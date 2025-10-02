Nueva fiebre por el oro y la plata: ¿hay límites?

El oro sube sin descanso y marca máximos históricos prácticamente a diario. El oro avanza se anota una revalorización próxima al 17,5% en las últimas siete semanas para rozar el 50% de revalorización en lo que llevamos de año.

La plata no se queda atrás y comienza a recuperar terreno. Solo en el mes de septiembre se revalorizó cerca de un 17,5% y, en lo que llevamos de año, la revalorización roza los 65 puntos porcentuales.

Onza de oro en gráfico semanal con ROC (14), gráfico de Next Generation a 01/10/25

El impulso es extremo y generalizado. No existe oscilador con datos diarios, semanales o mensuales que no presente sobrecompra. Sin embargo, no es tan extraordinario como podría parecer.

Las fiebres del oro y de la plata son frecuentes. Adquiriendo algo más de perspectiva histórica, movimientos similares al actual ya se han repetido en lo que llevamos de siglo y, en la década de los 70 del siglo pasado, se superaron con creces.

Oro en gráfico mensual con Distancia a la EMA (12), gráfico de TradingView a 01/10/25

El oro y la plata son activos que (1) tienen una oferta limitada, hay lo que hay, (2) son un medio de pago global, todo el mundo los conoce y acepta, y (3) son considerados activos refugio.

La combinación citada hace que, en tiempos de incertidumbre e inflació n, las subidas puedan llegar a ser verticales. Un comportamiento que puede retroalimentarse al activar el efecto rebaño.

Esta dinámica puede acentuarse aún más si la accesibilidad a estos activos es fácil, y eso es justamente lo que está sucediendo. La compra de oro y plata a través de los ETFs de réplica física no para de aumentar.

Plata en gráfico mensual con ATR (1), gráfico de Next Generation a 01/10/25

¿Cuándo y dónde va a acabar esta fiebre? No se puede saber. Las referencias que encuentro donde se podrían acumular algunas órdenes que podrían frenar la subida: serían el número redondo de los 4.000 USD/onza para el oro y el máximo histórico de la plata situado en 49,81 USD/onza.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.