¿Frenarán los datos de inflación al S&P y al Nasdaq en máximos históricos?

Escrito por

Luis Francisco Ruiz

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

10 Sep 2025, 09:35

Jerome Powell en Jackson Hole señaló que: “los riesgos para la inflación se inclinan al alza mientras que los riesgos para el empleo se inclinan a la baja, una situación compleja”. Desde entonces, los últimos datos del mercado laboral de EEUU (JOLTs, ADP, NFP..) han sorprendido negativamente apuntando a una creación anémica de puestos de trabajo.

Una circunstancia que ha hecho pensar al mercado que dentro del balance de riesgos de la Fed, el de desaceleración es más importante que el de inflación, comenzando a descontar una senda de fuertes recortes de tipos (los Fed Funds descuentan que la Fed recortará tipos en un 1,50% hasta dejarlos en el 3,00% dentro de un año, en SEP26).

 Agenda de datos de alto impacto en EEUU, tabla extraída de NextGeneration a 10/09/25

Sin embargo, esta fuerte senda de recortes de tipos dependerá de si la inflación no continúa repuntando al alza. En este sentido, señalar que tendemos datos de alto impacto esta semana:

  • Los PPI (X-14:30h) podrían aumentar un +0,3% mensual, un 3,3% interanual (ia.), según espera el consenso. Los aranceles han aumentado los costes de los materiales y de los componentes, y las partidas de precios de las encuestas empresariales del sector manufacturero se mantienen en niveles elevados.
  • El IPC (J-14:30h) es el dato que podía generar más volatilidad, el consenso espera un +2,9% ia para la tasa general y un +3,1% para la subyacente. Unas cifras que están algo por encima del modelo de inflación en tiempo real que calcula la Fed de Cleveland y que espera un +2,84% ia. para la general y un +3,05% para la subyacente.

Las sorpresas positivas en los datos de inflación dificultarían que la Fed realizase recortes acusados de tipos de interés. Una circunstancia que podría dañar la actual tendencia alcista de las bolsas que han estado celebrando las malas noticias económicas a la espera de que la Fed acuda al rescate con fuertes recortes de tipos.

El US SPX 500 y el US NDAQ 100 van a recibir la información en niveles técnicos importantes. Ambos índices se encuentran pegados a máximos históricos que son banda superior de lateral y resistencia clave.   

US NDAQ 100 en gráfico diario con MACD, extraído de Next Generation a 10/09/25

 




