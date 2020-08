Por quinta vez en su historia, Apple llevará a cabo un split de sus acciones. Con la presentación de los últimos resultados del tercer trimestre de 2020, Apple anunció que planea un split de 4:1 a partir del 24 de agosto. Esto significaría que el precio de las acciones de Apple caería de los actuales 430 dólares por acción a unos 107 dólares.

Tesla planea un split de sus acciones

Ayer se supo que Tesla también quiere seguir este ejemplo. Tesla anunciaba que también quiere llevar a cabo un split de 5:1 con efecto a partir del 21 de agosto. En el momento del anuncio, las acciones de Elon Musk cotizaban a casi 1.400 dólares. Esto también reduciría el precio de las acciones de Tesla a aproximadamente 280 dólares por acción.

Los splits de acciones no suelen tener un impacto fundamental en la propia empresa, pero esta maniobra financiera permite que las empresas se beneficien del aumento del precio de las acciones generando dinero fresco y mejorando el acceso a sus acciones a nuevos inversores.

¿Cómo funciona un split de acciones?

El split de acciones comienza cuando la compañía anuncia que tiene la intención de dividir cada acción en un cierto número de unidades.

Así, si un inversor tiene 1 acción de una empresa que vale 400 dólares, un split de 4 por 1 dividiría las acciones de ese inversor en 4 acciones de 100 dólares cada una.

La capitalización bursátil de la empresa permanece inalterada porque el valor de las acciones de cada inversor sigue siendo el mismo (400 dólares en el ejemplo). Sin embargo, la diferencia es que el número de acciones en poder del inversor se ha multiplicado (de 1 a 4 en el ejemplo).

La compañía establece un día en el que el ajuste se hará efectivo. Al cierre del mercado, todos los inversores que poseen acciones se convierten al número de acciones que poseen de acuerdo con los términos del desdoblamiento.

El fraccionamiento de las acciones aumenta el "float", es decir, el número de acciones disponibles en el mercado. Con más acciones en el mercado, más inversores tienen la oportunidad de ser dueños de parte de la compañía.

Un precio más bajo de las acciones las hace además más accesibles a los inversores con menos capital. Por ejemplo, un inversor con sólo 200 ó 300 dólares no podría comprar una acción entera de una empresa a 400 dólares. Dividir las acciones en 100 dólares por acción permitiría que más inversores pudieran comprar.

En general, el split de las acciones hace que el valor sea un poco más fácil y accesible para un mayor número de personas.

¿Debe una compañía dividir sus acciones?

Un desdoblamiento de acciones puede ser una señal informal para los inversores de que la empresa es optimista y de que el precio de las acciones puede seguir subiendo.

Aunque el split de acciones no tiene nada que ver con los fundamentales de la empresa, el deseo de aumentar la cantidad de acciones implica que hay una fuerte demanda de acciones de la empresa.

Sin embargo, no todas las empresas con alto precio de su acción recurren al final a un split de acciones. Por ejemplo, las acciones de clase A de Berkshire Hathaway son notoriamente caras. Actualmente, una sola acción de las empresas de Warren Buffets Holding es la acción más cara del mundo con un valor de 291.906,25 dólares. Esto lo hace más caro que un nuevo Lamborghini Huracán EVO.

¿Esta estrategía también funciona en la otra dirección?

Sí, las empresas con precios de acciones bajos pueden aumentar el valor de sus acciones cotizadas consolidando las unidades.

Por ejemplo, cinco acciones de 1 dólar podrían consolidarse en una sola acción de 5 dólares. Esto es lo que se conoce como contra-split.

Pero al igual que una división de las acciones indica optimismo sobre el aumento del precio de las acciones, un contra split de las acciones implica preocupación sobre la caída del precio de las acciones. Las empresas recurrirán a menudo a esta estrategia para evitar ser excluidas de la lista de una bolsa de valores importante. El Nasdaq, por ejemplo, tiene una regla que dice que una acción está en peligro de ser retirada de la lista si el precio es inferior a 1,00 dólares por acción durante 30 días consecutivos.

¿Le gustaría probar su idea de trading de inmediato en un gráfico en vivo?

Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading Next Generation con una cuenta DEMO gratuita y sin riesgos.

Abra una cuenta DEMO ahora

Aquí puede ver las comisiones, el apalancamiento, la información de si el producto puede ser operado en corto y los horaios de negociación de nuestros CFDs sobre acciones, como Wirecard, Nel Asa, Alphabet, Tesla y Amazon.

País Comisión Apalancamiento* Corto?** Horario Alemania EUR 5 5:1 ✓ Horario 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Horario 15:30-22:00 Reino Unido 0,08% (mínimo 9 GBP) 5:1 ✓ Horario 09:00-17:30 Canadá 2 Cent (mínimo 10 CAD) 5:1 ✓ Horario 15:30-22:00

*El apalancamiento incrementa las ganancias y las pérdidas por igual.

**Por favor, tenga en cuenta que podemos, a nuestra discreción, limitar la posibilidad de ir largo o corto.

Síguenos en twitter @CMCMarketsSpain

CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento.

Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.