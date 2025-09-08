Revisión anual de empleo en EEUU: ¿otra revisión a la baja y más recortes de tipos?

Los dos últimos datos de empleo en EEUU (julio y agosto) han sorprendido negativamente. A la vez, se han revisado con fuerza a la baja los datos de creación de los meses anteriores. Una circunstancia que ha provocado el despido de Erika McEntarfer (encargada de la BLA) por Trump.

Evolución de la curva de tipos de interés de EEUU entre el 31 de julio de 2025 (azul) y la actualidad (fucsia), gráfico de TradingView a 08/09/25

Estos datos han activado una fuerte subida de los precios de los bonos que implican una fuerte relajación de tipos de interés, de mayor intensidad en los plazos cortos. De esta forma, la peligrosa forma de “U” de la curva de tipos se ha acentuado.

También han reaccionado los mercados de futuros sobre Fed Funds que descuentan una senda intensa de recortes de tipos de interés (cinco bajadas en las próximas siete reuniones de la Fed) que está siendo uno de los principales drivers de que el US SPX 500 y el US NDAQ 100 estén cerca de máximos.

La creación de empleo es anémica (26.750 empleos de media en los últimos 4 meses) por multitud de razones (DOGE de Trump, aranceles y política de inmigración está afectando al mercado laboral).

Creación mensual de empleo en EEUU, gráfico de extraído de fred.stlouisfed.org con datos de la BLS

En este contexto, la BLS publica esta tarde a las 16:00h la revisión anual de los datos que se han publicado entre ABR24 y MAR25 (la BLS revisa los datos los dos meses siguientes y una revisión completa de forma anual).

La revisión anual tiene en cuenta el Censo trimestral de empleos y salarios. El consenso espera que se revise a la baja la creación de empleo anual entre 450.000 y 750.000 puestos de trabajo.

Una revisión a la baja importante, que en caso de confirmarse, pondría más dudas sobre el famoso dato de empleo de la BLS y apuntaría a que la debilidad del mercado laboral es bastante prolongada. En este caso, podrían afianzarse las expectativas de bajadas de tipos de interés e incluso incrementarse.



