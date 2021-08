Un punto de vista técnico

Fuente: CMC Markets Next Generation

El EUR/USD lleva en una tendencia bajista desde principios de junio. Sin embargo, hemos visto una formación de cuña con una divergencia alcista en el RSI(14) a finales de julio. Esto nos hace pensar que esta tendencia bajista ya ha terminado y que una tendencia alcista está por llegar, mientras el precio cotice por encima de las medias móviles de 10 y 20 periodos (azul y rosa respectivamente) asumiremos que estaríamos ante una tendencia alcista. En el corto plazo, vemos que el precio ha roto y cerrado por debajo de la media móvil de 5 periodos (roja). Esto sugiere que la tendencia alcista que viene no será una tendencia acelerada, definida como múltiples cierres consecutivos por encima de esta media y posiblemente sea una que respete las medias móviles de 10 y 20 periodos, no cerrando por debajo de ellas hasta que se termine la tendencia. Podríamos entonces iniciar posiciones en largo a estos niveles con un stop-loss por debajo de las medias móviles de 10 y 20, buscando niveles muy superiores de 1,2000 en el corto plazo. En el largo plazo, también se podrían iniciar posiciones largas a estos niveles con un stop-loss por debajo del último mínimo de 1,1752 y buscando niveles de 1,2266 en el largo plazo. En definitiva, cabría la posibilidad de abrir posiciones en largo en este activo por el momento ya que como mencionamos, todo indica que la tendencia que se está iniciando es alcista, a corto y a largo plazo.

Fuente: CMC Markets Next Generation

El cable ha terminado su tendencia bajista que inició a principios de junio. Ahora parece que estamos ante una tendencia alcista, mientras podamos mantenernos por encima de las medias móviles de 10 y 20 (azul y rosa respectivamente). Buscamos iniciar posiciones de compra a estos niveles con un stop-loss ligeramente por debajo de las medias móviles mencionadas y creemos que llegará a niveles de 1,4200 con bastante rapidez. A corto plazo y después de ver una tendencia acelerada desde el 22 de julio hasta el 30 de julio (múltiples cierres consecutivos por encima de la media móvil de 5 periodos), vemos que el precio ha cerrado por debajo de la media móvil de 5 periodos (roja), lo que nos indicaría que la tendencia alcista no será acelerada. Aun así, la tendencia que se está formando parece que será fuerte siempre y cuando se mantenga por encima de la media móvil de 10 periodos. El RSI(14) se ha mantenido fuerte mientras veíamos las caídas de junio y julio, nunca entrando en territorio de sobre-venta. Ahora mismo el RSI(14) está en un nivel neutral indicando que existe la posibilidad de ver recorrido alcista.

Fuente: CMC Markets Next Generation

El USD/CAD viene de una tendencia bajista muy pronunciada desde comienzos de 2020. Últimamente hemos visto una tendencia alcista desde junio 2021 que ha terminado en una divergencia bajista en el RSI(14). Este mismo indicador ahora se encuentra en territorio neutral en 53,46%, indicando que existe sitio para una tendencia, tanto alcista como bajista. Esto dicho, una tendencia bajista es probable, ya que, aparte de la divergencia bajista en el RSI(14) que hemos mencionado, ha roto por debajo de la media móvil de 20 periodos (rosa) y ahora servirá de resistencia. En resumen, a largo plazo el análisis nos indica que el USD/CAD continuará su tendencia bajista que hemos visto desde principios de 2020 y esta subida que hemos visto sólo ha sido una tendencia alcista a corto plazo. Se podría en este caso, tomar posiciones en corto a estos niveles buscando niveles muy inferiores de 1,2000 en el medio plazo con un stop-loss por encima de 1,2600.

Fuente: CMC Markets Next Generation

Después de 7 cierres consecutivos por debajo de la media móvil de 5 periodos (roja), podemos decir que esta tendencia bajista es acelerada. Después de una subida brusca a mediados de junio, parece indicar que la tendencia bajista vuelva a estar vigente. Esta tendencia se aceleró cuando rompió por debajo de 0,9125 y consideramos que sería muy arriesgado ponerse en largo cuando existe una tendencia bajista tan fuerte. Por ello, se debería utilizar la media móvil de 5 periodos como punto de entrada para posiciones en corto. Hemos de tener en cuenta que el RSI(14) ya está en niveles de sobre-venta. Esto podría jugar en nuestra contra ya que indica que existen muchos traders ya en corto este activo, indicando que podría darse la vuelta con gran rapidez. Aun así, para eso está el stop-loss.

Fuente: CMC Markets Next Generation

Después de la tendencia alcista que hemos visto desde finales de abril, estamos viendo el final de esa tendencia y el comienzo de una tendencia bajista. Seis cierres consecutivos por debajo de la media móvil de 5 periodos (roja). Sin duda, estamos ante una tendencia bajista acelerada. El jueves pasado vimos la ruptura del nivel clave de 109,00, algo que le ha dado más fuerza al precio para seguir cayendo. La estrategia posible para operar en este activo sería sencilla y parecida a la anterior, utilizando la media móvil de 5 periodos como resistencia para posicionarse en corto hasta ver un cierre por encima de esta media. El stop-loss puede configurarse ligeramente por encima de esta media. La verdad es que cuando se produce una tendencia acelerada, no se sabe hasta dónde puede llegar, pero un objetivo razonable sería el mínimo marcado a finales de abril de 107,47. El RSI(14) se encuentra en la parte inferior de su rango, casi en un nivel de sobre-venta. Tendremos que vigilar esto ya que un nivel de sobre-venta nos puede indicar que la tendencia se ha extendido más de la cuenta.

Fuente: CMC Markets Next Generation

El bono americano a 30 años. Sólo tenemos que mirar el gráfico diario con una media móvil de 20 periodos. Esta media sirve de soporte cinco veces desde principios de junio. Es claramente una tendencia alcista. Esta media podría utilizarse como soporte para iniciar posiciones en largo con un stop-loss ligeramente por debajo de esta media. También podemos observar que el RSI(14) no ha caído por debajo de 50% desde que comenzó la tendencia, una señal muy positiva. Ahora se aproxima a niveles de sobre-compra, que en el corto plazo es positivo porque nos puede dar una oportunidad de entrar en este activo a niveles mucho mejores que los que vemos ahora.

Alfredo Pardo – Sales Executive



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.