La cadena de cines americana AMC Entertainment ha aparecido en las noticias últimamente porque va a emitir nuevas acciones con el ticker ‘APE’. Las acciones de AMC subieron un 19% el pasado 5 de agosto por esta noticia. Estas acciones son conocidas como ‘meme stocks’ por la forma mediante la cual los inversores intentan empujar el valor a nuevos máximos chateando a través de los tablones en Reddit. Este tipo de acciones son muy volátiles, por lo que a continuación analizamos si merece la pena invertir en ellas.

Los primero que vemos es que 2021 has sido un año de recuperación en cuanto a ingresos. En 2021 obtuvo unos ingresos de 2.528 millones, muy por encima de los 1.242 millones de 2020, estos últimos condicionados por la pandemia. Hemos visto un crecimiento de los ingresos desde 2012 hasta 2019 del 11,21% compuesto anual. Ahora el crecimiento de los ingresos se ve mermado por la pandemia, algo que debemos tener en cuenta al crear nuestro modelo ‘DCF’. El margen operativo se mantuvo constante antes de 2020 y ahora se encuentra en territorio negativo.

Para elaborar nuestro modelo ‘DCF’ primero debemos estimar el crecimiento de los ingresos a futuro, durante los próximos cinco años. Para ello vamos a asumir que AMC podría aumentar ingresos al 11% anual durante los próximos cinco años, como hizo antes de la pandemia. Esto significa que obtendría unos ingresos de 4.260 millones de dólares en 2026. También debemos asumir qué margen operativo tendría a futuro. Basándonos en la información de su comportamiento pasado, se podría asumir que AMC tendrá un margen operativo del 6%. Esto significa que llegaría a un beneficio operativo de 256 millones en 2026. Si descontamos estos flujos al 7%, que es el coste del capital medio ponderado (WACC), obtenemos unos flujos de 848 millones. A esto le tenemos que sumar el valor terminal, o el valor de la empresa después de la fase de crecimiento. Asumimos un crecimiento para el valor terminal del 2%, que es la tasa de inflación a largo plazo. Si añadimos el valor terminal a los flujos descontados, obtenemos un valor intrínseco de AMC de 4.565 millones. Este valor lo tenemos que dividir entre las 516 acciones en circulación para obtener un valor intrínseco por acción de 8,84$. Esto es muy por debajo de donde cotizan ahora las acciones en 21$.

En el plano técnico vemos el triángulo simétrico que se formó a mediados de 2021 que se resolvió a la baja en una tendencia bajista. Ahora parece que estamos en una especie de consolidación entre 10$ y 32$. Es cierto que se observan picos de precio muy llamativos dentro de la consolidación (creemos que cuando los inversores se ponen de acuerdo en Reddit para subir el precio de las acciones). Aún así, mientras coticemos por debajo de 32$, el precio estará contenido dentro de ese rango. Los indicadores técnicos nos indican un ‘momentum’ positivo. El primer indicador, el ROC de 10 días en 0,30, marcó un nuevo máximo el día 9 de agosto, aunque ahora está retrocediendo seguimos en territorio positivo. El RSI de 14 días marcó un máximo el día 8 de agosto mientras lo marcaba en territorio de sobre-compra, por encima del 70%. Aún así, continúa en una tendencia alcista marcada por la directriz. El MACD en 0,65, no sólo está en territorio positivo, sino que también está en una tendencia alcista marcada por la directriz. Ahora mismo la media móvil queda por debajo del precio en 14,79$. Mientras no perdamos la media móvil, se puede inferir que estamos en una tendencia alcista dentro de la consolidación.

