Powell va de “reunión a reunión”: el USD rebota y toma de beneficios en bolsa

Elevado sentimiento y posicionamiento en contra del USD

El sentimiento en contra del USD continúa siendo elevado. Un ejemplo lo tenemos en la última encuesta ZEW donde el 58,6% de los participantes se decantaba por una depreciación del USD frente al EUR respecto a solo el 16,7% que se posicionaba a favor de una apreciación (el 24,7% restante a favor de estabilidad en el cruce EUR/USD).

El posicionamiento en contra del USD también sigue siendo alto. En la última encuesta de Bank of America a gestores de fondos, la posición “corto en USD” es la tercera posición más masificada con un 14% de las respuestas, por detrás de la posición “larga en oro” con un 25% que ocupa la segunda posición y por detrás de la posición “larga en los 7 magníficos” que ocupa la primera posición con un 42%.

Índice USD en gráfico semanal con MACD, extraído de Next Generation a 24/09/25

Elevada sobreventa, divergencias y signos de giro al alza

En cuanto al precio, la sobreventa que presenta el Índice USD de CMC Markets con datos semanales es la más alta desde 2021 atendiendo a un oscilador MACD que acumula divergencias alcistas. El índice realizó una formación de martillo en gráfico de velas japonesas a la altura de soportes importantes como es el mínimo de 2023 que es base de lateral de largo plazo.

En el caso del EUR/USD, el cruce marcó un nuevo máximo anual en 1,1919, para posteriormente ceder posiciones con cierta contundencia y poder contemplarse la posibilidad de una ruptura falsa de resistencias. Una posibilidad que ganaría cuerpo si el precio pierde el mínimo de la semana pasada situado en 1,1716, nivel que es aproximación de la directriz alcista que parte de mínimos anuales.

EUR/USD (azul e izquierda), Rentabilidad de las Notas a 10 años de EEUU - Bund de Alemania (fucsia y derecha), extraído de TradingView a 24/09/25

La estabilización a corto plazo del USD coincide con el FOMC de la semana pasada, donde Jerome Powell remarcó que irá de reunión a reunión, desmarcándose de la fuerte senda de recortes de tipos de interés descontada por el mercado. Ayer Jerome Powell volvió a enfriar las expectativas de recortes señalando que la inflación podría descontrolarse si los recortes de tipos son agresivos.

A la vez, el presidente de la Reserva Federal, cuando se le preguntó sobre el impacto de sus políticas sobre los mercados financieros, señaló que: “vigilan las condiciones financieras generales y si las políticas afectan de forma adecuada”. Posteriormente opinó que existen muchas medidas que apuntan a unas condiciones financieras suaves, como por ejemplo, el precio de las acciones que están altamente valoradas.

Unas declaraciones que provocaron una leve toma de beneficios en las bolsas después de que el US SPX 500 y el US NDAQ 100 marcaran nuevos máximos históricos, en 6.699 y 24.786 puntos respectivamente.

Tipos de interés reales a 10 años (azul e izquierda) e Índice de condiciones financieras de Chicago (rojo y derecha izquierda), gráfico extraído de la fred.stlouisfed.org con datos de la Fed de Chicago y del Sistema de la Reserva Federal

Esta semana, la evolución del USD podría estar marcada por el Informe sobre ingresos y gastos que publica el viernes la BEA (Bureau of Economic Analysis de los EE. UU.) a las 14:30h. El consenso espera que el consumidor continúe gastando a buen ritmo y que el deflactor del consumo (el índice de precios PCE que utiliza la Fed para medir la inflación) repunte. Si se cumplen las expectativas de consenso, la postura prudente de Jerome Powell respecto al recorte de tipos estaría justificada.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.