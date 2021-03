Los bancos empujan al Ibex 35

E l Ibex 35 supera la resistencia de los 8400/8450 puntos ayer

El Ibex 35 lleva 3 meses en un canal alcista, donde la inestabilidad derivada por la pandemia y el lento ritmo de vacunación de la población, han afectado a su rendimiento, teniendo varias jornadas en negativo. Esto se debe a que la situación del país con las restricciones ha hecho evolucionar a la economía de una forma negativa, con datos macro que no daban continuidad a rendimientos positivos para los sectores de más peso del selectivo español. El sector bancario, con su gran peso en la ponderación en el índice ha ayudado sin embargo a superar la resistencia de los 8.400/8450 puntos en la jornada de ayer.

El repunte de los bonos beneficia a los bancos

El escenario parece haber cambiado para el sector financiero; en lo que llevamos de año, el sector se está revalorizando más de un 20% de media. Aunque no hay que olvidar el punto de partida, tocando mínimos derivados de la fuerte presión bajista del último año;

Dentro de este panorama, es reseñable la situación de los bonos tanto europeos como americanos, con un incremento en los rendimientos que impulsa a la banca a seguir esa senda alcista. Esto ha impulsado al Ibex35, que superó ayer el nivel de resistencia de los 8.450. Si se consolida este nivel (cierre por encima en velas semanales) tal vez podría poner rumbo a los 8.800/8.900 puntos (resistencia de largo plazo).

Fuente: Gráfico España 35 Next Generation CMC Markets

Dada esta situación, el sector bancario podría entonces encontrarse en una situación favorable, pendientes de cómo absorbe el mercado las nuevas medidas para recapitalizar el tejido industrial español.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.