Kan vi fordøye markedssignalene?

D e siste ukene har bydd på et vell av vital markedsinformasjon. Vi har blir bombardert med smittetall, inflasjonstall, rentejusteringer, vekstforventninger, arbeidsledighetstall og valutakorreksjoner. Vi ser større usikkerhet og svingninger i markedene. Spørsmålet er: Hvilke investeringskonklusjoner kan trekkes?

Renteutviklingen har vært i fokus denne uken. Ikke mindre enn 34 sentralbanker holdt møter og rapporterte om pengepolitikk og renteutvikling. Når en sentralbank hever styringsrenten, som Norges Bank gjorde denne uken da renten ble satt opp fra 0,25 prosent til 0,5 prosent, så forventer vi en viss negativ reaksjon på aksjemarkedet. Skjedde det? Nei. Da sentralbanken i USA meldte at den vil trappe ned verdipapirinvesteringene raskere enn planlagt og krydre med to til tre renteforhøyelser neste år, spratt aksjekursene opp. Den europeiske sentralbanken holdt renten på null mens det omsider kom en liten renteforhøyelse i Storbritannia.

Liten reaksjon

Markedet lot seg ikke ryste. For hvordan kan kursene fortsette med å gå opp når stimulansene fra myndighetene avtar? Samtidig som smittesituasjonen med omikron ser ut til å komme ut av kontroll i mange land? Nye nedstengninger og begrensninger vedtas, inn- og utreiserestriksjoner innføres i enkelte land og usikkerheten omkring situasjonen tiltar. Markedet har straffet utsatte sektorer, men har vært temmelig motstandsdyktig mens smittetallene skyter i været.

Hva så med alle de signalene vi får omkring leveringsproblematikk, stigende fraktpriser, høye råvarepriser, mangel på arbeidskraft og lønnpress? Dette er naturligvis viktige kostdrivere, men mye kan være priset inn i aksjekursene allerede. Når situasjonen forbedrer seg, kan det igjen stimulere investeringslysten.

Markedets reaksjoner har overrasket mange. Det ser ut til at markedet berømmer sentralbankene for endelig å reagere og varsle pengepolitiske innstramninger - noe markedet allerede har priset inn. Videre synes nervøsiteten over omikron å avta ettersom rapporter om relativt milde sykdomsforløp kommer inn. En intensivert vaksineinnsats med en tredje dose medvirker til å begrense sykehusinnleggelser. Endelig mener mange observatører at vi har lært å leve med restriksjoner, og effekten på økonomien forventes å være moderat.

Kan vi konkludere?

For en langsiktig investor er det klokt ikke å la de mange, daglige nyhetsinnslagene påvirke den langsiktige investeringsstrategien. Vi vet ikke hvordan markedene vil reagere. Informasjonsmengden er overveldende, og signalene er ofte i konflikt med hverandre. Se på historien. Hva har vi lært av fortiden? Hvilke trender kan vi observere? Hva kan vi forvente vil skje i fremtiden? Se på din tidshorisont og legg en strategi du kan leve med.

2022 har vært et godt, men også utfordrende år for investorer, med store svingninger både i mange aksjer, indekser og råvarer. Pandemien har kommet, gått og kommet igjen i ny forkledning. Den økonomiske utviklingen i Kina har vært under press, med gjeldssatte eiendomsselskaper, sterk regulering av teknologiselskapene og nye handelsbarrierer. I Tyrkia er det valutakrise. I havnene verden over er det containerkaos. Inflasjonen tiltar Renten økes. Kryptovalutaene vinner innpass. Stormaktene har dårlig dialog seg imellom. Det er ikke lett å være investor. Likevel har aksjemarkedet gitt en brukbar avkastning i 2021.

Så fortvil ikke over store informasjonsmengder. Vær tro mot din investeringsstrategi. Enhver strategi skal revurderes og justeres fra tid til annen, men husk at rett belysning er viktig – enten det gjelder nærlys eller fjernlys. Tilpass kjøringen til forholdene.



CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.