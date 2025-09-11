Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 72% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Oro y plata vuelan: la estanflación y los ETFs son los principales motores

Escrito por

Luis Francisco Ruiz

Market Analyst

Best in-house analyst award

11 Sep 2025, 08:20

La onza de oro rompe la zona de máximos históricos que pasa a convertirse en zona de soporte, los 3.500 / 3.454 USD. Los niveles representan la banda superior de triángulo ascendente que es una formación chartista o gráfica de continuación de tendencia alcista. 

El momento positivo aumenta y se generaliza. También aumentan los excesos: la sobrecompra es elevada y la onza cotiza a más de 15 puntos porcentuales de sus medias de largo plazo.

Onza de oro en gráfico semanal con ROC (14), gráfico de Next Generation a 10/09/25

Los compradores no parecen tener vértigo a las alturas. La actividad en los diferentes mercados se mantiene estable pese a las fuertes subidas. Lo que sí sucede es que la composición de la demanda continúa cambiando.

Los bancos centrales, que han sido los grandes compradores en los últimos años, continúan reduciendo su ritmo de compras. Mientras tanto, continúa aumentando la demanda de oro a través de ETFs de réplica física.

Según los últimos datos del World Gold Council (WGC), la demanda de oro a través de ETFs supera por segunda semana consecutiva las 35 toneladas. Una demanda de inversión  elevada que, a este ritmo, podría ser suficiente para compensar la caída de la demanda por tecnología, joyería y bancos centrales.

SPDR Gold en gráfico semanal con Turnover Momentum, extraído de TradingView a 10/09/25

Un análisis cuantitativo reciente publicado en el último informe mensual del WGC, señalaba que la preocupación por la estanflación (estancamiento económico e inflación) podría explicar la demanda de oro de inversión a través de ETFs.

Un riesgo de estanflación que está aumentando en EE. UU. (si atendemos a los recientes datos de inflación y de empleo) y que ha disparado la compra de oro a través de ETFs en esa región.

Plata en gráfico mensual con Momentum (10), gráfico de Next Generation a 10/09/25

En este punto, señalar que la demanda de metales preciosos a través de ETFs no es exclusiva del oro, también es extrapolable a la plata. El Silver Institute señalaba que la demanda de plata de inversión a través de ETPs durante el primer semestre de 2025 era mayor que la de todo el año 2024.

La fácil accesibilidad de los inversores a los ETFs de réplica física podría dotar de mayor liquidez y profundidad al sistema.

En el apartado de nuevos productos vinculados al oro, señalar que la LBMA y el WGC continúan avanzando en la digitalización del oro. La tecnología blockchain permitiría tener trazabilidad de los lingotes y fraccionarlos, pudiendo utilizarse como colateral.


Regulación | Legal | Información importante | Privacidad | Cookies

