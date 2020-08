For det første må Nel Asa, som er børsnotert på Oslo Børs, sees i lys av å hatt en fantastisk kursutvikling. Siden bunnen,sommeren for et år siden, har Nel Asa gått hele veien til 423,6% fibonacci-nivået. Imidlertid er dette området et hvor det er potensiale for at trendomvending kan oppstå. Gevinstsikring skapte allerede et betydelig drag nedover som kunne blitt utgangspunktet for et slikt 123-reverseringsmønster.

Nel Asa med et sterkt rally, kilde: CMC Markets

I den daglige candlestick-grafen kan du se fallet fra 23,32 til 17,19 kroner. Nå vil en daglig sluttkurs under 17,19 kroner aktivere en 123-topp med disse mulige targets:

61,8% 13,41 kroner

100% 11,07 kroner

161,8% 7,28 kroner

Dersom denne støtten holdes, kan en kraftig oppbygging av press finne sted. Nivået 17,19 kroner kan altså være et mulig springbrett for en forlengelse av rallyet. Hvis månedscandler skulle stenge over 23,12 kroner, kunne oppgangen i månedlige grafen utvides til 581% fibonacci-utvidelse. Dette er 28,79 kroner. Det vil bety et potensiell oppside på 60% basert på dagens pris.

Nel Asa CFD med daglige candlesticks: Hold øye med 17,19 kroner, kilde: CMC Markets

Interessant nok har Tesla for øyeblikket et lignende oppsett. En 123-topp kan dannes under USD 1431,41. At formasjonen skulle utspille seg ble forhindret av aksjesplitten og den etterfølgende kursoppgangen.

*!*!Tesla: kommer en 123-topp eller ikke? Kilde: CMC Markets, 1 candlestick = 1 time

