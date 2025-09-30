Nasdaq 100 y S&P 500 ignoran un shutdown que parece inminente

Alta probabilidad de cierre de la administración en EE. UU.

El cierre de la administración de EE. UU. o government shutdown se produce cuando en el Congreso no se aprueban las leyes de financiación necesarias. Esta parálisis presupuestaria detiene los servicios no esenciales del gobierno, enviando a casa a cientos de miles de empleados federales sin paga. Aunque se mantienen inicialmente las funciones críticas, como la seguridad y el pago de la deuda.

Las probabilidades de que asistamos a un cierre de la administración son elevadas si atendemos a la casa de apuestas polymarket: 80% de probabilidad de que comience el cierre hoy 1 de octubre y en torno al 85% de que se produzca en lo que queda de 2025. La situación recoge un fuerte enquistamiento de posturas entre demócratas y republicanos.

La historia está repleta de shutdowns

El fenómeno de los shutdowns ha sido recurrente, aunque su impacto y duración han variado drásticamente. Los cierres se volvieron más comunes y políticamente polarizados a partir de la década de 1980. Históricamente, los más recordados son los dos ocurridos bajo la presidencia de Bill Clinton a finales de 1995 y principios de 1996, que en conjunto sumaron 26 días y reflejaron una fuerte batalla presupuestaria con el Congreso liderado por republicanos.

Más recientemente, el cierre de octubre de 2013 bajo Barack Obama, que duró 16 días, se centró en la Ley de Asistencia Asequible (Affordable Care Act). El cierre más largo de la historia de EE. UU. ocurrió entre diciembre de 2018 y enero de 2019 durante la administración de Donald Trump, con una duración récord de 35 días, motivado por la financiación del muro fronterizo.

El impacto en la economía y los mercados financieros

El cierre de la administración suele pesar negativamente en el crecimiento económico. Goldman Sachs estima que un cierre semanal puede lastrar el PIB entre un 0,1 y un 0,2%. Esta circunstancia impacta negativamente en los mercados, generando incertidumbre.

Las bolsas suelen anticipar con caídas el evento para recuperarse con posterioridad, el clásico “buy the rumour, sell the news” pero al revés. Un ejemplo de libro lo tenemos en el cierre del gobierno que aconteció entre el 22 de DIC18 y el 25 de ENE19 bajo la administración de Trump.

US SPX 500 en gráfico diario evolución durante el cierre de la administración entre DIC18 y ENE25, gráfico extraído de TradingView

Sin embargo, en esta ocasión, las bolsas no se están viendo afectadas por un probable cierre de la administración que arrancaría esta noche a las 12:00h. El vicepresidente JD Vance ve inevitable el cierre de la administración tras la reunión de Trump con los principales líderes demócratas y republicanos.

Los mercados podrían estar considerando que el cierre de la administración es un postureo político en el cual siempre terminan por alcanzar un acuerdo. El peligro en este caso es que estemos viviendo el cuento popular de “El pastor y el lobo” y que los mercados estén pecando de exceso de confianza.

No olvidemos que, en caso de cierre de la administración, se dejarían de publicar algunos datos económicos importantes que proporcionan las entidades públicas, como por ejemplo el informe de empleo de la BLS que se publicará este viernes a las 14:30h y que es uno de los datos clave del mercado laboral junto con las JOLTs.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.