JOLTs, ADP y NFP deciden si el USD confirma suelo; y si oro y Bitcoin pierden mínimos anuales

Mercado laboral de EEUU clave en la recuperación del USD

Semana con datos del mercado laboral claves en EEUU: vacantes JOLTs (M-16:00h), informe de despidos Challenger (X-11:30h), creación de empleo ADP (X-14:15h), e informe laboral de la BLS con las nóminas no agrícolas o NFP (J-14:30h) que se adelanta al jueves porque el viernes es festivo por Día de la Independencia.

En los últimos meses, el mercado laboral estadounidense ha recuperado dinamismo y se ha convertido en uno de los principales argumentos para que la Fed mantenga un sesgo restrictivo y el USD vuelva a ganar tracción.

Índice del USD en gráfico mensual con Ofertas de empleo JOLTs, creado con TradingView a 29/06/26

Fuerte dinamismo: el empleo compensa los despidos asociados a la IA

Si el mercado laboral vuelve a mostrar fortaleza, el escenario de tipos elevados durante más tiempo ganará credibilidad y el reciente rebote del USD podría consolidarse.

El consenso espera una creación de 113.000 empleos según la ADP y de 110.000 puestos en el informe oficial de la BLS. Por su parte, las vacantes JOLTs podrían moderarse tras el fuerte incremento del mes anterior y el informe Challenger mantenerse por debajo de los 100.000 despidos.

S&P 500 en gráfico mensual y despidos del Informe Challenger y Tasa de Desempleo, extraído de TradingView a 01/06/26

USD podría afianzar suelo si mercado laboral afianza recuperación

Si el mercado laboral vuelve a mostrar fortaleza, el escenario de tipos elevados durante más tiempo ganará credibilidad y la reciente ruptura de máximos anuales del USD podría afianzarse; favoreciendo la formación de un suelo.

El consenso espera una creación de 113.000 empleos según la ADP y de 110.000 puestos en el informe oficial de la BLS. Por su parte, las vacantes JOLTs podrían moderarse tras el fuerte incremento del mes anterior y el informe Challenger mantenerse por debajo de los 100.000 despidos.

Agenda de datos macroeconómicos del mercado laboral de EEUU extraídos de Trading Economics a 29/06/26

Bitcoin y oro necesitan una decepción

El escenario cambiaría significativamente si los datos decepcionaran. Un informe Challenger por encima de los 100.000 despidos y una creación de empleo ADP y NFP más próxima a los 50.000 puestos enfriarían el optimismo sobre la economía estadounidense, suavizarían las expectativas de tipos y pondrían en duda la reciente recuperación del USD.

En ese contexto, los principales beneficiados serían los activos que más han sufrido el fortalecimiento del dólar y el escenario de tipos elevados. Bitcoin y el oro, cuya correlación vuelve a situarse en niveles muy elevados, podrían encontrar un catalizador para rebotar desde sus zonas de mínimos anuales.