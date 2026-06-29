JOLTs, ADP y NFP deciden si el USD confirma suelo; y si oro y Bitcoin pierden mínimos anuales
JOLTs, Challenger, ADP y NFP decidirán si el dólar consolida el reciente cambio de narrativa o si Bitcoin y el oro encuentran el catalizador que necesitan para rebotar desde mínimos anuales.
Mercado laboral de EEUU clave en la recuperación del USD
Semana con datos del mercado laboral claves en EEUU: vacantes JOLTs (M-16:00h), informe de despidos Challenger (X-11:30h), creación de empleo ADP (X-14:15h), e informe laboral de la BLS con las nóminas no agrícolas o NFP (J-14:30h) que se adelanta al jueves porque el viernes es festivo por Día de la Independencia.
En los últimos meses, el mercado laboral estadounidense ha recuperado dinamismo y se ha convertido en uno de los principales argumentos para que la Fed mantenga un sesgo restrictivo y el USD vuelva a ganar tracción.
Índice del USD en gráfico mensual con Ofertas de empleo JOLTs, creado con TradingView a 29/06/26
Fuerte dinamismo: el empleo compensa los despidos asociados a la IA
Si el mercado laboral vuelve a mostrar fortaleza, el escenario de tipos elevados durante más tiempo ganará credibilidad y el reciente rebote del USD podría consolidarse.
El consenso espera una creación de 113.000 empleos según la ADP y de 110.000 puestos en el informe oficial de la BLS. Por su parte, las vacantes JOLTs podrían moderarse tras el fuerte incremento del mes anterior y el informe Challenger mantenerse por debajo de los 100.000 despidos.
S&P 500 en gráfico mensual y despidos del Informe Challenger y Tasa de Desempleo, extraído de TradingView a 01/06/26
USD podría afianzar suelo si mercado laboral afianza recuperación
Si el mercado laboral vuelve a mostrar fortaleza, el escenario de tipos elevados durante más tiempo ganará credibilidad y la reciente ruptura de máximos anuales del USD podría afianzarse; favoreciendo la formación de un suelo.
El consenso espera una creación de 113.000 empleos según la ADP y de 110.000 puestos en el informe oficial de la BLS. Por su parte, las vacantes JOLTs podrían moderarse tras el fuerte incremento del mes anterior y el informe Challenger mantenerse por debajo de los 100.000 despidos.
Agenda de datos macroeconómicos del mercado laboral de EEUU extraídos de Trading Economics a 29/06/26
Bitcoin y oro necesitan una decepción
El escenario cambiaría significativamente si los datos decepcionaran. Un informe Challenger por encima de los 100.000 despidos y una creación de empleo ADP y NFP más próxima a los 50.000 puestos enfriarían el optimismo sobre la economía estadounidense, suavizarían las expectativas de tipos y pondrían en duda la reciente recuperación del USD.
En ese contexto, los principales beneficiados serían los activos que más han sufrido el fortalecimiento del dólar y el escenario de tipos elevados. Bitcoin y el oro, cuya correlación vuelve a situarse en niveles muy elevados, podrían encontrar un catalizador para rebotar desde sus zonas de mínimos anuales.
Futuros sobre oro y Bitcoin en gráfico diario con coeficiente de correlación, construido con TradingView a 29/06/26
The Week Ahead: Nike earnings, ISM manufacturing, US jobs report
Welcome to Michael Kramer’s pick of the key market events to look out for in the week beginning Monday 29 June.
US jobs week could drive the dollar and bond yields
A heavy run of US labour-market releases this week could decide whether the dollar and Treasury yields extend their recent strength. JOLTS, ADP, Challenger layoffs and Friday's non-farm payrolls all have the potential to shift expectations around economic resilience and the Fed path.
ADP, Challenger and NFP could stir markets as US jobs data takes centre stage
Three US labour-market releases are due over the next few sessions, and each has the potential to move the dollar, equities and rate expectations. With JOLTS and employment ISM data already softening, traders will be watching ADP, Challenger and non-farm payrolls to see whether the labour backdrop is stabilising or slipping further.