Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Nueva fiebre por el oro y la plata: ¿hay límites?

Escrito por

Luis Francisco Ruiz

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

02 Oct 2025, 15:30

El oro sube sin descanso y marca máximos históricos prácticamente a diario. El oro avanza se anota una revalorización próxima al 17,5% en las últimas siete semanas para rozar el 50% de revalorización en lo que llevamos de año.

La plata no se queda atrás y comienza a recuperar terreno. Solo en el mes de septiembre se revalorizó cerca de un 17,5% y, en lo que llevamos de año, la revalorización roza los 65 puntos porcentuales. 

Onza de oro en gráfico semanal con ROC (14), gráfico de Next Generation a 01/10/25

El impulso es extremo y generalizado. No existe oscilador con datos diarios, semanales o mensuales que no presente sobrecompra. Sin embargo, no es tan extraordinario como podría parecer.

Las fiebres del oro y de la plata son frecuentes. Adquiriendo algo más de perspectiva histórica, movimientos similares al actual ya se han repetido en lo que llevamos de siglo y, en la década de los 70 del siglo pasado, se superaron con creces.  

Oro en gráfico mensual con Distancia a la EMA (12), gráfico de TradingView a 01/10/25

El oro y la plata son activos que (1) tienen una oferta limitada, hay lo que hay, (2) son un medio de pago global, todo el mundo los conoce y acepta, y (3) son considerados activos refugio. 

La combinación citada hace que, en tiempos de incertidumbre e inflació n, las subidas puedan llegar a ser verticales. Un comportamiento que puede retroalimentarse al activar el efecto rebaño.

Esta dinámica puede acentuarse aún más si la accesibilidad a estos activos es fácil, y eso es justamente lo que está sucediendo. La compra de oro y plata a través de los ETFs de réplica física no para de aumentar.

Plata en gráfico mensual con ATR (1), gráfico de Next Generation a 01/10/25

¿Cuándo y dónde va a acabar esta fiebre? No se puede saber. Las referencias que encuentro donde se podrían acumular algunas órdenes que podrían frenar la subida: serían el número redondo de los 4.000 USD/onza para el oro y el máximo histórico de la plata situado en 49,81 USD/onza.


CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.

Lo último de CMC

Noticias

Nasdaq 100 y S&P 500 ignoran un shutdown que parece inminente

El shutdown de los EE. UU. es como el cuento de “El pastor y el lobo”. Las bolsas cotizan en máximos históricos e ignoran el impacto negativo de un probable cierre de la administración. Lea el análisis

30 sep 2025

Noticias

El S&P 500 celebra con nuevos máximos la destrucción de empleo y pasa del shutdown: ¿hasta cuándo?

Noticias

¿Seguirá el empleo anémico (JOLTs , ADP y NFP) y la burbuja del Nasdaq sin pinchar?

Noticias

PCE (V-14:30h) decide el cierre semanal: ¿afianzará el USD el rebote y seguirá la “toma de beneficios” en el S&P 500?

Artículos relacionados

Noticias

Nasdaq 100 y S&P 500 ignoran un shutdown que parece inminente

El shutdown de los EE. UU. es como el cuento de “El pastor y el lobo”. Las bolsas cotizan en máximos históricos e ignoran el impacto negativo de un probable cierre de la administración. Lea el análisis

30 sep 2025

Noticias

El S&P 500 celebra con nuevos máximos la destrucción de empleo y pasa del shutdown: ¿hasta cuándo?

La trade “bad news are good news” vuelve con fuerza. Nuevos máximos históricos de S&P 500 y Nasdaq pese a destrucción de empleo. El semiapagón macro por shutdown da más protagonismo a los datos privados. Lea el análisis

02 oct 2025

Noticias

¿Seguirá el empleo anémico (JOLTs , ADP y NFP) y la burbuja del Nasdaq sin pinchar?

Nasdaq en modo burbuja pese a un mercado laboral anémico. Esta semana hay datos clave: JOLTs (M-14:30h), ADP (X-14:15h) y NFP (V-14:30h). ¿Cambiará algo? Lea el análisis

29 sep 2025

Noticias

PCE (V-14:30h) decide el cierre semanal: ¿afianzará el USD el rebote y seguirá la “toma de beneficios” en el S&P 500?

Hoy a las (V-14:30h) ingresos/gastos personales e índice de precios PCE marcarán el cierre semanal. ¿Se consolidará el rebote del USD? ¿Seguirá la “toma de beneficios” en el S&P 500? Lea el análisis

25 sep 2025

Hello, we noticed that you’re in the UK.

The content on this page is not intended for UK customers. Please visit our UK website.

Go to UK site

Bienvenido a CMC Markets

Tenga en cuenta que está accediendo a una web en la que se ofrecen CFD. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD con anterioridad a su acceso.

Confirmo que accedo a la web bajo mi propia iniciativa sin haber sido redirigido desde ningún otro sitio web ni a través de ningún mensaje publicitario, y que la finalidad de mi acceso es obtener más información acerca de los productos y servicios que ofrece CMC Markets.

No

Regulación | Legal | Información importante | Privacidad | Cookies

Dado que los CFD son un producto complejo, no pueden ofrecerse al público en general y estamos sujetos a ciertas restricciones normativas en relación con la comercialización y publicidad de los mismos. Por lo tanto, los usuarios sólo pueden acceder a nuestro sitio web por iniciativa propia.
Para más información, puede consultar la Resolución de la CNMV aquí.

Estimado inversor:

Gracias por su interés en abrir una cuenta demo con CMC Markets. Le informamos que el pasado 14 de julio la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) aprobó una resolución sobre medidas de intervención en materia de CFDs y otros productos apalancados y, cumpliendo con dicha normativa, CMC Markets ha dejado de ofrecer este tipo de cuentas de prueba al público en general.

Lamentamos los inconvenientes que esto pueda causarle. Le recordamos que puede ponerse en contacto con nosotros (911 140 705 o soporteclientes@cmcmarkets.es) si necesita más información o si desea abrir una cuenta real con CMC Markets en España, para que le informemos sobre cómo hacerlo. Tenga en cuenta que teniendo cuenta real tendrá también acceso a una cuenta demo (una vez pasado el test de conveniencia habitual requerido para abrir cuenta real).

Quedamos a su disposición por si tiene alguna duda.

Equipo de CMC Markets España