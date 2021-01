Repaso Macro de la Semana – La investidura de Joe Biden y la tercera ola de contagios mueven el precio

Esta semana comenzaba con las vistas puestas en la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, y su propuesta de estímulos, que deben impulsar la recuperación económica a largo plazo. El acto de investidura, al que no acudió Donald Trump, estuvo marcado por los aires de optimismo y esperanza ante la situación pandémica de este último año. Biden contó con el apoyo de Obama, asi como de varias “celebrities” en un acto seguido por los mercados con gran expectación ya que marca el inicio de una nueva era para la economía en USA.

El cruce de divisas más líquido estuvo marcado particularmente por este hecho, ya que, por parte del BCE, no habia previsión de cambios, ni de nuevas medidas de estímulos para la reactivación económica. Por lo que, por parte de Europa, quitando algún dato macroeconómico que cumplió las expectativas de los analistas, no hubo hechos que hicieran cambios en la cotización.

Fuente: Gráfico Next Generation CMC Markets

Técnicamente, se encuentra el cruce en una tendencia alcista, en gráficos de 4 horas, puesto que pese a la fortaleza del dólar en las últimas jornadas parece que se ha revertido y podríamos llegar a corto plazo a cotas cercanas a la resistencia de 1.22 y 1.25 en medio plazo puesto que, los estímulos económicos en EEUU de inyección de liquidez, pueden generar un exceso de dólares lo que favorezca al euro en función de la evolución de la pandemia en Europa.

Las bolsas europeas se han comportado de forma mixta debido a las promesas del nuevo presidente americano junto con la situación del virus en Europa. El índice alemán tuvo movimientos generalmente contenidos puesto que la presión por los nuevos confinamientos y medidas restrictivas, marcarán la recuperación económica a medio plazo, y comportamiento del índice y aunque las economías europeas sienten el apoyo de los organismos centrales (BCE) junto la entrada de Joe Biden a la Casa Blanca, la expansión del virus genera temor a los mercados.

Fuente: Gráfico Next Generation CMC Markets

Aunque en la jornada de hoy viernes, corrige con fuerza, el soporte dentro del rango donde cotiza las últimas semanas está lejos, por lo que esta fuerte presión bajista que vivimos, puede que sea una muestra del temor de los mercados ante la situación del virus, que si no pierde ese soporte genere una serie de movimientos contenidos al alza, como la marcada durante esta semana.

Los índices americanos, por su parte se han comportado de forma muy positiva alcanzando máximos históricos para la jornada del miércoles por las promesas de estímulo económico, del nuevo presidente, que el jueves corrigieron por la sobrecompra a la que se expusieron en la jornada anterior.

Fuente: Gráfico Next Generation CMC Markets

Técnicamente, vemos que, aunque hoy viernes, corrige al igual que el resto de bolsas a nivel global, vemos que no abandona la tendencia a corto plazo (línea azul) y aún dista de tener una fuerte corrección a largo plazo (línea punteada). Por lo que podría ser un movimiento correctivo similar al resto de índices globales, que puede quedar en un movimiento aislado para continuar su tendencia.

El selectivo español tuvo movimientos mixtos durante la semana, cotizando siempre por encima de los 8.100 puntos que hoy viernes los ha perdido llegando hasta el soporte de los 8.000 cota que puede perforar fácilmente debido a la inestabilidad del país ante nuevas restricciones de movilidad que afecten a la economía, lo que le hace perder todo lo ganado durante el año.

Fuente: Gráfico Next Generation CMC Markets

Respecto a los valores protagonistas de la semana destacan Bankinter, con la presentación de resultados; aunque presentan cifras un 42% menos que el año anterior debido a la pandemia, el mercado los acogió de forma positiva y llegaron a reevaluar la acción más de un 7%.

La apuesta de Biden por el cambio climático y las renovables ha movido la cotización de las empresas de energías renovables, siendo SMA Solar Tech una de ellas, que tras la corrección que tenía desde principios de año, ha revertido su tendencia.

Dicha apuesta del presidente americano, en el que tiene previsto aportar 2 billones de dólares para la lucha contra el cambio climático, la ha resentido el crudo, haciendo que el barril de crudo Brent se estabilizara por debajo de los 55 dólares por barril, llevándole a cotizar en la parte baja del canal alcista, por lo que hay que estar realmente atentos al comportamiento en las próximas jornadas y prestar atención a los diferentes catalizadores del precio del barril.

Fuente: Gráfico Next Generation CMC Markets

Respecto al valor refugio, por excelencia, sigue cotizando dentro de un rango estrecho de no más de un 2,5% de variación, dado que la situación pandémica no cesa y aunque se ha empezado a vacunar a la población y se intenta frenar la situación con medidas restrictivas de movimiento, junto con el aliento de los estímulos económicos los inversores siguen sin abandonar los valores refugio. Por ello, aunque vemos como en las últimas jornadas, retrocede su cotización, el oro sigue cotizando dentro de sus márgenes.

Fuente: Gráfico Next Generation CMC Markets

EVENTOS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Para la semana que viene los mercados podrán ser impactados por los siguientes eventos:

- Lunes: índice Ifo de confianza empresarial alemana

- Martes: Confianza del consumidor de The Conference Board en EEUU

- Miércoles: Pedidos de bienes duraderos en EEUU, decisión de tipos del FOMC y su rueda de prensa.

- Jueves: PIB y ventas de viviendas nuevas en EEUU

- Viernes: PIB y datos de empleo de Alemania.

Así como el mercado estará pendiente tanto de la evolución de los contagios, nuevas restricciones y de los efectos de la vacuna en la población.

Alberto Pastor

Sales Executive en CMC Markets

