La cotización del Dow Jones se desliza con el inicio de la temporada de resultados

La cotización del Dow Jones, el principal índice bursátil de EEUU, se ha deslizado en las últimas semanas, coincidiendo con las presentaciones de resultados de algunas de las compañías que lo componen. Aún en estos próximos días se esperan nuevas presentaciones y en el horizonte ya vemos cercano el día de las elecciones presidenciales. Ante este panorama, ¿cómo podemos hacer trading? Los siguientes puntos pueden ayudarnos en esta pregunta:

¿Qué compañías destacables han presentado resultados y cómo han reaccionado sus cotizaciones? Goldman Sachs : El banco de inversión obtuvo unos beneficios de 3.600 millones $ en el 3T, superando así las expectativas del mercado. Sin embargo, su cotización ha caído más de un 5% en las últimas 2 semanas Netflix : Beneficio neto de 790 millones $, un 18% más que el mismo periodo de 2019. Sin embargo, no convence al mercado que esperaba un aumento de 3,4 millones de suscriptores en vez de los 2,2 millones de nuevos abonados. Es la cifra más baja de incremento en 4 años. Aunque incrementa suscriptores y beneficios, parece que ha perdido impulso con el fin de los confinamientos. Su cotización ha caído más de un 15% en las últimas 2 semanas. Tesla : Batió previsiones, entregando 139.000 vehículos en el trimestre e ingresando 8.800 millones $. Si entregara algo más de 180.000 en el último trimestre alcanzaría su objetivo de 500.000 vehículos en el año. Su cotización ha caído más de un 10% en las últimas 2 semanas.

y cómo han reaccionado sus cotizaciones?

Hemos conocido más resultados de compañías, como los de Intel, Coca – Cola, AT&T, Alphabet (Google) y en esta semana conoceremos los resultados de varias más, como Microsoft, AMD, Boeing, Beyond Meat, Facebook, Apple y Amazon. Pero las anteriores analizadas pueden servirnos de muestra. En definitiva, vemos que compañías que presentan buenos resultados o, cuanto menos, no malos en un contexto de pandemia global por coronavirus y sin embargo sus cotizaciones han sufrido caídas en los últimos días. Puede que tenga que ver con el hecho de no haber llegado a un nuevo acuerdo de estímulos monetarios desde la política, pero eso es otro tema.

¿Cómo ha reaccionado el índice Dow Jones? Pues igualmente con caídas, ya que son componentes del índice y la mayoría han reaccionado a la baja en estos días.

A continuación, mostramos el gráfico del CFD del Dow Jones (llamado “US 30” en Next Generation) con algunas herramientas incorporadas:

Por análisis técnico, aquí observamos que el 13 de octubre alcanzó el máximo del mes, por encima de los 28.900 puntos y cercano al “techo” máximo del 3 de septiembre en los 29.089 puntos (dibujado con una línea roja). ¿Podría ser un doble techo que avisa de un cambio de tendencia? A partir de ahí empezaron las presentaciones de resultados del trimestre de sucesivas compañías del Dow y con ellas se inicia un retroceso que se acentúa el lunes 26 con una caída de casi el 3%. Vemos una media móvil de 50 períodos (línea morada) que comienza también a aplanarse, cambiando así la pendiente ascendente que traía de los últimos meses. También está incorporado el indicador de fuerza relativa o RSI que está actualmente en el entorno del 35% y parece ir directo a la zona de “sobreventa” del 30%.

¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para hacer trading estos días en el Dow?

Como hemos comentado, faltan más compañías por presentar resultados y dentro de una semana conoceremos quién ganará las próximas elecciones de EEUU, el demócrata Joe Biden o el republicano, y actual presidente, Donald Trump. Por todo ello, es posible que veamos repuntes de volatilidad, lo que supondría movimientos bruscos en la cotización del Dow Jones y de las compañías que lo componen, pero ¿ahondarán en las caídas o puede haber un rebote que inicie una nueva etapa de subidas?

Concluyo, nuevamente, sugirié ndoles prudencia en sus inversiones ya que el mercado muestra oportunidades, especialmente cuando la volatilidad es alta como en estos días, pero también conlleva riesgos que se deben gestionar, con humildad. Les ayudará en esta tarea nuestra plataforma avanzada de CFD, Next Generation, para hacer trading e invertir a su manera. En caso de que tengan consultas, por favor, no duden en contactarnos. Nuestro equipo de atención al cliente está a su disposición.

¡Feliz Trading!

Miguel Ángel Martín

Sales & Relationship Manager de CMC Markets

CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento.

Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.



