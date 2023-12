¿Se avecina una nueva crisis bancaria en marzo de 2024? ¿Está el Alemania 40 al borde de sufrir un colapso en 2024?

Las decisiones de la Fed tienen un impacto significativo en la bolsa de Fráncfort. Una evidencia que se hizo especialmente palpable en noviembre cuando el Alemania 40 subió más de 1.300 puntos ante la esperanza de que la Reserva Federal de Estados Unidos podría comenzar a reducir pronto las tasas de interés. Desde que comenzaron las subidas de tipos de interés hace más de un año y medio, los inversores han esperado en repetidas ocasiones que la Fed comenzase a bajar, un anuncio que no se ha llevado a cabo. ¿Será diferente esta vez y la Fed bajará tipos finalmente?

Recuerdo la acertada metáfora bursátil del renombrado experto en bolsa André Kostolany, que comparó la actividad bursátil con pasear a su perro. A veces, el perro va por delante, a veces se queda rezagado, pero en el fondo, el perro sigue la dirección en la que van los dueños.

Un paseo de diez kilómetros se convierte en un maratón para el perro, ya que recorre múltiples veces esa distancia corriendo alrededor del dueño. Aplicado al mercado de valores, esto se traduce en la volatilidad que los traders pueden aprovechar en un intento de obtener un rendimiento superior al de un inversor pasivo, por ejemplo, en un ETF del DAX. El trading activo es un arte, ya que el trader debe combinar factores técnicos con una gestión adecuada del dinero. Debe vigilar al perro de cerca y no perder de vista al dueño, una tarea desafiante.

La dirección que está tomando Alemania

Después de superar con éxito los desafíos de la pandemia y el shock de precios de la energía desencadenado por la guerra en Ucrania, Alemania se enfrenta ahora a la difícil tarea de restablecer la estabilidad de precios y al mismo tiempo asegurar un crecimiento sostenible y verde a largo plazo. La economía mundial está marcada por los conflictos geopolíticos y una creciente fragmentación económica, y los actuales efectos del cambio climático están generando nuevos desafíos económicos que podrían agravar los problemas de crecimiento existentes y poner en peligro la estabilidad.

La bajada de la inflación ha proporcionado un alivio temporal a hogares y empresas. La principal causa son los precios de las materias primas que disminuyen y la menor escasez de suministros, pero la inflación subyacente es persistente y sigue siendo un desafío. Los bancos centrales de todo el mundo han endurecido significativamente su política monetaria y los gobiernos están reduciendo el apoyo fiscal.

Las secuelas del shock de precios de la energía del año pasado junto con una política monetaria y fiscal más estricta también contribuyen a la desaceleración del crecimiento este año. Países con sectores de producción intensivos en energía, como Alemania, se están desacelerando más que aquellos dependientes de servicios y turismo. Para 2023, el Fondo Monetario Internacional pronostica una contracción del 0,5% en la economía alemana. Aunque se espera que el crecimiento se recupere en 2024 a un 0,9%, aún son 0,4 puntos porcentuales menos de lo estimado en julio de 2023. En 2024, Alemania estaría significativamente por debajo del promedio del G7.

A nivel mundial, la proyección de crecimiento está determinada por fuerzas opuestas. Por un lado, hay una política monetaria más estricta en todo el mundo. Por otro lado, los ingresos reales se están recuperando a medida que la inflación disminuye y los salarios aumentan.

La política monetaria se acerca al final del ciclo de restricción. El presupuesto federal, impulsado también por la decisión del Tribunal Constitucional Federal en 2023, buscará una consolidación que cobrará impulso en 2024. Aunque una economía estadounidense robusta es un soporte importante para la demanda alemana, la actividad más débil en China y los posibles nuevos shocks de precios de las materias primas son riesgos importantes a la baja para el crecimiento alemán. La política monetaria estricta ha aumentado los costos crediticios y debilitado los balances de hogares y empresas en el sector inmobiliario. Aunque los colchones de capital de los bancos son saludables, podrían verse afectados en un escenario adverso.

Riesgo de una segunda crisis bancaria

Los bancos alemanes demostraron ser resistentes a la crisis de liquidez que afectó a los bancos estadounidenses en la primavera de 2023. Aunque también están viéndose afectados por las pérdidas en libros ocasionadas por las caídas de precios en los bonos del estado, el Banco Central Europeo (BCE) les proporciona cierto colchón de seguridad. A diferencia de sus homólogos estadounidenses, los bancos alemanes tuvieron la opción de depositar valores de primera categoría, como bonos del gobierno, en el BCE para superar posibles problemas de liquidez. Esta opción no estaba disponible para los bancos estadounidenses en el momento del colapso del Silicon Valley Bank, pero desde entonces se implementa a través del programa BTLP.

Este programa permite a los bancos comerciales estadounidenses depositar deuda pública en la Reserva Federal a su valor nominal como un préstamo con vencimiento flexible. Sin embargo, este programa tiene un límite de tiempo y está programado para finalizar el 11 de marzo de 2024. Si la Reserva Federal no extiende esta medida, esto podría llevar a una nueva crisis bancaria en marzo de 2024, ya que pérdidas latentes por la depreciación de bonos del gobierno yacen en los libros de los bancos.

Un escenario así afectaría principalmente a los Estados Unidos, ya que el BCE ofrece un programa similar sin una fecha de vencimiento definida para los bancos comerciales en la zona euro. Sin embargo, la incertidumbre sobre la estabilidad de los bancos estadounidenses podría tener efectos contagiosos que también podrían afectar a los bancos alemanes, incluso si no se ven afectados directamente.

El Alemania 40 mantiene su tendencia alcista

Las empresas alemanas muestran una gran capacidad de adaptación a los desafíos que se les presentan. El Alemania 40 continúa su tendencia alcista desde el colapso de la pandemia y podría alcanzar en 2024 la primera proyección de Fibonacci. Esta proyección se sitúa en los 16.623 puntos y, por lo tanto, en un nuevo máximo histórico. Se espera que esto ocurra siempre y cuando no se rompa el mínimo de octubre de alrededor de 14.600 puntos. De lo contrario, existe el riesgo de un nuevo descenso hasta los 13.316 puntos y, por lo tanto, hasta el punto de inicio de la recuperación de la pandemia. Si se superan los 16.623 puntos sobre la base del cierre mensual, se espera una nueva extensión de la recuperación de la pandemia. Esto podría llevar al Alemania 40 a alcanzar los 18.667 puntos.

Alemania 40 en gráfico mensual extraído de la plataforma Next Generation a 23/11/2023



