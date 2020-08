Jeg har skrevet mange kommentarer det siste året om at gullprisen ville stige. I november nevnte jeg den kunne gå så høyt som 3000 dollar. Nå er den på god vei.

Gjennom fem gjestekommentarer det siste året har jeg argumentert for at gullprisen ville stige. Det har jeg ikke vært alene om. Selv om man skal være forsiktig med å smykke seg med blinkskudd etter fasiten er klar, er noen analyser litt enklere enn andre. Når alle veier leder til gull, finner man stort sett gull.

I løpet av de to siste årene har gullprisen steget med over 70 prosent. Med det koster en unse gull 2056 dollar, det høyeste nivået noensinne. Selv om vi i koronatider har sett enorme svingninger i oljeprisen er en vekst på 70 prosent på to år formidabel for en råvare. Det finnes mange grunner til at prisen har steget så mye.

Veksten startet for alvor i 2018 da opptakten til handelskrigen mellom USA og Kina for alvor skapte resesjonsfrykt i resten av verden. Gull er nemlig gjerne ansett som en trygg havn når verdipapirer faller i verdi. Denne resesjonsfrykten vedvarte gjennom store deler av 2019 og ble forsterket av sentralbankenes tilbøyelighet til å stimulere økonomien med lave renter og kvantitative lettelser. Når rentene er lave og pengemengden i et samfunn øker, øker også faren for at pengene mister sin verdi mot varer og tjenester (inflasjon), deriblant råvarer

Siden råvarer som olje, aluminium, hvete og tømmer også påvirkes negativt av en resesjon, er gull gjerne ansett som den beste inflasjons- og resesjonsbeskyttelsen. Da koronaviruset rammet den vestlige verden økte fremtidstroen på gull betraktelig. Riktig nok falt gullprisen noe etter at mange investorer måtte realisere gullgevinster for å finansiere tap i aksjer, men siden april har kursen vært stabilt stigende. I løpet av de to siste ukene har den steget som en rakett. Dette er et resultat av at økonomien har trukket seg tilbake og frykt for at sentralbankenes pengetrykking vil gi finansmarkedet en kalddusj på sikt.

Nå som gullprisen allerede har steget mye spør tradere seg hvor høyt den kan gå.

På lang sikt tyder mye på at gullprisen kan gå til enda høyere nivåer. Gullprisen har et svært positivt momentum som vekker interessen hos stadig flere spekulanter. Fremtiden er også usikker. Etter over ti år med oppgangskonjunktur mener mange at det kortvarige aksjekrakket vi fikk i mars ikke kan forsvare en ny langvarig periode med oppgangskonjunktur. Vi trenger en vedvarende resesjon før markedet er klar for videre oppgang. Dessuten har vi ikke ennå sett konsekvensene sentralbankens ekspansive pengepolitikk vil få for fiat-penger på mellomlang sikt.

I det mer kortsiktige perspektivet er situasjonen en annen. Enhver sunn oppgangstrend kjennetegnes ved at man får korreksjoner fra tid til annen. Dette er markedets måte å teste sine egne nivåer på og en effektiv måte å riste av seg uerfarne spekulanter. En slik kortsiktig korreksjon er på høy tid i gull. Om gullprisen fortsetter å stige uavbrutt til nivåer rundt 2300/2400 kan det være lurt å ta gevinst i påvente av en billigere kjøpsmulighet, før trenden fortsetter. Om gullprisen korrigerer tilbake til 1800/1900 kan det være et positivt kjøpssignal.

Ved inngangen til helgen var majoriteten av CMC Markets tradere posisjonert for videre oppgang i gullprisen.

CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.