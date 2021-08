Investor-comeback etter ferien

V i må forberede oss på mer ekstremvær sier meteorologene, men i aksjemarkedene er sensommeren så het at man kan lure på om investorene har fått solstikk på vei hjem fra ferien.

Aktiviteten i aksjemarkedene gjør at vi trygt kan konkludere med at investorene er tilbake fra hytter og feriehus.

Her hjemme toger Oslo Børs videre, og legger bak seg en uke med ny oppgang. Og til tross for at Delta-varianten av coronaviruset gjør at stadig flere europeiske land går fra grønn til oransje – og i noen tilfeller rød status og dermed nye smitteverntiltak, ser ikke det ut til å påvirke våre naboland i syd.

Europa-eufori

Store deler av Frankrike regnes nå som mørkerødt, men Paris-børsen rister av seg all frykt for nye nedstengelser og CAC 40 stiger til nye høyder.

Økonomisk medvind for selskaper, og en sterk gjeninnhentning etter pandemien, preger aksjemarkedet også utenfor Frankrike.

Goldman Sachs peker på at kvartalsresultatene hittil i sesongen har vært 11 prosent høyere enn forventet. Og ser vi på samleindeksen Europe Stoxx 600, som steg for ellevte dagen på rad og sluttet opp med 0,2 prosent på fredag, nærmer den seg den lengste perioden med oppgang siden 1990.

Ny innsprøyting i USA

På den andre siden av Atlanteren er det ikke bare kvartalssesongen som ruller videre. Denne uken fikk vi også vite at amerikanerne trolig er i ferd med å rulle ut en tredje runde med vaksinering.

Samtidig ser stadig flere investorer også ut til å ha fornyet tro på at den amerikanske sentralbanken vil fortsette å holde renten uendret, og tar med seg fullvaksinert giv inn aksjehandelen.

De amerikanske indeksene, Dow Jones og S&P 500, gikk inn i helgen på rekordhøye nivåer.

Samtidig fortsetter investorenes usikkerhet om markedet å falle, i alle fall målt med VIX-indeksen som denne uken har falt med 9,44 prosent.

Råvareboom

Også råvareprisene fortsetter å vise styrke, og vi må alle belage oss på at mat og forbruksvarer – og nå sist denne uken, til og med øl, vil bli dyrere.

Forrige mandag stengte aluminiumsprisene på ti års høy, og statistikk viser at råvaren er opp mer enn 30 prosent siden årsskiftet. Den samme utviklingen ser vi på hvete, kaffe og sukker, som alle kan vise til en oppgang på mellom 20 og 45 prosent hittil i år.

Gull derimot, som regnes som en trygg havn for investorer i usikre tider, og som gjerne faller når optimismen i aksjemarkedene kommer tilbake, har falt i overkant av syv prosent siden nyttår.

Så alt i alt er det optimisme å spore, og selv om det fortsatt er utsikter til at høsten kan bli volatil i markedene, kunne nordmenn gå inn i helgen med følgende gladnyhet: Norge får é n million ekstra doser og siste trinn i gjenåpningsplanen etter pandemien kan fremskyndes med to uker.

Kombinert med børsoppgangen hittil i august, gjør det da kanskje ikke så mye at økte råvarepriser kan bety dyrere øl på neste års uteserveringer.



CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.