Próxima semana en los mercados: inflación PCE en EEUU, Ifo y GfK en Alemania, y BoJ en Japón

La semana viene repleta de referencias macro. En EEUU lo más destacable es la inflación PCE junto con la Confianza del consumidor y la batería de datos del mercado inmobiliario. En Europa, lo más destacable son las encuestas a empresariarios (Ifo) y consumidores (GfK) en Alemania. En Asia, el foco se encuentra en Japón pues el BoJ se está planteando abandonar la política de tipos negativos y se publican datos de IPC.

EEUU: inflación PCE, Confianza consumidor y datos del mercado inmobiliario

La inflación PCE de NOV23 (viernes a las 14:30h) será, con alta probabilidad, el dato más importante de la semana y se espera que mantenga su senda decreciente y retroceda desde el 3,0% hasta el 2,9%. Una senda bajista que ha provocado que la Fed anuncie el pivote en la política monetaria. Sin embargo, los bonos (en precio) han subido con fuerza y el mercado descuenta bajadas intensas y cercanas de tipos de interés en 2024, si la inflación no termina por cumplir con las expectativas de caída, la volatilidad podría regresar al mercado.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 15/12/23

La subida de tipos de interés ha pasado factura al mercado inmobiliario y a los consumidores. La Confianza de los consumidores de la Conference Board (miércoles a las 16:00h) podría repuntar según consenso hasta 103,8 puntos, aunque los niveles están en el rango inferior de los últimos años. Respecto al mercado inmobiliario hay bateria de datos y se espera una moderada contracción generalizada respecto al mes anterior: NAHB (lunes a las 16:00h), Permisos de construcción y Nuevas viviendas (martes a las 14:30h) y Venta de viviendas (miércoles a las 16:00h).

Europa: Ifo y GfK en Alemania con IPC final NOV23 de eurozona

El IPC final de Europa de NOV23 (martes a las 11:00h) no debería desviarse demasiado respecto a mercado que espera que se confirme el dato anterior situado en el 2,4% para la tasa general.

Más volatilidad pueden generar las encuestas a los agentes económicos en Alemania. Para la encuesta empresarial Ifo (lunes a las 10:00h) se espera una mejora hasta 87,3 puntos que sería la tercera consecutiva aunque el índice se encuentra lejos de máximos anuales. Para la encuesta a consumidores GfK (miércoles a las 8:00h) se espera una mejora hasta -24 puntos que sería la segunda consecutiva. Los datos en Europa sorprenden positivamente aunque continúan mostrando una debilidad de fondo. En estas condiciones el euro recupera posiciones aunque puede no ser suficiente para que rompa resistencias: el EUR/USD se aproxima a la parte alta del rango anual comprendida entre 1,1017 y 1,1275.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 15/12/23

En España: Balanza de pagos OCT23 (lunes a las 10:00h), Confianza consumidor CIS (miércoles) y revisión PIB del 3T23 (viernes a las 9:00h) para el que se espera un +0,3% trimestral.

Asia: Japón (BoJ e IPC de NOV23) y China (Tipos hipotecarios)

El Banco de Japón (BoJ) es el último de los bancos centrales en comunicar su decisión de política monetaria (martes a las 04:00h). El BoJ es una rara avis y ha mantenido los tipos de interés en el -0,1% convirtiendo su política de tipos de interés negativos en un signo de identidad de su economía. En un contexto de subidas generalizadas, esta política, ha permitido que el JPY sea una moneda castigada y que la bolsa japonesa desarrollase una fuerte tendencia alcista.

Índice JPY en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 15/12/23

Sin embargo, en las últimas semanas, estas dinámicas de JPY débil y bolsa fuerte parece estar revirtiéndose. Esta circunstancia se debe a declaraciones del gobernador del BoJ, Ueda, que sugerían que podrían estar estudiando como abandonar la política de tipos negativos. El mercado no espera cambios en esta reunión, tipos en el -0,1%, pues se espera que el IPC (viernes a las 00:30h) baje hasta el 2,6%.

Japón 225 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 15/12/23

En China se publicarán los datos de Inversión extranjera directa (lunes) y el Tipo de los préstamos hipotecarios a 1 y 5 años (miércoles a las 02:15h) para los que no se esperan cambios, en el 3,45% y 4,20% respectivamente.



