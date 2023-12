¿Y si la inflación regresase por el lado de las materias primas?

Las últimas semanas en los mercados financieros están siendo excepcionales. Esto significa que la volatilidad es enorme, y los volúmenes de transacciones no se corresponden con ella. Esto puede indicar una cierta debilidad del mercado, en el que el mismo dinero de antes puede utilizarse para crear mayores movimientos de precios. Eso es preocupante a largo plazo. La magnitud de los cambios en los precios de los instrumentos en respuesta a pequeños cambios en los datos macroeconómicos también puede ser preocupante.

Otro acontecimiento bastante preocupante para 2024 podría ser el fuerte consenso de que los bancos centrales de economías desarrolladas como Estados Unidos y la zona euro recortarán los tipos de interés. Según el mercado, esto es casi seguro y, a su vez, se espera que los bonos sean la mejor clase de activos en 2024. Y aquí nos detendremos un momento a pensar qué pasaría si...

Probablemente somos bastante conscientes de que parte de la desinflación proviene actualmente del descenso de los precios de las materias primas energéticas como el petróleo, la gasolina, el gasóleo para calefacción y el gas. Sin embargo, para no centrarnos sólo en este grupo, aunque es el más responsable de la desinflación anual, echemos un vistazo más amplio a todo el índice CRB de materias primas.

¿Qué es el índice CRB de materias primas?

El índice CRB de materias primas es el Thomson Reuters/Jefferies CRB Index (ahora conocido como Refinitiv/CoreCommodity CRB Index tras la adquisición de Thomson Reuters por Refinitiv). Refinitiv, uno de los principales proveedores mundiales de datos financieros e infraestructuras de mercado, es responsable de la publicación de este índice en particular.

El índice Refinitiv/CoreCommodity CRB es ampliamente reconocido y seguido como un índice que mide la dirección general del mercado de materias primas. Contiene una variedad de materias primas, como energía, metales y productos agrícolas, lo que lo convierte en una métrica importante para los inversores y analistas interesados en el sector de las materias primas. Este índice se utiliza a menudo para analizar las tendencias de la inflación y las condiciones económicas generales a escala mundial.

¿Cómo ha evolucionado el índice CRB a lo largo de los años y qué incluye?

El índice se divide en grupos. El petróleo crudo es el más importante en él, ya que su cuota representa el 23% que es la materia prima con mayor peso. El resto de materias primas tienen menor peso y su composición es más variada. El CRB incluye zumo de naranja, cacao, azúcar, gas, oro, soja, níquel, trigo, plata, cobre, un total de 19 ingredientes de varios grupos de materias primas.

El índice CRB ha experimentado un enorme repunte como consecuencia, primero, de la caída de los precios del petróleo en la época de los bloqueos y, después, de la apertura de las economías. En total, el CRB ha subido más de un 220% desde el mínimo de Covid. El CRB marcó su máximo en junio de 2022 y retrocedió algo más de un 20% hasta el mínimo de marzo de 2023. Desde entonces, ha subido un 8% y, en términos anuales, en noviembre se sitúa en torno al 0% interanual. Esto puede significar que la base CRB entrará en la economía ya en el primer trimestre del próximo año (de marzo de 2024 a marzo de 2023).

Impacto del CRB en la inflación

Ajustando la variación interanual del índice y comparándola con la inflación en Estados Unidos, es fácil no ver la correlación. La única cuestión es la fuerza del impacto. En la última década, el crecimiento interanual del CRB en torno al 15% supuso una inflación en EE.UU. del 2,7%. En la actualidad, la variación interanual del índice en EE.UU. es del 2,7%. Desde esta perspectiva, basta con que el índice CRB suba hasta el nivel de junio de 2022 para que la inflación en EE.UU. vuelva a situarse en torno al 4,5-5%. Eso sería un acontecimiento que los mercados parce que no esperan hoy en día, y el mercado bursátil se pondría entonces patas arriba

¿Pueden volver a encarecerse las materias primas?

Algunas de ellas siguen encareciéndose, como el popular zumo de naranja, el cacao, el azúcar, el café , la soja. De este grupo, el trigo se abarató. Desde el punto de vista de los metales, el cobre tiene un comportamiento anual neutro, pero la transición energética y la recuperación probablemente inminente de China en los próximos trimestres pueden contribuir a aumentar el precio de la materia prima. Además, las grandes economías de mercado emergentes se encuentran en un ciclo de relajación monetaria, lo que también puede traducirse en una mayor demanda de metales.

De la categoría de materias primas energéticas, el gas fue el que más cayó en términos anuales, al igual que el petróleo. En lo que respecta al petróleo, merece la pena detenerse un momento, ya que por encima de los 60 USD por barril existen, por ejemplo, puntos de equilibrio para el presupuesto de los países árabes, por lo que sin una crisis de la magnitud de la CFG o la Covid, sería difícil esperar que se rompa esta barrera. También conviene recordar que economías como los mercados emergentes o la eurozona han superado la recesión económica o están en ella. Con estas economías, ha llegado el momento de avanzar. China puede liderar el ciclo de recuperación porque está trabajando duro para sacar a su economí a de la amenaza de la deflación. Sólo EE.UU. parece estar en la parte avanzada del ciclo económico, lo que se espera que tenga poco o ningún impacto en el consumo de petróleo.

También cabe destacar el nivel relativamente bajo de las reservas de gas, por no hablar de las reservas estratégicas estadounidenses, que parecen un lago casi seco. Las reservas no tardarán en reconstituirse.

Conclusión

Parece, pues, que algunas materias primas se ven afectadas por el clima o las enfermedades (naranjas, cacao, azúcar, etc.), esto no cambiará de la noche a la mañana, y lo que es más, desgraciadamente puede extenderse también a otras materias primas, haciendo subir sus precios y reduciendo sus cosechas. Por otra parte, es posible que las materias primas energéticas o los metales también toquen pronto fondo o incluso lo hayan hecho ya. También conviene recordar que, a pesar de la subida de más del 220% del CRB, el índice sólo ha corregido el 23% de este movimiento, lo que significa que los precios de las materias primas siguen siendo muy elevados, e incluso un ligero retorno del CRB a niveles superiores podría tener consecuencias muy graves para el actual ambiente de euforia desinflacionista en los mercados. Quizá merezca la pena prestarle atención en los próximos meses.



