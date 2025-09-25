Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 72% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
  • PCE (V-14:30h) decide el cierre semanal: ¿afianzará el rebote del USD y la “toma de beneficios” en S&P 500?

PCE (V-14:30h) decide el cierre semanal: ¿afianzará el USD el rebote y seguirá la “toma de beneficios” en el S&P 500?

Escrito por

Luis Francisco Ruiz

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

25 Sep 2025, 09:15

La BEA (Bureau of Economic Analysis de los EE. UU.) publica hoy a las 14:30 h el Informe sobre ingresos y gastos personales. El mercado se fijará en:

Los ingresos y gastos personales. El consenso recopilado por Trading Economics espera que los ingresos crezcan un 0,3% mensual en agosto y que el gasto aumente un 0,5%. Unos ritmos de crecimiento elevados si atendemos a la baja creación de empleo de los últimos meses, pero que podría sostenerse por el efecto riqueza vinculado a la inflación de activos.

Ingresos y gastos personales (variación mensual en %, izquierda en verde y rojo respectivamente), creación de empleo (variación mensual en miles, derecha y azul), gráfico construido con datos de la BEA y extraído de la fred.stlouisfed.org 

El índice de precios PCE, que es el indicador utilizado por la Fed para medir la inflación. El consenso espera que la tasa general y subyacente repunten hasta el 2,7% y 2,9% interanual respectivamente. Un repunte inferior a lo que espera el modelo de inflación construido por la Fed de Cleveland que espera una décima más en cada tasa, hasta el 2,8% y 3,0%.

Si se cumplen las estimaciones de consenso, la combinación sugiere que el consumo se mantiene fuerte y que la inflación se aleja del objetivo de la Fed. Una combinación que apoya las recientes declaraciones de Jerome Powell apuntando a un recorte no agresivo de tipos e ir “reunión a reunión”. Una postura que ha dado un respiro al USD que intenta rebotar desde soportes.

CMC Índice USD en gráfico diario con MACD, extraído de Next Generation a 25/09/25

El US SPX 500 y el US NDAQ 100 con una moderada corrección después de establecer nuevos máximos históricos en 6.699 y 24.786 puntos respectivamente. Un movimiento que podría encajar con una “toma de beneficios” vinculada a la elevada sobrecompra. Por el momento, la corrección no dispara alertas y la complacencia es alta si atendemos a los estrechos rangos de negociación.

La volatilidad podría repuntar si los datos nos dejan una combinación de (1) menor actividad por parte del consumidor (menores ingresos y gastos de lo esperado) y (2) un índice de precios PCE sorprendiendo al alza que limite la capacidad de la Fed para recortar tipos.

US SPX 500 en gráfico diario con ATR (5), extraído de Next Generation a 25/09/25


