrosła ponad trzykrotnie od marcowego minimum. Po krótkiej przerwie na początku września, kurs akcji Xiaomi osiągnął w październiku ważną strefę wsparcia. Strefa ta znajdowała się w obszarze poziomów Fibonacciego, między 20,10 HKD a 18,05 HKD. Od dołka na poziomie 19,41 HKD rozpoczął się rajd, który pokonał pierwszą strefę oporu między 23,92 HKD a 24,77 HKD. Wybicie z 23 listopada może zwiastować kolejny ruch w górę, w kierunku 31,72 HKD. Wsparcie dla trendu znajduje się przy poziomie 19,41 HKD. Po jego przełamaniu możliwe byłyby spadki w kierunku 18,05 HKD i 15,96 HKD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.