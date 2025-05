W przemówieniu wygłoszonym we wtorek, z okazji setnego dnia swojej kadencji, Donald Trump podtrzymał swoje obietnice bycia twardym, ale sprawiedliwym w osiąganiu porozumienia z amerykańskimi partnerami handlowymi. Odnośnie ceł, które tak wstrząsnęły rynkami powiedział, że będzie zawierać umowy, ale nie musi, bo “to my mamy produkt”. „Chcę być pełen szacunku i chcę być miły, ale jeśli to potrwa za długo, po prostu ustalę cenę”. Prezydent ponownie skrytykował Jerome’a Powella z Rezerwy Federalnej, stwierdzając, że szef Rezerwy Federalnej nie wykonuje swojej pracy należycie.

Ubezpieczenia społeczne wydają się znacznie mniej bezpieczne po 100 dniach drugiej kadencji Trumpa. Amerykanie martwią się od jakiegoś czasu o wypłacalność rządowego programu rentowego, który jest finansowany ze składek pracowniczych i wspierany przez ogromny, ale malejący fundusz powierniczy. Większość obaw do tej pory dotyczyła demografii — zbyt wielu starszych ludzi otrzymuje świadczenia, a zbyt mało młodych ludzi wpłaca do programu. Eksperci od dawna ostrzegają, że należy coś zrobić, aby wzmocnić fundusz powierniczy gwarantujący świadczenia. Jednak komentarze Lutnicka, a także zmiany w składzie personelu Social Security Administration i procedurach zarządzanych przez DOGE Service Elona Muska sprawiły, że perspektywa całkowitego zatrzymania czeków wydała się wielu osobom realna i nieuchronna.

Wojny handlowe Trumpa mogą spowodować, że PKB będzie ujemny w pierwszym kwartale. Zanim Trump objął urząd, gospodarka rozwijała się w szybkim tempie. PKB rósł w ujęciu rocznym o 2,4% i 3,1% w ostatnich dwóch kwartałach rządów administracji Bidena. Groźby Trumpa, że znacznie podniesie cła, zaniepokoiły przedsiębiorstwa na tyle, że zaczęły one importować ogromne ilości towarów. Import zaczął gwałtownie rosnąć w grudniu i osiągnął rekordowy poziom w marcu. W zeszłym miesiącu import towarów, w tym komputerów, telefonów komórkowych i produktów farmaceutycznych, wzrósł do 343 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 31% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wstępny odczyt PKB zostanie dziś opublikowany. Ekonomiści ankietowani przez Wall Street Journal prognozują wzrost na poziomie 0,4% w pierwszym kwartale, ale to było zanim dowiedzieli się o rekordowym deficycie handlowym USA w marcu.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Ostatnie tygodnie na głównych europejskich giełdach, to przewaga popytu. Przesłanką do uspokojenia nastrojów była decyzja Trumpa o wstrzymaniu ceł na szeroko rozumianą branżę półprzewodników. Dodatkowo, inwestorzy odetchnęli z ulgą po tym, jak Trump powiedział w ubiegły wtorek, że nie ma zamiaru zwalniać Powella, a sam Donald Trump jakby zmienił nieco retorykę, pod naciskiem różnych grup interesów. Jednak wczorajsza sesja upłynęła w mieszanych nastrojach. Pod kreską finiszowały CAC40 (-0,24%) i IBEX 35 (-0,66%) Pozostałe wiodące indeksy zyskały od 0,369% (Stoxx 600) do 1,09% (FTSE MIB).

Również za oceanem widoczny jest powiew optymizmu. Dow Jones Industrial Average zyskał 0,75%, S&P500 wzrósł o 0,58%. Nasdaq Composite zakończył dzień wzrostem o 0,55%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 30.04.2025.

W Azji przewaga popytu

Dziś na giełdach Azji i Pacyfiku handel przebiega w umiarkowanie dobrych nastrojach. Inwestorzy wyczekują teraz na ruch Białego Domy w sprawie normalizacji relacji handlowych z Chinami. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,21%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,33%. Południowokoreański KOSPI traci 0,61%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,22%), Szanghaj (-0,08%), Sensex (0,07%), Singapur (0,39%). Asia Dow w górę o 0,37%.

Podsumowanie sesji na GPW

Za nami trzeci z rzędu byczy tydzień na GPW i wszystko wskazuje, że i ten tydzień będzie należał do byków. Nasz parkiet jest wyjątkowo mocny patrząc na niepewność jaka wstrząsnęła w ostatnich miesiącach głównymi globalnymi giełdami. Minione trzy tygodnie upłynęły w dobrych nastrojach. Inwestorom sprzyja prawdopodobne cięcie stóp procentowych przez NBP oraz zmiana retoryki Trumpa, który wycofuje się po fali krytyki za jego ostatnie działania co do wojny celnej i zapowiedzi odwołania Powella. Aktualnie WIG20 wspiął się powyżej poziomu 2800 pkt. i co godne odnotowania zameldował się z nowym rekordem. Zadanie - zmierzyć się z oporem usytuowanym na poziomie 2800 punktów - można przyjąć z dużą satysfakcją.

Jednak w tej beczce miodu jest łyżka dziegciu. Wczorajsza sesja na GPW, zakończyła zwycięstwem popytu jednak dynamika wzrostu wyraźnie osłabła. Po zielonym otwarciu otwarciu, WIG20 od razu wspiął się na nowe 52-tygodniowe maksimum, jednak atak ten już po godzinie spotkał się z kontrą niedźwiedzi i przez resztę czasu pojawiła się chęć do realizacji zysków, co sprawiło, że benchmark spadł pod kreskę. Ostatecznie WIG20 zakończył dzień na na niewielkim minusie, dzięki dobremu otwarciu na Wall Street.

Z grona blue chipów, 11 spółek odnotowało wzrosty. Liderem wzrostu było CCC, którego akcje zyskały 3,51%. Po przeciwnej stronie rynku, przecenę o 1,53% odnotowały akcje Aliora.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,76 mld zł. WIG zyskał 0,32%. Indeks blue chipów zyskał 0,2%. WIG20fut wzrósł o 0,18% osiągając na zamknięciu wartość 2797 pkt. Znacznie lepiej spisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,59%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,83%.

Złoty stabilny do walut rezerwowych w szerokim zakresie wahań

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,02.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,27.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,75.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,55.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,97.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.