Acceder

JOLTs, ADP y NFP deciden si el USD confirma suelo; y si oro y Bitcoin pierden mínimos anuales

JOLTs, Challenger, ADP y NFP decidirán si el dólar consolida el reciente cambio de narrativa o si Bitcoin y el oro encuentran el catalizador que necesitan para rebotar desde mínimos anuales.

Luis Ruiz - Headshot (600x600)
escrito por
Luis Francisco Ruiz

Analista de Mercado


Mercado laboral de EEUU clave en la recuperación del USD

Semana con datos del mercado laboral claves en EEUU: vacantes JOLTs (M-16:00h), informe de despidos Challenger (X-11:30h), creación de empleo ADP (X-14:15h), e informe laboral de la BLS con las nóminas no agrícolas o NFP (J-14:30h) que se adelanta al jueves porque el viernes es festivo por Día de la Independencia.

En los últimos meses, el mercado laboral estadounidense ha recuperado dinamismo y se ha convertido en uno de los principales argumentos para que la Fed mantenga un sesgo restrictivo y el USD vuelva a ganar tracción.

Índice del USD en gráfico mensual con Ofertas de empleo JOLTs, creado con TradingView a 29/06/26

DXY & JOLTs ESP

Fuerte dinamismo: el empleo compensa los despidos asociados a la IA

Si el mercado laboral vuelve a mostrar fortaleza, el escenario de tipos elevados durante más tiempo ganará credibilidad y el reciente rebote del USD podría consolidarse.

El consenso espera una creación de 113.000 empleos según la ADP y de 110.000 puestos en el informe oficial de la BLS. Por su parte, las vacantes JOLTs podrían moderarse tras el fuerte incremento del mes anterior y el informe Challenger mantenerse por debajo de los 100.000 despidos.

S&P 500 en gráfico mensual y despidos del Informe Challenger y Tasa de Desempleo, extraído de TradingView a 01/06/26

SPX & Challenger ESP

USD podría afianzar suelo si mercado laboral afianza recuperación

Si el mercado laboral vuelve a mostrar fortaleza, el escenario de tipos elevados durante más tiempo ganará credibilidad y la reciente ruptura de máximos anuales del USD podría afianzarse; favoreciendo la formación de un suelo.

El consenso espera una creación de 113.000 empleos según la ADP y de 110.000 puestos en el informe oficial de la BLS. Por su parte, las vacantes JOLTs podrían moderarse tras el fuerte incremento del mes anterior y el informe Challenger mantenerse por debajo de los 100.000 despidos.

Agenda de datos macroeconómicos del mercado laboral de EEUU extraídos de Trading Economics a 29/06/26

Labour Market US Agenda JUL26

Bitcoin y oro necesitan una decepción

El escenario cambiaría significativamente si los datos decepcionaran. Un informe Challenger por encima de los 100.000 despidos y una creación de empleo ADP y NFP más próxima a los 50.000 puestos enfriarían el optimismo sobre la economía estadounidense, suavizarían las expectativas de tipos y pondrían en duda la reciente recuperación del USD.

En ese contexto, los principales beneficiados serían los activos que más han sufrido el fortalecimiento del dólar y el escenario de tipos elevados. Bitcoin y el oro, cuya correlación vuelve a situarse en niveles muy elevados, podrían encontrar un catalizador para rebotar desde sus zonas de mínimos anuales.

Futuros sobre oro y Bitcoin en gráfico diario con coeficiente de correlación, construido con TradingView a 29/06/26

BITCOIN & ORO 29 JUN26
:
The Week Ahead: Nike earnings, ISM manufacturing, US jobs report

The Week Ahead: Nike earnings, ISM manufacturing, US jobs report

Welcome to Michael Kramer’s pick of the key market events to look out for in the week beginning Monday 29 June.

US jobs week could drive the dollar and bond yields

US jobs week could drive the dollar and bond yields

A heavy run of US labour-market releases this week could decide whether the dollar and Treasury yields extend their recent strength. JOLTS, ADP, Challenger layoffs and Friday's non-farm payrolls all have the potential to shift expectations around economic resilience and the Fed path.

ADP, Challenger and NFP could stir markets as US jobs data takes centre stage

ADP, Challenger and NFP could stir markets as US jobs data takes centre stage

Three US labour-market releases are due over the next few sessions, and each has the potential to move the dollar, equities and rate expectations. With JOLTS and employment ISM data already softening, traders will be watching ADP, Challenger and non-farm payrolls to see whether the labour backdrop is stabilising or slipping further.

PersonalInstitucionalCMC Pro
CMC Markets Logo (navy-20)

INICIAR SESIÓN

Portal de cliente Plataforma MetaTrader

Portal de cliente Plataforma NextGeneration

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE

Se puede abrir y cerrar operaciones de forma sencilla, seguir la evolución de su cuenta y configurar alertas..

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El XX de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

CMC Markets Germany GmbH es una sociedad autorizada y regulada por el Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), con número de registro 154814. La Sucursal en España está autorizada y regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con número de registro 134.

Las llamadas teléfonicas y conversaciones de chat podrán ser grabadas y monitorizadas.

Apple, iPad y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android es una marca comercial de Google Inc. Esta página web utiliza cookies para obtener información sobre los hábitos de navegación en Internet. La eliminación de las cookies puede afectar al funcionamiento de ciertas partes de esta página web. Para obtener más información sobre las cookies y cómo eliminarlas, haga clic aquí. Algunas partes de esta página se reproducen a partir de los contenidos creados y compartidos por Google y se emplean de conformidad con las condiciones descritas en Licencia 3.0 de Creative Commons.

RegulaciónLegalInformación importanteEntendiendo el fraudePrivacidadCookiesVacantesContactoSistema interno de información
© 2026 CMC Markets