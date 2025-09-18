Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 72% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

La Fed enfría la euforia sobre el oro y la plata: atentos al cierre semanal

Luis Francisco Ruiz

18 Sep 2025, 10:20

La Reserva Federal no se compromete con la senda de recortes de tipos de interés. Jerome Powell señaló que están en una situación de “partido a partido” o “reunión a reunión”. A la vez, en el cuadro de proyecciones económicas, el tipo medio calculado del famoso gráfico de puntos o dot plot para 2025 se mantiene por encima de lo que descuentan el mercado.

Proyecciones de tipos de interés de los diferentes miembros del FOMC de la Fed a SEP25, tabla extraída de la Federal Reserve. Gráfico incorpora tipo medio (línea roja) y tipo descontado para finales de años en los mercados de futuros o Fed Funds a 18/09/25

La reacción en los mercados de tipos de interés ha sido de repunte generalizado, a lo largo de toda la curva, que ha ayudado al USD a rebotar desde niveles de soporte importantes. El índice USD ha recuperado con fuerza después de aproximarse al mínimo de 2023 que es la banda inferior de un movimiento lateral de largo plazo que se encuentra en 1.022.

La reacción del USD y la decisión de la Fed apuntan a que no habrá una “barra libre” de recortes de tipos de interés. Un comportamiento que ha favorecido una caída de precios en los metales preciosos. El oro baja después de marcar máximo histórico en 3.707 USD/onza y la plata retrocede después e marcar máximo anual en 42,98 USD/onza.

Onza de oro en gráfico semanal con ROC (14), gráfico de Next Generation a 18/09/25

La reacción ha sido lo suficiente para alejar a precios de máximos y que comiencen a perfilarse algunos signos de cansancio en la tendencia alcista de fondo. Los osciladores de precios perfilan divergencias bajistas y cruzan a la baja a sus señales.

Por ejemplo, en el caso de la onza de oro con datos semanales, si el precio termina la semana en torno a estos niveles, se perfilaría una formación de estrella fugaz en gráfico de velas japonesas. En el caso de la onza de plata con datos diarios, el retroceso desde la banda superior del canal alcista ha provocado una caída del RSI (14).

Plata en gráfico diario con RSI (14), gráfico de Next Generation a 18/09/25

No es un cambio en la tendencia alcista de fondo. Sin embargo, parece que la Fed podría haber enfriado un poco unos ánimos que parecían desbocados. El último informe de sentimiento sobre oro realizado por Sentix señalaba que el sentimiento era “brillante” y que en circunstancias similares, estos niveles, habían frenado la tendencia de los precios favoreciendo una consolidación provisional.

 


