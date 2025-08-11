Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 72% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

IPC de EEUU (M-14:30h) con la Fed polarizándose y la bolsa en modo Ricitos de oro

Luis Francisco Ruiz

11 Aug 2025, 12:30

Mañana IPC de EEUU a las 14:30h es dato de alto impacto. El consenso de mercado espera un repunte hasta el 2,8% en la tasa general y hasta el 3,0% en la tasa subyacente.

La bolsa en modo Ricitos de oro

Las bolsas reciben el dato de inflación en modo Ricitos de oro o cuento de hadas, calmadas y cerca de máximos históricos. El deterioro en la actividad económica que reflejan las últimas referencias macro (ISMs y empleo) parece no pasarles factura siempre que traiga consigo recortes de tipos de interés y se evite la recesión.

US SPX 500 en gráfico diario con RSI (14), extraído de Next Generation a 11/08/25

Más palomas dentro de la Fed

En el último FOMC (Comité de política monetaria de la Fed) hubo dos votos discrepantes (a favor de recortes de tipos en lugar de mantener) una situación muy inusual. Fueron Michelle W. Bowman y Christopher J. Waller, este último es el candidato mejor posicionado a hacerse cargo de la Fed después de Jerome Powell (42% según Polymarket).

Por otro lado, Adriana Kugler renunció de forma sorprendente a su silla dentro del FOMC. Trump propone como su sustituto a Stephen Miran que es reconocido por su postura dovish o partidaria de recortes (su posición podría confirmarse por el Senado antes de la próxima reunión del 17 de septiembre).

El mercado descuenta una senda acusada de recortes de tipos

En este contexto, las bolsas cuentan con que la Fed apoyará a la economía con importantes de recortes de tipos. La bajada en la reunión del 17 de septiembre tiene una probabilidad del 88,36%. A la vez, se descuentan recortes de 25 pb en  3 de las próximas 5 reuniones hasta dejarlos en el 3,50% en el 2T26.

Michelle Bowman volvió a reafirmar su postura dovish o paloma este sábado mostrándose partidaria de 3 recortes de tipos en este 2025 apuntando a que el riesgo de debilitamiento en el mercado laboral supera al riesgo de inflación. Por otro lado, Alberto G. Musalem, miembro halcón del FOMC, adoptó una postura más neutral el viernes pasado.

Evolución de la probabilidad de recorte de 25 pb en los tipos de interés el 17 SEP25 por parte de la Fed, gráfico de CME a 11/08/25

Sin embargo, gran parte de esta acusada senda de recortes dependerá de si la inflación no sorprende al alza y repunta más de lo esperado. Una posibilidad no descartable tras el repunte por encima de lo esperado del último PCE y las fuertes lecturas en los componentes de precios en las últimas encuestas ISMs. Por otro lado, el modelo de inflación en tiempo real de la Fed de Cleveland apunta a que el IPC y el PCE podrían continuar repuntando en agosto.


¿Qué dirá el ZEW del acuerdo comercial? Alemania 40 y EUR/USD cerca de máximos

El reciente desplome del Sentix anticipa caída en ZEW (M-14:30h). EUR/USD y Alemania 40 se mantienen cerca de máximos. Lea análisis

11 ago 2025

Noticias

Trump presiona demasiado: aumenta el riesgo de guerra comercial abierta

Noticias

Oro estancado: demanda y actividad bajan, sin que aparezca presión vendedora

Noticias

ISM de servicios (M-16:00h) en momento macro delicado y con envolvente bajista en el S&P 500

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

