VIX en mínimos y S&P 500 en máximos: la bolsa no teme que la Fed decepcione

El miércoles hay decisión de política monetaria de la Fed: a las 20:00h decisión de tipos de interés y actualización de las proyecciones económicas, y a las 20:30h rueda de prensa de Jerome Powell.

El mercado de Fed Funds descuenta con una probabilidad muy alta, del 95,97%, que habrá una bajada de 25 puntos básicos hasta el 4,25%. De esta manera, la Fed retomaría la senda de recortes de tipos de interés después de 9 meses de pausa.

Las dudas vendrán sobre la senda de recortes de la Fed de cara al futuro y es que el mercado se ha relajado con intensidad desde la última decisión de la política monetaria (el 30 de julio) debido a los débiles datos del mercado laboral.

Evolución de la curva de tipos de interés de EEUU en el último mes, extraído de TradingView a 30/07/25

En este sentido, todos los ojos estarán en las proyecciones económicas de la Fed, en el famoso dot plot o gráfico de puntos.

En la actualidad, el mercado descuenta que los tipos de interés cerrarán en el 3,50-3,75% en 2025 y en el 2,75%-3,00% en 2026.

Proyecciones económicas de JUN25 de la Reserva Federal, tabla extraída de la Reserva Federal

De esta forma, si la Fed quiere ajustarse a lo que descuenta el mercado en la actualidad, tendría que incorporar una bajada de tipos más para este año, y tres bajadas de tipos más para 2026.

Un ajuste fuerte que será difícil de justificar pues: (1) los datos de inflación se mantienen cerca del 3,0% y (2) el crecimiento económico no se resiente en exceso mientras que la tasa de desempleo se sitúa en el 4,3% (la oferta de trabajo de extranjeros ha caído en 1,5 millones de personas en los últimos 6 meses).

La Fed podría quedarse por detrás de la curva y no comprometerse en sus proyecciones a los altos recortes de tipos que espera el mercado. Esta circunstancia podría decepcionar a los activos cíclicos, aunque atendiendo a la evolución actual de las bolsas en EEUU, la tranquilidad parece absoluta.

El US SPX 500 y el US NDAQ 100 consolidan por encima de los anteriores máximos históricos que son soportes en la actualidad: la zona 6.532 / 6.508 para el US SPX 500 y la zona 23.967 / 23.865 para el US NDAQ 100. La consolidación se realiza con los rangos de variación y los índices de volatilidad en mínimos anuales.

US SPX 500 en gráfico diario con ATR (5), extraído de Next Generation a 16/09/25



