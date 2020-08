Tesla-aksjen stiger etter kunngjøringen om en aksjesplitt. Aksjen er opp 20% siden nyheten ble delt! Teknisk sett kan en 123-topp avverges for øyeblikket, noe som ville blitt aktivt hvis Tesla-aksjen ikke hadde holdt støtten på rundt USD 1431. Her er kursgrafen til Tesla CFD:

Tesla CFD: Støtte ved USD 1431,41 forsvares med støy, kilde: CMC Markets

Ved å falle under denne støtten på USD 1431,41 ville Tesla-aksjen skapt en 123-topp, noe som kunne ha trigget mulige kursfall til USD 1207 eller USD 1105. Hvis Tesla-aksjen fortsetter å holde støtten, kan det være et signal om at aksjen kan nå nye høyder. Tesla-aksjen er imidlertid ikke ute av fare. Teknisk sett er Tesla ved et potensielt vendepunkt. En full bevegelse er allerede fullført, siden bunnen ble dannet i april. Området over Fibonacci-nivået på 423,6% blir ofte sett på som området der markedene er overkjøpt. Når det gjelder sterke trender, kan markedene imidlertid også stige utover det!

Tesla: Siden bunnen i april er allerede en full bevegelse fullført. Kilde: CMC Markets

Tesla-konkurrenten Nio har flere utfordringer. Teknisk sett er Nio-aksjen fortsatt under USD 13,57, og det har foreløpig ikke vært mulig å aktivere en 123-bunn, som kan trigge en bevegelse oppover. Jo oftere dette området testes, jo oftere fungerer ikke en breakout fra området. Dette kan tynge stemmingen blant Nio-tradere og kan lede til en bevegelse ned mot $ 10,91.

Nikola: 123 Top er aktiv under $ 53.05, Kilde: CMC Markets

Vi så allerede på Nel Asa i går i en rask teknisk analyse. Her er en oppdatering av gjeldende graf. Uttalelsen vi diskuterte i går formiddag endret ikke utsiktene i daglig chart.

Nel Asa CFD i det daglige chartet: Alle øyne på 17.19 / 17.29 NOK, kilde: CMC Markets

CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.