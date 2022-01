¿Y ahora qué hacemos con las acciones de Microsoft?

La multinacional tecnológica Microsoft está recientemente en las noticias por haber adquirido la sociedad Activision Blizzard por un valor de 68.700 millones. Las acciones de Sony cayeron un 12% en Tokio el miércoles pasado por la noticia y forjando a Microsoft como la tercera empresa más grande por ingresos del mundo de los videojuegos, detrás de Tencent y Sony. Activision Blizzard es responsable de juegos como Call of Duty y World of Warcraft, juegos que podrían convertirse en exclusivos para la Xbox, dañando así los ingresos de Sony. Esta empresa japonesa con PlayStation Plus compite directamente con el Game Pass de la Xbox. Los analistas dicen que la caída de las acciones de Sony responden a una sobrerreacción a la noticia, ya que Sony seguirá siendo un empresa relevante en el mundo del ‘gaming’.

Las acciones de Microsoft subieron más de un 3% este miércoles pasado. ¿Merece la pena entrar ahora en Microsoft? Lo vamos a analizar fundamental y técnicamente.

Fuente: Morningstar

Empecemos como solemos hacer, analizando la parte fundamental. Lo primero que vemos son los ingresos (Revenue) que han ido desde 74 mil millones en 2012 a 168 mil millones en 2021, un crecimiento compuesto de 9,5% anual. El beneficio operativo ha crecido un 10,7% compuesto anual desde 2012 hasta 2021. El margen operativo, un ratio que muestra los ingresos que se convierten en beneficios antes de contabilizar impuestos, se ha mantenido estable entre el 30% y el 40% durante los últimos nueve años, una buena señal. Las acciones en circulación se han mantenido alrededor de 7.000 millones durante lo últimos años. Con esta información podemos elaborar un modelo DCF. Primero vamos a asumir que Microsoft puede mantener este crecimiento en los ingresos del 9,5% anual. También asumiremos que el margen operativo se mantendrá al 40% durante los próximos cinco años. Si esto fuese así, en 2026 Microsoft estaría ingresando 264.000 millones con un beneficio operativo de 106.000 millones. El coste del capital ponderado para esta empresa es de un 7% según Finbox. Esta es la tasa a la que descontaremos el beneficio operativo. Además, cuando ya hayamos descontando y sumado todos los beneficios operativos, le añadiremos el valor terminal. El valor terminal es el valor de la empresa después de los cinco años para los cuales estamos haciendo este modelo. El valor intrínseco de Microsoft según este modelo es de $3 billones o lo que es los mismo, $408 por acción. Sus acciones cotizan actualmente a $310. Esto equivale a una revalorización de un 31%.

Situación Técnica

Fuente: CMC Markets – Next Generation

En cuanto a lo técnico, vemos que el precio está en una especie de consolidación entre $305 y $342. Destaca que la media móvil de 50 días está por encima del precio, indicando que la tendencia es potencialmente bajista. El volumen vemos que ha incrementado en las últimas sesiones y coincide con el soporte de los $305, lo cual nos hace pensar que está es una zona crítica. El RSI(14) que ahora mismo se sitúa en 40,96%, no llega a estar en niveles de sobre-venta de momento, aunque sí que mantiene una tendencia bajista desde octubre. En cuanto a posibles estrategias de trading, se podría posicionar en largo a estos niveles teniendo en cuenta el soporte con un take profit en los $342 y un stop loss por debajo de los $300. Otra posibilidad es esperar la ruptura del soporte de los $305 y posicionarse en corto con un take profit en los $280 y un stop loss por encima de los $305. Todavía otra posibilidad es esperar una ruptura de la resistencia superior en los $342 y posicionarse en largo con un stop loss por debajo de ese nivel y con un stop loss dinámico para salir de la posición.

Para concluir podemos decir que desde el punto de vista fundamental, las acciones de Microsoft parecen tener mucho recorrido al alza. Desde un punto de vista técnico, por lo menos en el corto plazo, eso se pone en duda ya que estamos en una consolidación desde principios de noviembre. Lo más probable es que la compra de Activision Blizzard le sirva a Microsoft para posicionarse en el mercado de los videojuegos frente a Tencent y Sony.

Alfredo Pardo – Sales Executive



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.