Pánico en los mercados ante la subida de luz y gas que podrían desembocar en una gran crisis

En los últimos días, estamos viendo fuertes subidas en los precios de la luz y el gas y como los medios de comunicación nos vienen alertando sobre la crisis energética que está asolando a los principales países europeos. Además, parece que el problema solo acaba de comenzar y puede agravarse durante los próximos meses, conforme nos adentremos en el invierno y aumente aún más la demanda energética.

¿Dónde nos puede llevar todo esto? A un aumento de la inflación, a pánico en los mercados y a una crisis económica grave.

¿Cómo es posible? Por un desequilibrio entre oferta y demanda. Me explico:

Por el lado de la demanda, como sabemos, hoy en día el desarrollo humano depende más que nunca de la energía, principalmente Petróleo y Gas natural. Estos impulsan industrias de todo tipo y calientan hogares. Con el objetivo de avanzar hacia fuentes de energía más limpias, evitando todo lo posible el uso del carbón, la demanda del gas natural ha ido aumentado y así su importancia. Además, se ha acelerado en los últimos meses para impulsar la recuperación económica después de la pandemia y para reponer las reservas agotadas antes de que llegue el frío invernal.

Por el lado de la oferta, exportadores como Rusia y Noruega reducen el suministro por sus gaseoductos para asegurarse el abastecimiento primero de su población. Esto sumado al cada vez menor número de centrales nucleares europeas, lleva a esta insuficiencia de oferta para abastecer la demanda y provoca este desajuste que mencionaba.

El gas natural es, por tanto, un bien cada vez más deseado. Por eso no es de extrañar que el precio en los últimos meses en Europa se haya disparado, como muestra la siguiente imagen.

Fuente: Intercontinental Exchange

En el siguiente gráfico de nuestra plataforma de CFDs, Next Generation, vemos esta increíble subida del precio del Gas Natural, donde hemos casi triplicado el precio en 1 año.

Este aumento del precio del Gas está provocando fuertes aumentos de costes para los productores de muchas industrias, tanto en países europeos como Italia, España, etc. y también en el Reino Unido, debido también a su dependencia energética, que está viendo su población como tiene que sufrir las facturas eléctricas más altas de toda la zona euro.

Un sector especialmente sensible es el de los fertilizantes que debido a estos costes de energía se ven obligados a reducir su producción, lo que llevará al aumento de costes de los agricultores y a subidas de precio en las materias primas que producen y, en última instancia, a subida de precios para el consumidor final. Lo que presionará la inflación muy al alza a nivel mundial. Para muestra de ello, veamos, por un lado, el siguiente gráfico del índice de precios de los alimentos de la FAO (FPI en inglés), donde se ven subidas preocupantes del precio de alimentos básicos:

Fuente: FAO y elEconomista.

Por otro lado, véase en la siguiente tabla de nuestra plataforma Next Generation las rentabilidades obtenidas de las materias primas agrícolas en el último año:

Es muy llamativo ver, en los últimos 6 meses, incrementos del 68% en la avena, de entorno al 60% en el café o del 40% en el algodón.

En la otra parte del “globo” tenemos a China, el mayor importador de gas natural del mundo. También se encuentra escaso de reservas de gas para el invierno. Esta escasez de energía está afectando desde hace semanas a los fabricantes de los principales centros industriales chinos, como por ejemplo a Apple y Tesla. Según la publicación del medio de comunicación RPP del pasado 29 de septiembre haciendo referencia a Bloomberg Inteligence, se verán afectadas más industrias pesadas y Goldman Sachs ya ha reducido las estimaciones de crecimiento para el país asiático. El siguiente gráfico de Apple refleja en su cotización una caída del precio en las últimas semanas, lo que parece un descuento por parte del mercado de que la interrupción en el suministro de componentes tendrá un impacto en los fundamentales de la compañía (menores ventas y beneficios por la reducción de producción):

Como vemos, la escasez de energía está llevando a una fuerte inflación generalizada a nivel mundial.

Esta crisis puede saltar muy pronto al ámbito político ya que el aumento en el precio de los productos, en servicios públicos y en la luz traerá el descontento en la sociedad, como ya vemos en países como España y Reino Unido.

De esta forma, el movimiento a aplicar por parte de los dirigentes podría ser el presionar a los bancos centrales a elevar los tipos de interés antes de tiempo para contrarrestar la alta inflación, lo que se traduciría en pánico en los mercados y una probable corrección en Bolsa que desencadene una crisis económica grave.

Esta situación nos recuerda a la crisis energética petrolífera que se produjo en 1973, donde el barril brent se multiplicó por 4 entre 1973 y 1974. Esta inflación tan alta provocó una estanflación (crisis económica provocada por estancamiento económico, inflación y desempleo). Aquella estanflación provocó una caída del S&P 500 del 40%. ¿Podríamos llegar a una situación similar en el presente? El tiempo dirá.

Si desean estar al tanto de noticias económicas relevantes que le sirvan para seguir la evolución de esta situación de crisis energética y sus consecuencias, como los datos de IPC, los datos de producción industrial, informes de reserva de petróleo, etc. pueden consultar el calendario de mercado de Next Generation.

En conclusión, se vislumbran unos meses de incertidumbre en los mercados, que pueden traer volatilidad, inflación, movimientos al alza en los precios de algunos activos, como las materias primas o bajadas de los mismos en compañías debido a la afectación de sus fundamentales por el aumento de costes de producción.

¡Feliz Trading!

Miguel Ángel Martín

Sales & Relationship Manager de CMC Markets

CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento.

Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 72 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.



