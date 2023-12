Perspectivas de las materias primas para 2024

Con la subida del mineral de hierro durante el segundo semestre de este año, los inversores podrían estar pensando que 2024 podría ser un gran año para las materias primas. Las medidas de estímulo adoptadas por el Gobierno chino para impulsar los proyectos de infraestructuras crean unas perspectivas prometedoras para el auge de las materias primas en el próximo año. De hecho, el principal motor de un repunte de los mercados de materias primas en general puede ser la posible tendencia a la baja del dólar estadounidense en 2024, que ha sido objeto de una fuerte presión de los mercados financieros, ya que la Reserva Federal de EEUU podría haber llegado al final de su ciclo de subidas de tipos.

Sin embargo, aunque los inversores podrían verse animados por la subida de los precios del mineral de hierro, especialmente expuestos a las decisiones del Gobierno chino, las perspectivas para las materias primas en general son más bien moderadas.

Las últimas previsiones del Banco Mundial sobre los precios de las materias primas apuntan a un descenso en los próximos dos años.

Según el Banco Mundial, la razón de sus perspectivas ligeramente bajistas es que, aunque se están produciendo numerosos conflictos en todo el mundo, con la guerra de Ucrania y la última confrontación en Oriente Próximo a la cabeza, la mayoría de los mercados de materias primas se han mostrado sorprendentemente tranquilos

Aunque el Banco Mundial pronostica una perturbación mínima en los mercados mundiales de materias primas -especialmente en el del petróleo-, advierte de que si la actual situación entre Israel y Gaza se convierte en una guerra de mayor alcance en la región, todas las opciones quedarían abiertas.

En contra de esta hipótesis está el hecho de que una ralentización de la economía mundial influida por la guerra también podría representar un riesgo a la baja para las materias primas.

De esta manera, las perspectivas y escenarios de las materias primas para 2024 se contradicen debido a la incertidumbre geopolítica.

El petróleo y el gas podrían seguir sufriendo presiones bajistas

Aunque se ha incorporado una prima de riesgo considerable a materias primas clave como el petróleo y el oro debido a las tensiones en Oriente Próximo, los precios del petróleo podrían bajar a lo largo de 2024 a medida que la economía mundial se ralentice, sobre todo impulsada por la desaceleración económica china y una producción de petróleo estadounidense récord. En cambio, es probable que los precios del oro sigan siendo más sensibles a las tensiones geopolíticas, ya que el metal precioso suele considerarse un activo de refugio frente al riesgo de una crisis.

Aparte del petróleo, el gas natural ha sido una de las causas más importantes del repunte de la inflación desde el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia en febrero de 2021. Sin embargo, en 2023 se produjo un fuerte descenso de los precios del gas natural debido al récord de producción y al aumento de los inventarios. La demanda es cíclica y se espera que aumente con el invierno del hemisferio norte, manteniendo elevados los precios del gas natural antes de caer en 2024.

Otra posible presión a la baja sobre los precios del petróleo y el gas es la transición hacia energías limpias, ya que es probable que la demanda de combustibles fósiles siga disminuyendo, especialmente a medida que se acelere la evolución del transporte hacia más vehículos eléctricos (VE).

Según la AIE, el petróleo, el gas natural y el carbón representan alrededor del 80% de las fuentes de energía, porcentaje que ha descendido desde el 87% de 2010. La mayoría de los actores del sector de los combustibles fósiles buscan formas de descarbonizarse lo antes posible.

Se espera que la demanda de combustibles fósiles siga disminuyendo, ya que los gobiernos están tomando cada vez más medidas para hacer frente al cambio climático, lo que podría dar lugar a normativas más estrictas para la industria de los combustibles fósiles.

Los minerales críticos y los metales industriales están condicionados por la demanda de VE

En cuanto a las principales exportaciones australianas de minerales críticos, la buena noticia es que la creciente popularidad de los vehículos eléctricos hará que la demanda de litio y cobalto, que se utilizan en las baterías, siga siendo elevada. La reciente decisión del Gobierno federal de duplicar las subvenciones a los minerales críticos hasta 4.000 millones de dólares podría impulsar aún más esta tendencia.

Los mercados de coches eléctricos están experimentando un crecimiento exponencial; según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el 14% de todos los coches nuevos vendidos en 2022 eran eléctricos, y es probable que esta cifra siga aumentando, especialmente con los planes de Tesla de incrementar significativamente la producción en los próximos siete años hasta 2030.

El suministro de minerales críticos es limitado. Muchas de las mayores reservas del mundo se encuentran en países con riesgos geopolíticos. Es probable que Australia desempeñe un papel clave como uno de los principales productores mundiales de minerales al margen de las tensiones geopolíticas.

Sin embargo, el riesgo a la baja sigue estando en China, ya que el aumento de la oferta y el debilitamiento de la demanda interna pueden seguir lastrando los precios de los minerales críticos. El precio al contado del carbonato de litio cayó a su nivel más bajo en dos años a principios de noviembre debido al exceso de oferta en China. Esta tendencia podría prolongarse hasta principios de 2024, hasta que la oferta pueda equilibrarse, en función de la trayectoria de la recuperación económica de China.

La demanda de vehículos eléctricos puede haber tocado techo cíclicamente, ya que un reciente informe de CarGurus indicaba que el 47% de los compradores no tenía intención de comprar un vehículo eléctrico como su próximo coche a principios de este año. Esto no solo influye negativamente en los minerales críticos, sino que también repercute en los metales industriales clave, en particular el cobre y el aluminio.

La macroeconomía desempeña un papel clave

Otros factores que probablemente influyan en los mercados de materias primas en 2024 son las perspectivas de crecimiento mundial y si los bancos centrales, tras un largo periodo de apretarse el cinturón, han conseguido volver a meter al genio de la inflación en la botella. Teniendo en cuenta el panorama económico actual, es posible que los bancos centrales hayan hecho su trabajo subiendo los tipos mientras lograban un aterrizaje suave de la economía. Esto podría provocar un nuevo debilitamiento del dólar y elevar los precios de las materias primas en general.

Por otra parte, si la inflación se mantiene relativamente alta o comienza a subir de nuevo, es probable que los tipos de interés se mantengan más altos durante más tiempo, lo que reduciría la demanda y el precio de los metales industriales, en particular el cobre y el mineral de hierro.

Los mercados de materias primas pueden ser volátiles, por lo que los inversores deben considerar cuidadosamente su tolerancia al riesgo antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Los inversores deben ser conscientes de una serie de factores, como la dinámica de la oferta y la demanda de una determinada materia prima. Deben vigilar atentamente el panorama geopolítico, como las guerras y los conflictos comerciales.

Por último, deben tener en cuenta factores macroeconómicos como el crecimiento económico mundial, la inflación y los tipos de interés, y determinar cómo influyen en la materia prima que les interesa.



