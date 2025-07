Las bolsas de EEUU son una balsa de aceite y no hay temor a las caídas: ¿demasiada complacencia?

La tendencia es alcista en los grandes índices de EEUU. El US SPX 500 y el US NDAQ 100 han marcado nuevos máximos históricos recientemente en los 6.285 y 22.902 puntos respectivamente. El US 30 está algo más rezagado y ha encontrado resistencia cerca del anterior máximo histórico establecido en los 45.073 puntos.

US NDAQ 100 en gráfico diario con Volumen gráfico de Next Generation a 08/07/25

La dinámica alcista se puede identificar con una directriz que une los mínimos anuales de abril con el mínimo reciente marcado el 23 de junio. Una referencia que nos podría servir para acompañar al precio en el medio plazo.

La citada directriz coincide con las anteriores zonas de máximos históricos en el US SPX 500, 6.148 / 6.127 puntos, y en el US NDAQ 100, 22.239 / 22.133 puntos. En el caso del US 30, los niveles están más lejos, la zona 43.127 / 42.884 puntos.

US SPX 500 en gráfico diario con MACD, gráfico de Next Generation a 08/07/25

Existen signos de cansancio. Los osciladores presentan sobrecompra y perfilan divergencias bajistas. El volumen retrocede, algo habitual a medida que nos aproximamos a la temporada estival que es la estacionalmente menos favorable para la bolsa. A la vez, la subida de los índices ha estado muy concentrada en las megacorporaciones, existe falta de amplitud en el movimiento.

US 30 en gráfico diario con Estocástico (14), gráfico de Next Generation a 08/07/25

El optimismo regresa al mercado. Los alcistas vuelven a ser mayoría (45,0%) frente a los bajistas (33,1%) en la última encuesta de la AAII, una circunstancia que no sucedía desde enero de este año. No se teme a las caídas y no se busca protección. Los ratios put/call retroceden a mínimos anuales (menor proporción de opciones put o de cobertura) pese a la caída de la volatilidad.

La complacencia es alta y el mercado no parece temer una corrección. La ausencia de referencias macro puede contribuir a la calma. A la vez, en el apartado de los aranceles, Trump aplaza la entrada en vigor de aranceles hasta el 1 de agosto a aquellos países a los que quiere presionar y Scott Bessent anuncia acuerdos para los próximos días. El único frente de riesgo que parece estar aumentando es el repunte de tipos de interés (el US T-Bond se aproxima al 5,00% en rentabilidad).



