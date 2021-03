1000% w górę!

Dane z TradingView pokazują, że w ciągu ostatniego miesiąca cena tokenu platformy Chiliz (CHZ) wzrosła ponad dziesięciokrotnie, zwiększając się z 0,022 USD do poziomu 0,26 USD. Wolumen handlu CHZ osiągnął 24-godzinny rekord na poziomie prawie 3 mld dolarów.

Kristin Smith, dyrektor wykonawcza stowarzyszenia promującego kryptowaluty w USA - Blockchain Association, w wywiadzie dla FOX Business oznajmiła, że chce porozmawiać z administracją Białego Domu w celu przekonania ich do cyfrowych walut. Planowane jest również spotkanie z sekretarz Janet Yellen, która od dawna jest przeciwna ich używaniu.

W 2021 r. firma Bitlux akceptująca kryptowaluty jako płatność za oferowane przez siebie prywatne loty czarterowe, odnotowała więcej transakcji w BTC niż w walutach tradycyjnych. Aż 78% lotów międzynarodowych zostało opłaconych w Bitcoinach, w przypadku przelotów krajowych było to 52%.

Firma Ripple rozpoczęła pracę nad prywatnym blockchainem przeznaczonym do emisji walut cyfrowych banków centralnych. Z tego powodu cena kryptowaluty XRP doznała lekkiego ożywienia w ostatnim tygodniu.

Aker ASA - firma holdingowa warta 6 miliardów dolarów, jako kolejna spółka zamierza otworzyć się na kryptowaluty. Zgodnie z poniedziałkowym komunikatem prasowym, Aker stworzył nową firmę o nazwie Seetee AS, której misją jest inwestowanie w Bitcoina oraz prowadzenie współpracy przy wydobyciu kryptowalut. Na start spółki Seetee AS przeznaczono 58 mln USD.

Narodowy Bank Polski ma jeszcze w tym roku opublikować raport dot. analiz wprowadzenia na polski rynek cyfrowej waluty banku centralnego. Obecnie rząd nie podejmuje współpracy z partnerami z UE związanych z CBDC, a jedynie przygląda się z boku i czeka na ich wyniki. Trzy lata temu NBP wyraźnie przedstawiło swoje negatywne stanowisko w kwestii CBDC, teraz może być podobnie.

Bitcoin kontynuuje wzrosty, w tym tygodniu jego celem może być opór stawiany przez poziom cenowy 55000 USD, przy którym wystąpiła korekta do 53000 USD.

Ethereum odnotował w ostatnim tygodniu wzrost o prawie 18% swojej wartości, tak jak w przypadku Bitcoina wciąż mamy miejsce na wzrosty. Najbliższymi znaczącymi wartościami mogą być oporowe 1850 USD i wsparcie na wysokości 1775 USD.

Bitcoin Cash pozostaje w konsolidacji pomiędzy wartościami 546 USD, a 485 USD. Aktualnie ponownie zbliżamy się do jej górnej granicy, po wystąpieniu reakcji spadkowej na poziom 485 USD.

Ripple utrzymuje się w trendzie wzrostowym, ale jego wzrosty są bardzo niskie w porównaniu do innych kryptowalut (poniżej 3% w ostatnim tygodniu). Po powrocie do wsparcia na wysokości 0,456, powinien ponownie zaatakować opór na wysokości 0,485.

Litecoin po zbliżeniu się do wartości 204 USD spada do okolic 191 USD i od razu powraca powyżej poziomu 195 USD. Ostatnie zmniejszenie wartości tej kryptowaluty mogło być ruchem korekcyjnym potrzebnym do utrzymania wzrostów.

Dash reaguje podobnie do Litecoina, ale jego wzrosty są o wiele silniejsze, bo wynoszące prawie 14% w ostatnim tygodniu. Najbliższe wsparcie na tej kryptowaluty znajduje się w okolicy 227 USD, a opór 244 USD.



