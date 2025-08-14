Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 72% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Macro de impacto en EEUU y reunión de Trump & Putin marcan el cierre de semana

Escrito por

Luis Francisco Ruiz

Market Analyst

14 Aug 2025, 11:15

El viernes 15 de agosto está repleto de catalizadores importantes.

En primer lugar, batería de indicadores macro de alto impacto en EEUU:

Las ventas al por menor (14:30h) y la producción industrial (15:15h) son dos de los “cuatro grandes indicadores” o “Big Four Indicators” que utiliza la BLS para determinar la evolución del ciclo económico y determinar si la economía se encuentra en recesión. La desaceleración en el empleo y en los ingresos (los otros dos grandes indicadores) apuntan a que la denominada “hard data” está pasando un mal momento.  

En el lado de las encuestas o soft data, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (16:00h) será otra importante referencia. El indicador mide el ánimo de los consumidores y la correlación es alta con las ventas al por menor. El índice de sentimiento ha recuperado con moderación pero se mantiene lejos de su media.

Datos económicos de medio y alto impacto del 15 de agosto, tabla extraída de Next Generation

En segundo lugar, la reunión entre Trump y Putin en Alaska.

El presidente Trump mantiene una política polarizada y de grandes anuncios. Dentro de la encuesta de sentimiento de la Universidad de Michigan, las expectativas entre los votantes republicanos están pegadas a máximos interanuales. Sin embargo, el nivel de aprobación del trabajo del presidente según Gallup se ha desplomado a mínimos anuales, al 37% niveles mínimos alcanzados por Biden a final de su mandato.

La retórica de Trump con respecto a Putin y Rusia ha ido endureciéndose con el paso del tiempo. Esta presión podría haber ayudado a que se produzca la reunión que implica cierta predisposición para comenzar con las negociaciones de paz. Así lo está interpretando el mercado de la energía donde el petróleo se ha situado en mínimos de los dos últimos meses.   


