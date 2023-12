Oro: ¿será 2024 el comienzo de una nueva era?

En diciembre de 2022, los inversores se enfrentaron a un sentimiento muy pesimista con respecto al precio del oro, a pesar de que la demanda fuera del sector de la joyería era muy elevada, sobre todo por parte de los bancos centrales mundiales. Este punto de partida tan interesante llevó al precio del oro a un nuevo máximo histórico en el primer semestre de 2023, que se fijó el 4 de mayo en 2.081 USD. Sin embargo, esto no dio lugar a un nuevo estallido alcista, sino que se tradujo en una corrección hasta el 6 de octubre, que supuso una caída del 13 %. No obstante, tras los atentados terroristas de Hamás contra Israel y la posterior contraofensiva israelí, el precio del oro volvió a saltar y llevó la cotización hasta la marca de los 2.000 USD a principios de diciembre de 2023, donde los alcistas del oro vuelven a tener la oportunidad no solo de alcanzar un nuevo máximo histórico por encima de la marca de los 2.081 USD, sino también de inaugurar una nueva era para el precio del oro y dejar atrás por fin la fase de consolidación desde 2011.

En este contexto, también nos gustaría echar un vistazo a las perspectivas de la economía mundial para el próximo año 2024. El crecimiento económico mundial en 2023 sorprendió a la mayoría de los inversores y economistas y la recesión de la que tanto se habló a principios de año no se materializó. Se superaron claramente las expectativas.

¿Cuáles son las previsiones y perspectivas económicas?

El crecimiento del PIB va camino de superar las previsiones de consenso de hace un año en un punto porcentual a escala mundial y en dos puntos porcentuales en EEUU, mientras que la inflación subyacente de las economías ha caído desde el 6% en 2022 hasta el 3%.

En el próximo año, la mayoría de los economistas prevén una mayor desinflación. Es probable que el riesgo de recesión para la economía mundial sea limitado, pero esto no significa que una recesión no llegue a Europa. Por ejemplo, Bank of America y Morgan Stanley creen que la probabilidad de recesión en EEUU es sólo del 15%.

Es probable que la mayoría de los principales bancos centrales hayan finalizado sus subidas de tipos, pero dado que es probable que la economía mundial sea mucho más fuerte, es poco probable que los recortes de tipos comiencen antes de la segunda mitad de 2024, si es que llegan a producirse. Por el momento, hay que suponer que los bancos centrales seguirán manteniendo altos los tipos de interés oficiales y no los tocarán.

La transición a un entorno de tipos de interés má s altos ha sido accidentada. La gran pregunta es si la vuelta a tipos de interés reales positivos es un situación de equilibrio o es algo puntual. Es más probable que la respuesta sea afirmativa en EEUU que en otros lugares, especialmente en Europa, donde podría resurgir la crisis de la deuda soberana. Sin un claro rival en la envidiable trayectoria de crecimiento de EEUU, también es lógico pensar que el dólar probablemente debería mantenerse fuerte, pero las finanzas del gobierno de EEUU, según las agencias de calificación, son cualquier cosa menos sostenibles, lo que en algún momento enfrentará a la Fed y al gobierno de EEUU con la cuestión de devaluar el dólar para mantener la senda de crecimiento.

¿El precio del oro antes de la “gran ruptura”?

¿Ha llegado el momento para que el oro rompa máximos y quede en subida libre? No es la primera vez que se habla de la "gran ruptura" y puede llegar a desesperar a algunos, sin embargo, esta vez puede ser diferente. Sería el tercer intento, pero ahora podría tener éxito. Esto podría permitir a los alcistas continuar su ascenso y avanzar hacia la proyección de 1.272% de Fibonacci en 2.459 USD la onza de oro. Más adelante, podrían alcanzarse los 3.044 USD. A la baja, el mínimo de 1.810 USD del 6 de octubre de 2023 parece ser de enorme importancia. Por debajo de este nivel, es probable que el escenario alcista se anule y se posponga durante más tiempo. En este caso, se podrían poner a prueba los 1.620 USD e incluso profundizar las ventas hacia los 1.400 USD.

Onza de oro en gráfico diario extraído de Tradingview a 22/11/23



