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Rebalanceo pone a prueba el efecto cambio de mes: volatilidad en el Nasdaq 100

La estacionalidad favorable por el Turn-of-the-Month (TOM) podría quedar neutralizada por uno de los mayores rebalanceos de carteras hacia renta fija de los últimos años. La coincidencia con una intensa agenda macro amenaza con elevar la volatilidad.

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escrito por
Luis Francisco Ruiz

Analista de Mercado


El rebalanceo de carteras puede anular el Turn-of-the-Month (TOM) effect

La próxima semana coinciden dos de las fuerzas de flujos más importantes del mercado. Por un lado, el Turn-of-the-Month (TOM) effect, una pauta estacional ampliamente documentada por la literatura académica y asociada a las entradas sistemáticas de capital vinculadas a la gestión pasiva y a las aportaciones periódicas a fondos de inversión.

Por otro lado, el cierre del primer semestre obligará a numerosos gestores a rebalancear sus carteras para ajustarlas a sus mandatos de inversión. JPMorgan estima que este proceso podría traducirse en ventas de renta variable próximas a los 165.000 millones de USD, una de las mayores rotaciones hacia renta fija de los últimos años. Si estos flujos terminan imponiéndose sobre las habituales entradas de capital asociadas al TOM, el patrón estacional podría perder eficacia e incluso quedar neutralizado.

Ratio Nasdaq 100 / iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) en gráfico semanal con estocástico, creado con TradingView a 29/06/26

NDX TLT Ratio ESP

Una semana comprimida y cargada de catalizadores

El choque entre ambos flujos coincidirá con una agenda macroeconómica especialmente intensa.

La festividad del Día de la Independencia adelantará el cierre semanal de Wall Street al jueves, concentrando en apenas cuatro sesiones algunas de las referencias más importantes del mes: vacantes JOLTs, informe ADP, ISM manufacturero y, como principal cita, el informe oficial de empleo (NFP) que se publicará de forma excepcional el jueves.

Los rangos de variación repuntan con intensidad

La combinación de grandes movimientos de flujos y datos macroeconómicos de alto impacto aumenta significativamente la probabilidad de movimientos bruscos en los mercados y los primeros síntomas ya comienzan a sentirse.

Los rangos medios de variación (ATR) de los principales índices estadounidenses vuelven a repuntar y, en el caso del Nasdaq 100, el ATR (14) diario supera el 2%, niveles que no se observaban desde marzo y abril de 2025.

Los índices están purgando los excesos alcistas después del gran impulso desarrollado entre abril y mayo que derivó en subidas superiores a los 30 puntos porcentuales. La clave de la estructura alcista y que haría saltar alertas si se pierde se encuentra en el mínimo del 9 de junio situado en 28.196 puntos (para el S&P 500 este mínimo se encuentra en 7.237 puntos).

Nasdaq 100 en gráfico diario con estocástico y ATR %, creado con TradingView a 29/06/26

NDX ATR ESP
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Los gráficos clave de la semana (30/06/26): plata, US NDAQ 100, EUR/USD y Ethereum

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