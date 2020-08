Hace un mes aproximadamente, comentaba en mi anterior artículo (https://www.cmcmarkets.com/es-es/noticias-analisis-mercado/el-oro-no-frena-y-contina-en-ascenso-ante-unos-bancos-dubitativos) que el oro continuaba en ascenso, que había alcanzado el máximo de 8 años atrás (2012) y que la situación de incertidumbre en los mercados provocado por la evolución de las tasas de infección así como las medidas impulsadas por los bancos centrales orientadas, en definitiva, a inundar de liquidez el mercado, estaban impulsando al alza a esta materia prima que siempre ha funcionado, históricamente, como refugio. Ahora, que vemos que el oro ha continuado la tendencia el último mes, añadimos una nueva variable a la ecuación.

Durante años, lo que el sector del oro ha necesitado es un espacio de interés generalista. Un grupo demográfico en particular que se alejó del sector ahora parece que muestra un interés sin precedentes.

La novedad es que la nueva generación de jóvenes, conocidos como Millenials, empieza a percibir como arriesgado llamar dinero a algo que los gobiernos pueden crear a voluntad sin coste alguno.

La actividad va continuamente en aumento en el ETF (fondo cotizado en bolsa) “SPDR Gold Shares”, que está respaldado por la materia prima, el oro. En nuestro CFD sobre este ETF, la herramienta “Expectativa de clientes” muestra que nuestros clientes, a nivel global, están 100% posicionados en “largo”, o lo que es lo mismo, tienen posiciones de compra.

Pero lo mismo ocurre en otras casas como, por ejemplo, en “Robinhood”, la compañía de servicios financieros con sede en California (EE.UU.). Según los datos de robintrack.net, la cantidad de usuarios en Robinhood que cotizan este ETF aumentó de solo 6.000 hace un año a 26.000 el pasado mes de julio.

El Bitcoin, que es muy popular entre los inversores más jóvenes, llamó la atención de estos en 2017 con aquella racha en la que pasó del entorno de los 1.000$ por cada Bitcoin en enero a casi 20.000$ en diciembre, multiplicando por casi 20 en 1 año. Este grupo de inversores detecta que hay algo que no funciona del todo bien con el papel moneda y entienden que el trading puede hacerles generar importantes beneficios en menor tiempo, solo tienen que buscar el activo adecuado. Ahora están poniendo su foco en metales preciosos como el oro y la plata. Piensan que puede ser el siguiente Bitcoin y no quieren perderse esta nueva subida de precios.

Así, estos días estamos viendo al oro spot (contado) alcanzar nuevos máximos, superando la histórica e inédita barrera de los 2.000 $ por cada Onza troy (1 oz tr = 31,10 gramos). Por su parte, la plata se mueve en el entorno de los 25,5 $/onza, precio que no alcanzaba desde abril de 2013 aunque aún está lejos del “pico&rdquo alcanzado en abril 2011 donde casi llegó a los 50 $/onza.

Puede que, para algunos inversores más conservadores, el momento en el que la gráfica se vuelve vertical, es indicativo de recoger beneficios y no comprar o incluso ponerse corto. ¿Quién sabe? No obstante, los inversores más jóvenes no son tontos, son inteligentes, han visto una oportunidad y se han lanzado. En promedio, por supuesto, tienen menos experiencia que inversores de más edad y puede que muchos simplemente se hayan dejado llevar por el impulso.

En cualquier caso, los Millenials son la generación más joven en el espectro inversor y, por definición, nueva en él. Está ocupando este espacio de interés generalista por el oro que mencionábamos al principio. No son aquellas personas que acapararan oro en el desierto y la mayoría ni siquiera vivían en la última carrera por él en 1980. Por tanto, es algo significativo, una audiencia nueva. Veremos hasta dónde llega este interés por el oro y la plata.

Concluyo recordando, como siempre haré incansablemente, que las inversiones presentan igualmente oportunidades y también riesgos que hay que gestionar. Una plataforma como Next Generation, de última generación, dotada de múltiples herramientas y noticias de última hora, le facilita esta tarea. También le permite operar en los mercados, en casi 10.000 activos, a su manera.

¡Feliz Trading!

Miguel Ángel Martín

Relationship Manager de CMC Markets

CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento.

Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

