Las bolsas baten records en el rally de final de año

Las bolsas europeas y americanas cerrarán una semana en verde tras subidas impulsadas en parte por la mejora de las expectativas económicas de cara a 2021 y el efecto de la vacuna que se está empezando a distribuir. Pese a las restricciones de cara a las fiestas navideñas, y con el Brexit encima de la mesa los mercados se muestran optimistas en la recta de final de año por lo que se está produciendo un rally alcista alcanzando máximos históricos en los principales índices americanos y europeos.

El euro ha consolidado sus ganancias en torno al 1.2250 (LHS) gracias en gran parte a la debilidad del dólar afectado en parte por los pedidos de subsidios por desempleo y el acuerdo entre los demócratas y republicanos por la ayuda fiscal. Además, se ha formado un soporte en el nivel de los 1.2150 (LHS). Aunque parece que cada vez está más cerca el estímulo fiscal, el dólar no lo ha acusado en su cotización a diferencia de los índices americanos que cerraron la sesión del jueves en record, con el Dow Jones(US30) por encima de los 30.000 puntos, máximo histórico.

Tendremos que vigilar el par, tras conocer los detalles de las ayudas fiscales en Estados Unidos, puesto que puede generar una corrección que no respete el nivel de soporte marcado durante la semana y vuelva al rango de los últimos meses.

Fuente: plataforma Next generation de CMC Markets

Gráfico EUR/USD

Las islas británicas siguen pendientes del Brexit, que se encuentran en las últimas negociaciones con la unión europea, donde parece que el camino se empieza a allanar. Así lo ha manifestado el funcionario europeo encargado del acuerdo tras el Brexit, Michel Barnier, mucho más optimista que el primer ministro británico Boris Johnson. Las negociaciones, tienen como punto más delicado los tratados sobre la pesca, por lo que debemos seguir muy pendientes de la evolución de estas conversaciones en la recta final del año.

Cabe destacar, el rally de las criptodivisas en general, donde las 10 más negociadas están incrementando su valor, destacando el Bitcoin superando los 23.000 dólares en su cotización. Hecho que posiciona a las monedas digitales como un valor a tener en cuenta, puesto que la digitalización de la sociedad en conjunto, hace más necesaria la digitalización de la economía y como consecuencia el incremento de valor de las divisas digitales.

Fuente: plataforma Next generation de CMC Markets

Gráfico Bitcoin

Respecto a las bolsas europeas, el selectivo alemán ha tenido subidas a lo largo de la semana superando los 13.600 puntos. Técnicamente, ha roto el canal lateral que se empezó a formar la primera semana de noviembre, por lo que hay que vigilar las correcciones que pueda tener para identificar una nueva tendencia o vuelta al rango inicial con los datos que vayamos conociendo y sobre todo las restricciones marcadas por la pandemia y el efecto de la vacuna.

Fuente: plataforma Next generation de CMC Markets

Gráfico Dax30

El selectivo español, por su parte, acumula una semana más de transición sin perder el soporte, pero perdiendo los 8.100puntos, sería una buena señal para la bolsa española, si no cerrara el año por debajo de este soporte puesto que sería el nivel de referencia para el comienzo del ansiado 2021.

Uno de los catalizadores para el Ibex 35 esta semana eran los resultados de Inditex, debido al peso que la compañía tiene en el índice (casi 16%). Uno de los puntos más destacables es la consolidación de la parte online del negocio, que asciende ya al 76%. A pesar de tener variación negativa en cuanto a Ebitda e Ingresos con respecto al periodo anterior, cada vez se acercan más a niveles de 2019 en la mayoría de ratios. Después de las subidas los días previos a la presentación de resultados, la compañía cotiza en niveles de 26 euros por acción.

Fuente: plataforma Next generation de CMC Markets

Gráfico Ibex35

En cuanto al crudo, vemos como el Brent ha terminado de romper los 50 dólares por barril durante la semana, hito importante para compañías del sector como Repsol, que ligaban sus planes estratégicos de cara a este próximo 2021 al cierre del año con un Brent cotizando en los 50 dólares barril. El WTI cotiza en torno a los 48 dólares por barril incrementando aún más su verticalidad en el gráfico la tendencia alcista semana a semana.

Fuente: plataforma Next generation de CMC Markets

Gráfico Brent.

El oro por su parte, se ha mantenido en la parte alta del canal bajista que viene dibujando desde finales de verano, de hecho, hemos visto como ha traspasado esta línea. Lo que puede ser indicativo de lateralización del precio si nos ceñimos a gráficos diarios, y actuando de nuevo como valor refugio ante la incertidumbre del incremento de contagios por Covid.19. No obstante, no hay que olvidar que las vacunas empezaran a distribuirse muy próximamente lo que puede generar nuevas direcciones en su cotización.

Respecto al índice de volatilidad, con las principales bolsas a nivel mundial al alza vemos como ha disminuido, lo que genera bastante confianza a que se mantenga en esos niveles si no hay un cambio de tendencia en los principales índices.

Para la semana que viene, con el inicio de las fiestas navideñas se espera un descenso de la negociación y un descenso de la liquidez en los mercados. Los principales datos macroeconómicos a recoger, junto a los catalizadores ya comentados del Brexit y ayudas fiscales en EEUU veremos:

Lunes: PIB trimestral y Ventas de viviendas de segunda mano en EEU.

Miércoles: Pedidos de bienes duraderos, ventas de viviendas nuevas de EEUU e Inventarios de crudo de la AIE

Jueves: Pedidos de bienes duraderos en EEUU

Alberto Pastor

Sales Executive en CMC Markets

