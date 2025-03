S&P, Nasdaq y Dow Jones rebotan desde soportes clave y con lecturas de pánico

US SPX 500, US NDAQ 100 y US 30 encuentran soporte en referencias técnicas de largo plazo: las medias móviles simples de 200 sesiones y las directrices alcistas que une mínimos de 2023 y 2024. Con posterioridad comienzan a rebotar en un contexto donde existe cierta sobreventa en los osciladores de precios y un sentimiento bajista que provoca que algunos indicadores presenten niveles de capitulación.

US NDAQ 100 en gráfico diario con MACD, gráfico de Next Generation a 03/03/25

Por ejemplo, la encuesta de sentimiento realizada por la American Association of Indivual Investors (AAII) nos deja una última lectura de solo un 19,38% de alcistas y un 60,62% de bajistas: el diferencial entre ambas lecturas alcanza el -41,42%. El sentimiento bajista es dominante y estos niveles tan pesimistas no se alcanzaban desde septiembre de 2022. En aquella época los índices de EEUU formaron un suelo y, desde entonces, algunos como el US NDAQ 100 han llegado a duplicarse de precio.

Otro índice de sentimiento que refleja lecturas extremas es el Fear & Greed Index de la CNN que alcanza niveles extremo miedo. Este indicador es más completo que el anterior pues incorpora indicadores de amplitud de mercado, de momentum y de posicionamiento (VIX y ratio put/call).

US SPX 500 en gráfico diario con Vol, Hist., gráfico de Next Generation a 03/03/25

El mercado tiene el fondo alcista y la teoría de la opinión contraria para rebotar. En este sentido, si los índices son capaces de recuperar con rapidez los primeros niveles de resistencia (44.045 para US 30, 6.009 para US SPX 500 y 21.352 para US NDAQ 100) también apoyarían los osciladores a corto plazo que comenzarían a girarse al alza.

US 30 en gráfico diario con Volumen (21), gráfico de Next Generation a 03/03/25

Por la parte inferior, los mínimos de la semana pasada son la referencia a seguir (por ejemplo los 43.090 en US 30 y los 20.427 en US NDAQ 100). Si el precio no consigue afianzar rebote y comienza a consolidar por debajo de estos niveles, estaríamos ante un claro signo de debilidad.



