Incertidumbre política en Francia: bolsas y bonos bajo presión, ¿habrá contagio?

Esta tarde , Francois Bayroy en Francia se somete a moción de confianza y la crisis política y falta de gobernanza hace meses que se hace sentir en los activos franceses que han experimentado un peor comportamiento relativo.

El Francia 40 cotiza en los mismos niveles que en FEB24 y en la mitad de un rango de muy largo plazo que provoca un aplanamiento de la MMS (200). Los bonos han ido retrocediendo y la prima de riesgo a 10 años frente al bund alemán se sitúa en los 80 puntos básicos.

Francia 40 en gráfico diario con RSI (14), extraído de Next Generation a 08/09/25

La dificultad del gobierno francés para recortar el gasto público está detrás de la moción de confianza a la que se somete Francois Bayrou que no encuentra apoyos suficientes para recortar en 44MM de EUR el gasto público y así intentar equilibrar las cuentas públicas.

La presión en el mercado de bonos aumenta en Francia que se está financiando a los tipos de interés más elevados de los últimos 15 años. A la vez, los CDS a 5 años han repuntado hasta aproximarse a los 40 puntos básicos.

Spread entre bono alemán y francés a 10 años (derecha) y EUR/USD (izquierda), gráfico con datos semanales extraído de TradingView a 08/09/25

En este sentido, la tensión aumenta pero no parece ser muy elevada en el mercado de Forex. El EUR/USD no está recogiendo el aumento de la prima de riesgo y cotiza cerca del máximo anual establecido en 1,1830.

El mercado parece haber descontado que el gobierno francés caerá en la moción de confianza y Macron tendrá que formar un nuevo gobierno. La inestabilidad podría ser elevada si, por sorpresa, Macron decidiese adelantar elecciones legislativas ante las dificultades para la gobernanza.



