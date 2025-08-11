¿Qué dirá el ZEW del acuerdo comercial? Alemania 40 y EUR/USD cerca de máximos

El acuerdo comercial frena en seco el optimismo

El último índice de sentimiento económico Sentix ha retrocedido de forma generalizada, aunque muestra una notable dispersión que pasamos a explicar.

La encuesta fue recopilada tras publicarse el acuerdo comercial entre EEUU y la UE, y mostraba una evolución divergente. El sentimiento en los EEUU seguía mejorando hasta alcanzar máximos de FEB25. Por el contrario, en la zona euro retrocedía hasta mínimos de de MAY25.

Alemania 40 en gráfico semanal (derecha) y ZEW (izquierda), extraído de TradingView a 11/08/25

De esta forma, la encuesta Sentix que habían recuperado con fuerza desde los mínimos de abril, a pesar de la incertidumbre económica, frena en seco el optimismo.

Consenso espera retroceso en ZEW

En este contexto, se publica el ZEW de Alemania y de Europa (martes a las 11:00h) y el consenso de mercado espera un comportamiento similar. Es decir, un retroceso (desde los 52,7 puntos hasta los 40 puntos para el ZEW de Alemania) que anule parte de la vertical recuperación de los últimos meses.

EUR/USD en gráfico semanal con ATR (14), extraído de Next Generation a 11/08/25

El posible deterioro en las encuestas o la softdata no parece pasar factura a los mercados. El Alemania 40 se mantiene consolidando cerca del máximo histórico establecido en los 24.652 puntos. De forma similar, el EUR/USD ha conseguido recomponerse y no cotiza lejos de la zona de máximos anuales comprendida entre 1,1788 y 1,1830.



