Ventas al por menor: S&P 500 y Nasdaq 100 no parecen temer que baje el consumo

La U.S. Bureau publica mañana a las 14:30 h las ventas al por menor de agosto de 2025. El dato es calificado de alto impacto en las agendas económicas. A la vez, es uno de los indicadores a los que más importancia otorga la NBER para medir el estado del ciclo económico.

El dato se publica antes de la decisión de tipos de interés de la Fed (X-20:00 h) y parece que también será una información que podrían tener en cuenta los miembros del FOMC.

El consenso de mercado recopilado por Trading Economics espera que las ventas al por menor aumenten un +0,3% m, lo que supondría un crecimiento del 3,2% interanual, el ritmo más bajo desde OCT24.

Fuerzas opuestas para el consumo

El menor ritmo de consumo podría achacarse a la debilidad del mercado laboral y la pérdida de confianza de los consumidores son razones que podrían explicar la ralentización del consumo.

Sin embargo, las ventas no terminan por contraerse y el ciclo económico aguanta. El aumento de los ingresos personales y el efecto riqueza vinculado a la subida del precio de los activos podrían estar compensando.

Bolsas en modo “Ricitos de oro”

Las bolsas reciben el dato en modo “Ricitos de oro”. Hasta el momento, han reaccionado positivamente a los malos datos económicos que apuntan a mayor debilidad económica y mayores bajadas de tipos de interés por la Fed.

De hecho, el US SPX 500 y el US NDAQ 100 están marcando nuevos máximos históricos de forma simultánea acompañados por unos niveles de volatilidad muy reducidos que apuntan a una alta complacencia.

US SPX 500 en gráfico diario con ATR (5), extraído de Next Generation a 15/09/25

Ahora bien, el mercado ya está descontando una senda fuerte de recortes de tipos (los futuros sobre Fed Funds esperan seis recortes de 25 pb en un año) que se debe a una acumulación de datos negativos.

En este punto, si los datos económicos continúan sorprendiendo negativamente, en algún momento el mercado podría comenzar a pensar que los recortes de tipos no serán suficientes para mantener el ciclo en modo expansivo.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.